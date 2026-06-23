Kılıçdaroğlu; "Rüşvet, yolsuzluk iddialarına karşı CHP'yi kalkan yapmalarına izin vermeyin" diyor.

Bu nedenle, Ekrem, Özgür ve yandaşları adeta çıldırdılar. Kılıçdaroğlu ve taraftarlarına ana avrat küfrediyorlar. Kapısında milletvekili olabilmek, PM'ye, MYK'ya girmek, makamlar elde edebilmek için yalvardıkları bir insana bu kadar alçalarak bu sözleri söylemeye hiç utanmadılar. Aklı başında herkes, Ana Muhalefetin içine düştüğü zavallılığı görebiliyor. Milletin karşısına samimi, sahici ve ikna edici projelerle çıkmayı bir türlü başaramıyorlar...



Haklarında son derece ciddi, önemli ve yüz kızartıcı iddialar ve suç isnadları bulunan ve bu iddalarla ilgili ifadeler, bilgiler, belgeler, dokümanlar, itiraflar, tapu kayıtları, HTS ve baz kayıtları, BDDK ve MASAK raporları bulunan isimlerle partinin ilişkisi kesileceğine; üç maymunu oynayarak sanki hiçbir şey yokmuş gibi bu insanları bulundukları kritik görevlerde tuttular...



HIRSIZI BAĞIRLARINA BASIYORLAR



Kılıçdaroğlu'na karşı aslan kesilen Ekrem ve Özgür'ün CHP'lileri; CHP içindeki karanlık ilişki ağlarını, belediyelerden yükselen rüşvet iddialarını, çirkin makam kavgalarını görmüyorlar, işitmiyorlar, konuşmuyorlar, hiç bilmiyorlarmış gibi davranıyorlar... CHP medyası mensupları da bağımsız maskesi takıp adeta Ekrem ve Özgür'ün militanı olmuşlar... Medyalarında adamı karşılarına alıp resmen infaza yeltendiler.



CHP'LİLERE SORUYORUM

Kıymetli CHP seçmenleri; karşınızda bir suç örgütü var, sizi kendi suçlarını örtmek için kalkan yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Ekrem ve yandaşları, operasyonun geldiğini çok iyi biliyorlardı!

Bu kadar açık, basit ve net...



Önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, son ana kadar aday belirleyemeyen muhalefet, seçime 3 yıl varken neden tek/ malum kişi üzerinden (üstelik başka muhtemel aday olabilecek herkesi yok sayarak) alelacele bir seçim çalışmasına başladı? Pervasızca bir suç örgütü kurduğu başta kendi partilileri/çalışanları tarafından ihbar edilen, gayrı ciddi Ekrem İmamoğlu mu sizin tek çıkış yolunuz? Ortalığa saçılmış rüşvet, yolsuzluk iddiaları ve fazlası; siz CHP'lilerin, yıllardır iktidara yönelik iddia/şikayet ettiğiniz şeyler değil miydi?



DEVLETİMİZİ HAÇLI/SİYONİST İTTİFAKINDAN KURTARMAK

Recep Tayyip Erdoğan sayesinde devletimizi, Siyonist Yahudilerden, Siyonist Hristiyanlardan ve Küreselci Şeytanlardan geri almak için savaşıyoruz...



100 yıldır işgal ettikleri ve ele geçirdikleri devletimizin kozmik odalarını, bu kafirlerden ve taraftarlarından temizlemeye çabalıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini çok iyi biliyor ve ona güveniyorum. Bütün dünyada Müslümanların ezici çoğunluğu, Filistinliler ve bizzat Hamas'ın kendisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru yerde durduğuna inanıyorlar, kendisinden razılar. Bugüne kadar yaptığı iş ve icraatları ile ulusal ve uluslararası konuşmalarındaki bütün dünyaya verdiği mesajları ile defalarca bunu görmedik mi? Şu anda oyun kartlarını bilmiyoruz, kimin Türkiye'yi ne ile ve nasıl tehdit ettiği kozmik gizli bilgilere sahip değiliz. İçimizde bulunan ve kalbi Siyonist Yahudiler ile bir ve beraber olanların ve bizzat Siyonist Yahudilerin sevk ve idare ettiği içimizdeki işbirlikçi oluşumların tehditlerini bilmiyoruz. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devlet başkanına, Recep Tayyip Erdoğan'a inanıp güvenmekten başka çaremiz yoktur.

