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Prebili Akın Gürlek'i hedef alıp, Avrupa Parlamentosu'na yaptırım çağrısı yapıyor.. CHP'nin kimin tarafından yönetilmesi gerektiği konusunda tavsiyeler veriyor. Demokrasiyi savunduğunu söyleyenlerin, yabancı aktörlerin Türk siyasetine yön verme girişimlerine karşı tavrı ne olacak? Ayrıca kimmiş bunların Dışişleri Bakanı MİT başkanı acaba?Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'e: "Artık yeni partiyi kur, orada daha fazla oyalanma." diye emir verdiği iddia ediliyor.Seçime girme yeterliliği olan parti, bir de yeni parti planları varmış.Özgür ve Ekremin adamı CHP'liler; sosyal medyada Eski Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'na ve taraftarlarına çirkin ifadelerle saldırıyorlar... Okuyacağınız ifadelerin hepsi Ekrem militanı CHP'lilere ait...Hain Kemal, Sarayın aparatı, Cumhur İttifakı'nın tetikçisi, Erdoğan'ın casusu, AKP'nin ortağı, Satılmış herif, Düşkün hain, Alevilerin yüz karası, Onursuz ve şerefsiz Kemal, BOP'un ortağı, Atatürk Cumhuriyeti'nin temeline son dinamiti koyan hain...Daha da var fakat buraya yazmak bile çirkin...CHP; rüşvetçilerden, hırsızlardan, yolsuzluk yapanlardan arınabilecek mi? Arındıktan sona, tertemiz şekilde siyasetin umudu olmaya devam edebilecek mi?Anlaşma ilk bilgilere göre İran'ın çok aleyhine değil.İran'ın kayıpları ise asla görmezden gelinemez. İran, ruhani lideri dahil neredeyse tüm üst komuta ve devlet kademesini kaybetti.Alt yapısı ciddi zarar gördü. Ekonomisi zarar gördü. Müzakereler sonunda belki de nükleer programından tamamen vaz geçecek. Türkiye Cumhuriyeti, Katar, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte çok kıymetli bir barışa hizmet etti...İnşallah ateşkesin ardından bu devletler askeri ve siyasi birlik de kurabilirler.Haçlı/Siyonist ittifakı gözü dönerse Trump'ı bile ortadan kaldırır. ABD kongresi, CIA, Pentagon, medya iş ve finans dünyası, Hollywood ve Üniversiteler Israilin emri altında... Sizceve ABD ile gerilimi tırmandıracak. İsrail'in kendi Savunma Bakanının belirttiği gibi, İsrail'in hedefleri ABD'lilerden farklı ve barış anlaşmasına uymaya meyilli olmayacakları açık. İsrail'in anlaşmayı sabote etme tehdidi çok ciddi ve her an karşımıza çıkabilir...İsrail ABD'den finansal ve askeri destek olmadan birden fazla cephede savaşları sürdüremez.