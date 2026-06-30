Turkuvaz Medya; Gezi kalkışması, 17/25 Aralık, MİT kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve daha niceKumpasçılarla, FETÖ mensuplarıyla, hainlerle, kelle koltukta savaşmıştır.Turkuvaz Medya olmasa Türkiye'yi yalanlarla allak bullak ederlerdi.Bir kez daha tarihe not düşmek istiyorum...Şu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBT'den daha tehlikeli bir hareket yok.Bunlar Allah'a karşı savaş açan sapkınların örgütleridirler. Bunlar insanlığın yüzkarası kimselerdir.Uyanık ve dikkatli olmak zorundayız.Rusya bile bunların faaliyetlerini yasakladı. Durum bu kadar vahim.Aile yapımızı çökertmek içinLGBT propagandasını ve faaliyetlerini yasaklayan kanun şarttır.Kıymetli dostlar, LGBT Propagandası her yerde karşımıza çıkıyor. 3.000 Eşcinselin yer aldığı Gemiye ilişkin kamuoyunda oluşan güçlü toplumsal hassasiyet ve CİMER şikayet başvuruları sonuç vermeye başladı. Bu çok kıymetlidir.Ancak unutmayalım: MESELE SADECE bir GEMİ MESELESİ değildir.Nitekim yeni uluslararası sapkın organizasyonlar şimdiden ilan edilmeye başlanmıştır. Eğer bugün güçlü bir irade ortaya koymazsak, yarın çok daha büyük dayatmalarla karşı karşıya kalabiliriz.Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmalıyız, ailemize sahip çıkmalıyız, milli ve kültürel hassasiyetlerimize sahip çıkmalıyız,Bu kaçıncı ifade? CHP'li Muhittin Böcek müthiş bir şekilde pişman. Etkin pişmanlıktan yararlanan Muhittin Böcek, yeni verdiği ifadede İmamoğlu'nun adaylık için 15 milyon euro rüşvet istediğini, 5 milyon euroyu 'havala' yöntemiyle gönderdiğini itiraf etmiş.Masak raporlarında belediyelerden aldıkları milyonlar tespit edilen, altlarına belediye araçları tahsis edilen, kamunun paralarıyla sözde gazetecilik yapanlar, hala millete ahlak dersi veriyorlar. İmamoğlu hakkında gündeme gelen iddiaları görmezden geliyorlar.Bu millet hamaset değil, temiz siyaset, şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik istiyor.