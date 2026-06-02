CHP Genel Merkezi'nden çıkartılan Özgür Özel ve ekibi Ankara İl Başkanlığına sığınarak orada bir toplantı yaptı. Özgür Özel ve ekibi paralel bir bayramlaşma töreni düzenleyip "Hain Kemal" sloganları attırıp halay çektiler. Ardından da hep birlikte Anıtkabir'e yürüdüler.Burada da itiş, kakış, kavga, gürültü ile kendilerini ayrıca rezil ettiler, tüm teamülleri çiğnediler. Cebindeki kağıdı çıkarıp çelenk'e yapıştırmaya kalkması, görevli askerleri itip kakması, üzerlerine yürümesi, bir kez daha tam bir kepazelik ve rezillik manzarası oluşturdu!Kendi içlerindeki ilişkilerde bu kadar çirkin ve kötü davrananların, iktidar olduklarında kendilerininden olmayanlara neler yapabileceğini varın siz düşünün!Kemal Kılıçdaroğlu; büyük bir özgüvenle, kararlılıkla ve cesaretle HESAP SORACAĞIM diye haykırdı. "Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" dedi...CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 61 kişiyle birlikte rüşvet ve imar yolsuzluğundan gözaltında. Devasa imar yolsuzlukları oluşturdukları iddiaları var... Buca Belediyesi'nde işçiler maaşlarını alamadıklarını söyleyip eylem yaparken, Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'ın Phuket Adası'nda tatil yaptığı ortaya çıkmıştı.Belediyeler adeta bataklığa dönüşmüş durumda. Bu nedenle Belediye Kanununda çok kapsamlı değişiklikler yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Maalesef