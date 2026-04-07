İsrail ABD ordusunda darbe yapıyor. Fanatiklerden, tapınakçılardan, İsrail yanlısı soykırımcılardan bir yönetim kadrosu kurulmak isteniyor. Amerikan ordusunun komuta kademesindeki birkaç komutan dışında neredeyse bütün yönetici kadro görevden alındı.

İsrail'e karşı olan neredeyse herkes ayıklandı. ABD ve İsrail, İran savaşını şu ana kadar kaybetti.



ABD'nin kurtarma operasyonu diye açıkladığı senaryonun da inandırıcı bir yanı yok. İddialara göre; ABD'nin;

"pilotu kurtarma operasyonu" dediği şey, aslında uranyumu çalma operasyonuymuş. Ana stok, pilotun "kaybolduğu" yer olan İsfahan'da bulunuyormuş. Sonuç feci bir fiyasko... Uçakların yanmış enkazı her şeyi açıklıyor. ABD, bu başarısızlığı gizlemeye çalışıyor.

En az 2 uçak ve 2 helikopterin düştüğü bir operasyonda başka kaç uçak dolusu insan vardı ve bunlardan kaç tanesinin asker, kaç tanesi bilim adamı ve ya askeri personel dışındakiler idi?



Ateşkes meselesinde ise temel sorun:

"Güven..." İranlılar Amerikalılara asla güvenmiyorlar... Evangelist/Siyonist Epstein Rejimi Trump'ın kulağını çekerek cepheden kaçmaktan alıkoyuyor...



RÜŞVET, YOLSUZLUK, HAVLU

Ekrem, Özgür ve destekçileri;

Kemal gelmesin de ne olursa olsun diye çırpınıyorlar! Şaibeyi oluşturanları ve CHP Kurultayına pislik bulaştıranları anlıyorum da CHP'lilerin, göz göre göre Genel Başkanlığı parayla satın alanlara verdikleri inanılmaz desteği bir türlü anlayamıyorum.

İmamoğlu yolsuzluktan içeride... Özel'e yakın birçok isim hakkında fezleke düzenlenmiş, isimleri her gün rüşvetle, yolsuzlukla, bornozla havluyla anılıyor.



ŞİMDİ DE CHP'Yİ Mİ SOYUYORLAR?

Bizzat CHP'liler tarafından çok ciddi ve çirkin iddialar var. Mevcut yönetimin, parti taşınmazlarını muvazaalı bir satışla, kuracakları yeni partinin üzerine ya da aracıların üzerine geçirmeleri ile ilgili iddialar öne sürülüyor. Ekrem ve adamlarının İstanbul'da kurdukları sistem, bu sefer Özgür ile beraber CHP'yi mi soyuyor? Şimdi soru şudur:

Olası bir ayrışma durumunda gerçek Cumhuriyet Halk Partililer, bunların mı peşinden gidecekler?



LİDER DEVLET BAHÇELİ

MHP'de; Türkiye'de siyasetin kalbinin attığı İstanbul'da, İl Başkanlığı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedildi. Devlet Bahçeli; kararlı, açık, net, gerektiğinde neşter vurmaktan çekinmeyen, sözünün üzerine söz söylenmeyen bir lider... Devlet Bahçeli, Türk siyaset hayatında iz bırakan ve bu izler yıllar geçse de konuşulacak, unutulmayacak büyük bir devlet adamıdır... Tam da böyle bir zamanda, devletimizin başında, tecrübesi, başarısı ve karizması ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, arkasında Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nın görev yapıyor olması, yüce ALLAH'ın Türkiye'ye müthiş bir ikramıdır...



