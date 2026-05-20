Sumud aktivistleri bir kez daha kendi bedenlerini, sağlıklarını, haysiyetlerini tehlikeye atarak Gazze'ye yardım için karşımızdalar...Sumud filosuna katılan aktivistlerin çabaları şimdi de bütün dünyada çok büyük bir ilgiye sebep oldu. Dünyadaki siyonistlerin ele geçiremediği birçok yayıncı, aktivistlerin, Gazze konuşmalarını tanıklıklarını ve yaşadıklarını haberleştirdi.Birbirleri ile itişip, kakışmalarına rağmen malum devletler de Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşmanlık güdüsü ile birleşip bunlara destek verebileceklerdir...1/Demokratik özerklik söylemleri ile bölücü emellerine, üniter devlet yapımıza zarar vermeye, devam etmek...2/Çeşitli bahaneler ile terör destekli siyaset ve stratejini devam ettirmek, etkisini derinleştirmek...3/Fesih aracılığıyla terör örgütü kimliğinden kurtulduğu düşüncesi ile devletin örgüt ve yancıları ile mücadele etmeyeceğini zannetmek...4/Türkiye'nin, Suriye'deki PKK/ PYD/YPG teröristlerine müdahale etmesini engellemek...5/Temel amacı olan Suriye'de varlığını, kazanımlarını, silahlı gücünü ve kontrol ettiği alanları muhafaza etmek, güçlendirmek, zamanla Şam'a ve bütün Suriye'ye nüfuz etmek...6/Kendisini sanki oradaki bütün Kürt kökenlilerin temsilcisi imiş gibi kabul ettirmek...7/Uluslararası camiada özellikle köpürtülen, DEAŞ ile mücadele eden, "BATI yanlısı kahramanlar" algısını pekiştirmek... 8/Alevi-Nusayrileri de aralarına almaya çalışarak Suriye'de alan genişletmek ve Türkiye'yi mezhep üzerinden karıştırmak...1/Türkiye'nin terörle mücadelede yurt içinde ve dışında elde ettiği başarılar...2/ Bölgesel ve küresel gelişmeler...3/Güçlü siyasi lider ile uzun süredir devam eden siyasal ve yönetsel istikrar...4/Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi irade...5/Cumhur İttifakı'nın uyumlu politikaları ve devlet kurumları arasında oluşturulan koordinasyon...Haçlı ve Siyonist ittifakının liderliğini, bu iki devlet yapmaktadır. Tek fark, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile nizami orduları ile değil, terör örgütleri ve teröristler aracılığı ile savaşmalarıdır...Silah veriyorlar... Mühimmat veriyorlar... Taktik ve strateji öğretiyorlar... Orduları ve askerleri ile değil, aşağılık katillerle, terör örgütleri üzerinden Türkiye ile savaşıyorlar...Ezelden beri devam edenHepsinin sahibi, hamisi ABD ve İsrail'dir... Büyük İsrail hedefi için devletimiz ve milletimiz ile savaşıyorlar... İşte tam da bu noktada özellikle belirtelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile