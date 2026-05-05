köpekler son olarak Van'da bir çocuğu parçaladılar... Başka bir çocuğu da yemeye teşebbüs ettiler; yaralı kurtuldu.Maalesef son zamanlarda aramızda tuhaf bir insan topluluğu oluştu;Köpeklerin parçaladığı çocuklarla ve onların acılı anneleriyle alay edecek kadar iğrençler... Bu konudaki kanunun uygulanması konusunda Valiler ve Belediye Başkanları, kendisine hayvansever diyen bu azgın azınlık tarafından linç edilmek korkusu mu yaşıyorlar...?Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır.İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmemelidir...CHP FAİZLERİ DÜŞÜRECEK Mİ?CHP dünya yanıp kavruluyorken Türkiye'yi nereye konumlandıracak?Batı'ya kul köle mi, bağımsız eksene mi...? Eleştirdiği yargıda ne gibi reformlar hedefliyor? Sosyal politikaları neler? Eğitim, sağlık, aile, gençlik, sosyal yardımlar konusunda ne gibi projeleri var? CHP'nin iktidar olması halindeki ekonomi programı nedir? Faizleri düşürecek mi, ne yapacak? Fahiş fiyatlar, kiralar hakkında hangi tedbirleri alacak?Ne bir projeleri, ne de iktidar vizyonu iddiaları yok...!Gündemleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla mücadele değil; bunların üzerine giden kurumları tehdit etmek. İddiaların üzerine gitmek değil, basını susturmak derdindeler. Belediye başkanlıkları için rüşvet verilmesi iddiası ise bizzat Özgür Özel'i de ilgilendiriyor...ÖZGÜR VE EKREM'İN MİLİTANLARIÇırpındıkça batan Özgür Özel de destekçisi Ekrem'in militanları medya aparatları da bu kadar büyük yolsuzluğu ve rüşveti, ucuz yalanlarla örtemiyorlar.Bu yolsuzluğun ve hırsızlığın belgeleri ortalığa saçılıyor ikenCHP genel başkanı, iki mühim mesele ile şüpheleri üzerine çekmektedir. Birincisi; CHP Genel Başkanlığını, Ekrem'in İBB üzerinden elde ettiği rüşvet, haraç paralarıyla, iç ve dış desteğiyle ele geçirmiş olmak... İkincisi; çok ciddi iddialar, deliller, itiraflar ve ifadeler ile suçlanan Ekrem'i ve diğer Belediye Başkanlarını, sanki hiçbir suçları, kabahatleri, kusurları yokmuş gibi ölümüne savunmak.