Genel Merkez idarecileri; rüşvet operasyonu sırasında 21 yaşındaki bir belediye çalışanı ile otel odasında basılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı'na destek açıklamaları yapıyorlar...İddialara göre;Uşak'ta bunları bilmeyen yokmuş, Uşak CHP İl Örgütü, olan biteni gözlerine sokmasına rağmen Genel Merkez görmezden gelmiş. 2026 yılının başından beri tüm Uşak bu konuyu biliyormuş. CHP Genel Merkezi bu rezaleti hiç mi duymadı?Duyup da bir şey yapmadılar mı? Hiç mi rahatsız olmadılar?Özeleştiri yok. Özür dilemek yok. Bu arada; bir kaç istisna hariç,CHP'nin yancıları; sivil toplum örgütleri, gezici çapulcular, sanatçı bozuntuları havaya bakıp, ıslık çalıyorlar...Ankara Etimesgut'taO halde; için neden AÇIK İHALE yapmadınız ?Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal bey; AÇIK İHALE usulü ile yapmanız gereken milyonlarca TL'lik ihaleyi, neden kapalı kapılar ardında ''pazarlık usulüyle" yaptınız?Savaş nedeniyle bir kez daha anladık.Türkiye'de her seçim, aslında bir beka meselesidir. Çünkü; düşmanlarımıza hizmet eden hainler, yıllardır demokrasi adı altında, kurdukları ya da gizli/açık destekledikleri siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar.Memleketimizde isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi görünen amaHedefleri Türkiye'yi BATI'nın kulu kölesi bir ülke haline getirmek... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakını iktidarı, böylesine savaş günlerinde daha da büyük bir anlam ve önem kazanmıyor mu?