CHP idarecilerine yuh be!

Eklenme Tarihi 31 Mart 2026
CHP Genel Merkez idarecileri; rüşvet operasyonu sırasında 21 yaşındaki bir belediye çalışanı ile otel odasında basılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı'na destek açıklamaları yapıyorlar... Sizin hiç utanmanız yok mu yahu? Böyle bir kepazeliğe aynı siyasi partide ve görüşte oldukları için sahip çıkabiliyorlar... İddialara göre;

Uşak'ta bunları bilmeyen yokmuş, Uşak CHP İl Örgütü, olan biteni gözlerine sokmasına rağmen Genel Merkez görmezden gelmiş. 2026 yılının başından beri tüm Uşak bu konuyu biliyormuş. CHP Genel Merkezi bu rezaleti hiç mi duymadı?
Duyup da bir şey yapmadılar mı? Hiç mi rahatsız olmadılar?

ÖZÜR YOK, ÖZELEŞTİRİ YOK
Özeleştiri yok. Özür dilemek yok. Bu arada; bir kaç istisna hariç, CHP'nin yandaş medyası, kadın dernekleri, kadın hakları savunucuları yaşanan iğrençlikleri görmüyorlar, duymuyorlar, konuşmuyorlar...
CHP'nin yancıları; sivil toplum örgütleri, gezici çapulcular, sanatçı bozuntuları havaya bakıp, ıslık çalıyorlar...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NA SORU
Ankara Etimesgut'ta DEPREM oldu mu? Ankara Etimesgut'u SEL aldı mı? Başka bir DOĞAL AFET oldu mu? SALGIN HASTALIK oldu mu? Hiçbiri yaşanmadı... O halde; için neden AÇIK İHALE yapmadınız ?
Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal bey; AÇIK İHALE usulü ile yapmanız gereken milyonlarca TL'lik ihaleyi, neden kapalı kapılar ardında ''pazarlık usulüyle" yaptınız?

BATI PUTUNA TAPAN SİYASİLER
Savaş nedeniyle bir kez daha anladık. Türkiye, kayıtsız şartsız Batı ile aynı safta yer alsın isteyenler, neredeyse bu amaç için kendilerini parçalayacaklar.
Türkiye'de her seçim, aslında bir beka meselesidir. Çünkü; düşmanlarımıza hizmet eden hainler, yıllardır demokrasi adı altında, kurdukları ya da gizli/açık destekledikleri siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar.

Memleketimizde isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi görünen ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş siyasi kuruluşlar var. Hedefleri Türkiye'yi BATI'nın kulu kölesi bir ülke haline getirmek... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakını iktidarı, böylesine savaş günlerinde daha da büyük bir anlam ve önem kazanmıyor mu?

