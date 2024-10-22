ALLAH'IM; Fethullah Gülen'e de sevenlerine de gazabını ve lanetini, hem dünyada hem ahirette yağdır… Bu eli kanlı katil sürüsü milletimizi ve devletimizi teslim alıp, Haçlılara ve Siyonistlere teslim edeceklerdi. FETÖ mensubu bu alçaklar, hainler;

15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ailesiyle birlikte ele geçirip, öldürmek istediler... Namuslarına emanet ettiğimiz silahlarla, TBMM'yi bombaladılar...

Aziz ve asil milletimizi şehit ettiler... Kendi milletine tank, helikopter, savaş uçaklarıyla saldırdılar. Terörle mücadelede omuz omuza savaştıkları polis arkadaşlarının karargahını bilerek, isteyerek, planlayarak bombalayıp onları şehit ettiler.... Şimdi soruyorum size... Bütün bunları yapan bu alçaklar, hainler, eli kanlı katiller, bu milletin çocukları olabilir mi..? Elbette hayır..!

Peki öyleyse; kahpe Fetullah Gülen ve adamları, sevenleri, kimin çocukları…?



FETÖ ABD VE İSRAİL DEMEKTİR.

Kahpe Fethullah Gülen ile adamları/sevenleri, dünyanın her yerinde Siyonist Yahudilerin ve Siyonist Hristiyanların kucağında oturuyorlar ve onlara köpeklik yapıyorlar. FETÖ ile mücadeleyi; Amerika'nın bir bölümü, Avrupa, CIA, FBI ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamazsanız, bütün değerlendirmelerinizde yanılırsınız.

Ülkemizde hepimizin kabul etmek zorunda olduğu yalın gerçek budur. Fetullah Gülen ve namussuz adamları, Amerika Birleşik Devletleri'nde değiller miydi…?

15 Temmuz ihanetinin içinde gırtlağına kadar ABD, CIA, FBI, NATO, AVRUPA BİRLİĞİ yer almadılar mı? Kahpe Fetullah Gülen ve namussuz sevenleri sadece birer maşa idiler...



SAPIK, İTİKADI YAMUK, MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ ZOMBİLER.

Haçlı ve Siyonist ittifakına bütün hücreleriyle bağlı bu derin yapılar, bizden neslimizi çaldılar.

Verdikleri zararın belki de pek anlaşılamayan ama en önemli yönü aslında tam da burası. Dünyayı ele geçirmeye çalışan bu sinsi ve sapkın zihniyet; FETÖ aracılığıyla sapık, itikadı yamulmuş, genetiği değiştirilmiş, zombiler yetiştirdi.

Neslimizi çaldılar... İstikbalimizi karartmak istediler... İşte bu nedenle; sadece bu günümüze zarar vermediler, yarınımızı da hedeflediler. Düşünebiliyor musunuz? Bu gençler; gerçekten Kur'an'a, Allah'a, İslama ve Müslümanlara hizmet etmiş olsalardı; hem ülkemiz, hem de Müslümanlar için ne kadar müthiş bir fark oluşurdu…!



GAZZE'DE OLANLARA SEYİRCİ OLAN HERKES, ALLAH'IN LANETİNDEN NASİBİNİ ALACAK…!

Bu zulme seyirci kalan herkes ALLAH'ın LANETİ'nden nasibini alacaktır. Orta yerde binlerce çocuk öldüren bir Yahudi devleti, daha doğrusu devlet isimli terör örgütü var. Yaşananlar karşısında insan, aklını kaybedecek gibi oluyor. Hiçbir sebep/gerekçe bu durumu haklı, meşru gösteremez… Hâlâ daha hastane bombalıyorlar… Mazlum Filistinliler'e yapılan zulmün hesabı; ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderlerine de kesilecektir.

Diğer yandan bu savaşı sadece İsrail değil yeryüzündeki bütün Yahudiler de kaybettiler. Bundan sonra bütün dünyada Yahudiler, kıyamete kadar yaptıkları bu korkunç soykırım nedeniyle lanetlenecekler. İsrail, bütün Yahudilerin suçlanacağı bu sonucu kendi kendine yaptı…