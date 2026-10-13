İktidar karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı adına gözleri döndü, yalana iftiraya bulaştılar. İftiracı vekil yaptığı kepazeliği kabullendi. Genel başkanı Özgür Özel resmen özür diledi. Ali Mahir Başarır açıklamalar yaptı, telefonla arayarak özür diledi.

Duydukları herhangi bir iddiayı doğrudan gerçek olarak kabul ediyorlar. Milletvekilinin bilerek yaydığı yalanları; sorgulamadan, araştırmadan, doğrulama (teyit) mecburiyetini yok varsayıp haber diye yayınlıyorlar...

Gazetecilik, yayıncılık, iddianın peşine düşüp doğru olup olmadığını araştırma işidir. Duyumlar, belgeyle desteklenmek, birden fazla kaynaktan teyit edilmek zorundadır... Her duyduğunu haber diye yayanlar gazeteci değildir, olamazlar...

İFTİRA İLE İNFAZ VE SUİKAST

İftira yay, pislik at, yalan söyle... Çamur at, izi kalsın... Eski CHP, şimdiki YENİ PARTİ ve sol düşünceye mensup olanlar ile kendisini muhalif olarak tanımlayanların medya anlayışları aynen böyle... Yalan bilgi paylaşıyorlar. Siyasiler, basın mensupları, bilim adamı, sanatçı, sivil toplum liderleri bu yalanı geniş kitlelere ulaştırıyor.

Yabancı ve karanlık dış güçler ile fonlanan internet siteleri, reklam ve tanıtım ajansları, bu yalanı haber yapıyor. Gerçek ortaya çıkınca siyasiler ve gazeteciler paylaşımını siliyor... Bilgiyi başkasından almıştım diyor. Özür yok, telafi yok, helalleşme yok. Kim başlattı bilemiyorsunuz. Her biri, diğerini kaynak gösteriyor.

Sosyal medya hesapların çoğu sahte. Gerçek olanların ise kimliklerine ve adreslerine ulaşabilmek ve hukuk yolu ile hesap sormak ise büyük bir çaba, zaman ve para gerektiriyor. Ancak bu arada, yalan orta yerde duruyor... Korkunç bir infaz, suikast yok etme silahı...

GAZİANTEP VE FATMA ŞAHİN

Gaziantep'in köklü mutfak kültürü, geleneksel lezzetleri ve zengin kültürel mirası GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde bir araya geldi. Fatma Şahin'in Gaziantep için oluşturduğu büyük vizyona bir kez daha tanık olduk.

Yerel olanı korumak, geleneksel üretimi yaşatmak, aynı zamanda bu birikimi dünyanın karşısına yeni bir değer olarak çıkarmak.

Sekizinci yılına ulaşan GastroAntep'i bir yemek festivali olmaktan çıkarıp gastronomi, eğitim, tarım, kültür ve turizmle harmanlamış. Fatma Şahin, kentin sahip olduğu değerleri, tüm dünyaca bilinen ekonomik ve kültürel bir markaya dönüştürmeye gayret ediyor...

İSRAİL ORDUSUNDAKİ TÜRK VATANDAŞLARI

Daha önce de yazmış idim... Gündemde tutmak için bir kez daha yazıyorum.... Katil, terörist ve işgalci İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşları hakkında ne zaman işlem yapılacak...? Bu alçak teröristler, yarın İsrail ve Türkiye savaşırsa kimin tarafında saf tutacaklar, ne tür hizmetler ifa edecekler...? Hiç birimiz bu açıdan güvende değiliz.

Çifte vatandaş olup da İsrail ordusunda askerlik yapan, İsrailin savaş ve soykırım suçuna iştirak eden kişilerin ülkeye dönüşte savaş ve soykırım suçuyla yargılanmasını, vatandaşlık haklarının sonlandırılmasını talep ediyorum...! Bunu Gazze'de yakılarak şehit edilen masumlara borçluyuz. Şehit İsmail Haniyye'ye borçluyuz.