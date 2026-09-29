RECEP Tayyip Erdoğan, kendi partisini de temizleyen bir lider olarak, dünyada öne çıkıyor. Tavrını net almış bir Erdoğan ve devamı geleceği anlaşılan bir yargı süreci var. Adalet Bakanı Akın Gürlek büyük bir titizlikle süreci takip ediyor.

Bütün önlemler alınıyor, mallara el koyma kararları alınıyor, gözaltılar, tutuklamalar yapılıyor. AK Parti, Parti Sözcüsü Ömer Çelik aracılığı ile "kim olursa olsun yargının önüne çıkacak" sözü ile kesin bir tavır koydu. Ak Parti taraftarlarının ezici çoğunluğu, ciddi bir eleştiri ve tepki koydular. Yanlış yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler. AK Parti tabanı, öfkeli bir şekilde bekliyor, sessizce izliyor.



İDEOLOJİK GÖZÜ DÖNMÜŞLÜK

CHP tabanının ve eski liderinin, son bir yılda CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu kara para, yolsuzluk, casusluk, taciz, hırsızlık, irtikap, ihaleye fesat dosyalarında zanlıları ölümüne savunmaları, AK Parti ve eski CHP ile Yeni Parti arasındaki büyük farkı ortaya koymuştur. Eski CHP ve Yeni Parti mensupları, Belediyelerindeki yozlaşma ve rantın arkasında durdular. Uyuşturucudan rüşvete, her skandalı savundular. İçlerinde bu çirkinlikleri eleştirenleri ihanet ile suçladılar. İmamoğlu taraftarlarının önemli bölümü, yolsuzluk umurlarında olmadan bu şahsı ölümüne savundular, destek oldular. Hala da aynı şahıs Cumhurbaşkanı olsun istiyorlar... Hadiseye siyasi tarafgirlik ve ideolojik gözü dönmüşlükle yaklaşanlar gerçekten tiksinti vericidir... Kendi hırsızını korumak için, rakibini suçlayanlar yanlış yapanlardan kurtulmak iradesini ciddi bir şekilde engellemektedirler...



MUHALİFLER FİTNE İLE KÖPÜRTÜYORLAR

Bizim tavrımız en başından beri belli: İktidar, muhalefet, bakan, vekil, bürokrat, iş adamı, sanatçı, gazeteci kim varsa sonuna kadar gidilsin, donlarına kadar alsınlar, deşifre etsinler, hesap sorsunlar. Anlaşılıyor ki her kesimden, siyasi partiden görüşten kişi, şirket, topluluk bu kepazeliğin içinde yer almışlar... Bunu daha ilerleyen günlerde yakından göreceğiz... Kendisine muhalifim diyenler, fon operasyonunun iktidar aleyhine büyük bir karışıklığa dönüşmesi için hadiseyi fitne ile köpürtüyorlar. Mağdurların sesi olmak maskesi ile iktidara çakmaya çalışıyorlar. Bu arada muhalif görünümlü hesapların, bilerek veya bilmeyerek bu skandalı sadece Fatma Betül Sayan Kaya'ya yıkmaları ve bunu yaparken de bolca onun başörtülü, dua ederkenki fotoğraflarını paylaşmalarını kasıtlı yapılmış bir tavır olarak görüyorum. Buradan başörtüsüne ve muhafazakarlık haline bir saldırı yapılıyor. Laik yobazlar, her fırsatta dindarlara saldırmak için hazırlar. Buna zaten alışığız. Yaşananların, bu ülkedeki müslüman dindarlar ile ne ilgisi olabilir...? Başı açık bir kadın da yanlış ve hukuksuz bir şey yapmış olamaz mı? Yolsuzluğu eleştirmek yerine meseleyi kimlik tartışmasına çekmek isteyenler iğrençler!