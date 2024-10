TÜRKİYE, Suriye topraklarına giren İsrail tanklarını konuşuyor, Yaşananlar, İsrail askerleri ile PKK/PYD/YPG teröristlerini buluşturma gayreti mi...? Hep televizyonlarda söyledik, burada yazdık. Şimdi okuyacaklarınız, paranoya, vesvese, vehim değildir. Bağımsız Kürdistan bir maskedir. Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir.

PKK/PYD/YPG; Kürtlerin değil, Siyonist Yahudilerin terör örgütleridir. Kürtlerin evlatlarını çaldılar. İstikbalini kararttılar. Siyonist Yahudilerin devlet isimli terör örgütü İsrail; azgındır, teröristtir, katildir, işgalcidir, zalimdir. ABD ve terörist İsrail, Kürt görünümlü Kürt katillerine, Suriye'de korsan devlet kurmak istiyorlar. Eğer bu teröristler Suriye'nin kuzeyine hakim olurlar ise İsrail Suriye topraklarında komşumuz olacak. Kudüs, Gazze, Filistin Yahudilerin olur ise katil ve terörist İsrail, aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir.



ANCAK SAVAŞIRSAK BARIŞ OLUR

Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin'in özgür olması ve bu korkunç soykırımın durması ancak biz Müslümanların savaşması ile mümkün olacak.

Siyonist Yahudi bu kahpelerle mücadelenin tek yolu savaştır, cihaddır... Filistinlilerin arasında da ayrılık gayrılık var. Derhal Filistinli kardeşlerimiz siyasi birlik sağlamak zorundadırlar.

İslam coğrafyası da mezhep, ırk, liderlik ayrışmalarından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır. Aksi taktirde bütün Müslümanların, bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür. Her fırsatta İsrail isimli terör örgütünün nihai hedefinin Türkiye olduğunu milletimize anlatan Başkan Erdoğan bu kez: "Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu, kimi şahsiyetler varsa da, biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz" ifadeleriyle uyarısını yineledi.



SİYONİST YAHUDİ TEPESİNE BOMBA YAĞMADAN DURMAZ

Tarihe ve bu sayfalara not düşelim;

İsrail müzakere etmek istemiyor, Gazze'yi yok edip yeniden işgal etmek istiyor.

Rehineleri ise bizzat kendisi öldürdü ve öldürüyor...

Nihai hedefi olan Büyük Yahudi İmparatorluğunu hedefliyor. Bu alçaklar, tepelerine bombalar yağmadıkça durmazlar, durdurulamazlar... Öldürmeye karşı öldürme, bombalamaya karşı bombalama...



BATI'YA TAPANLAR DA İSRAİL'İ SEVİYORLAR

Aramızda yaşayan bazılarının, son zamanlarda yaşanan olaylar karşısındaki tepkileri, bir kez daha yazmama neden oldu.

Milletimize ne acı ki BATI'ya tapmak öğretilmiş.

BATI ne isterse yapalım, neyi istemezse yapmayalım, her hal ve şartta BATI'nın emrinde olalım, kulu/kölesi olalım istiyorlar. BATI'lıyı ve BATI'yı Anadolu'dan kovamadık, beynimizden silemedik. Milletimizi maalesef BATI'nın manevi esaretinden kurtaramadık.

Bu insanlar da tıpkı edata taptıkları BATI devletleri gibi İsrail'i seviyor ve destekliyorlar.

İsrail'in Türkiyeden toprak talep ettiği gerçeğini görmüyorlar, göremiyorlar.

Siyonist Yahudileri ve onların peşine takılan diğer Yahudileri, bu azgın ve lanetlenmiş kavmin sapkın inançlarını anlamıyorlar. Bu insanlık düşmanı yaratıkların, Türkiye hakkındaki iğrenç emellerini kendi ağızları ile açıkça söylemeleri bile bunları uyandırmıyor. Bir ayağımızı Anadolu'ya koyup, diğer ayağımız ile dünyanın her yerine uzanmamızı algılayamıyorlar. Devletimizin ve aziz milletimizin çıkarları her nerede ise oraya temas etmemiz esnekliğini kavrayamıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliğinin neyi amaçladığını okuyamıyorlar. İçimizdeki bazıları da muhalifliği, sapkın bir devlet ve millet düşmanlığına çevirmişler.

Kafa karıştırmak, umutsuzluk aşılamak, ülkenin sınırlarının genişlemesine ve devletimizin etkisinin artmasına köstek olmak için çaba sarf ediyorlar...