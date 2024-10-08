İSRAİL'İN 7 Ekim'de başlattığı Gazze'deki soykırımının 1'inci yılı geride kaldı… İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'de başlamadı… Yahudi terörü, İsrail kurulmadan önce de vardı.

Yaşananlar; Hamas ile İsrail arasında değil, İsrail ile dünyadaki bütün Müslümanlar, hatta bütün insanlık arasındadır. İsrail adlı devlet isimli terör örgütü, insanlık karşısında kaybetmiştir. Bu nedenle sivillere katliam yapıyor.

Hamas karşısında düştüğü kepazeliğin hıncını sivillerden alıyor.

İsrail; erkek, kadın, yaşlı, genç, çoluk, çocuk demeden sivil Müslümanları öldürüyor.

Sadece savaş suçu işlemiyorlar, insanlık suçu ve tehcir suçu da işliyorlar. Siyonist Yahudi, katil İsrail ordusu, Gazze'de ambulanslar, hastaneler, acil servis ve sivil savunma ekiplerini de hedef aldı ve alıyor.

İsrail ve Siyonist Yahudiler, dünyanın her yerinde, yaptıkları bu korkunç soykırım yüzünden lanetleniyorlar, kıyamete kadar da lanetlenecekler.

İşledikleri iğrenç soykırım suçunu kapatabilmek için kendilerine karşı çıkan herkese saldırıyorlar… Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist yamyamların emellerinin, soykırımcı/katil İsrail yönetiminin sapkın hayallerinin önünde hep büyük bir engel oldu.

Bunun için en fazla saldırdıkları kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oluyor.

Bugün Gazze'de Müslümanlar ciddi anlamda savaşıyorlarken; sanki Siyonist Yahudiler sevgi pıtırcığı idiler de Filistinli Müslümanlar onları yoldan çıkartmışlar gibi konuşmak, Filistinli Müslümanları manen yıkmak ve suçlu ilan etmek demektir... Sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa iftira atmaktır.



ASLA VE KAT'A UNUTMAYACAĞIZ İSRAİL DÜŞMANIMIZDIR

Siyonist Yahudiler, kutsal metinleri tahrif etmişler ve hüküm uydurmuşlar, ülkemiz topraklarının kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar… Asla ve kat'a unutmayacağız ve unutturmayacağız: Katil ve terörist İsrail, bu azgın kavim Yahudiler; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir. Bu tespit bir masal, paranoya, vesvese değildir.

İsrail, bizzat devlet olarak değil, kiralık katilleri, yönettiği terör örgütleri ile Türkiye'ye saldırıyor… ABD ve İSRAİL devletimizle savaş halindedir. Haçlı ve Siyonist ittifakının liderliğini, bu iki devlet yapmaktadır.

Tek fark, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile nizami orduları ile değil, terör örgütleri ve teröristler aracılığı ile savaşmalarıdır...

Silah veriyorlar...

Mühimmat veriyorlar… Taktik ve strateji öğretiyorlar... Orduları ve askerleri ile değil, aşağılık katillerle, terör örgütleri ile saldırıyorlar.

Ezelden beri devam eden Haçlı seferlerinin, günümüzdeki hali budur. FETÖ, PKK/ PYD/YPG, DHKP-C ve DEAŞ ile, aynı anda hücum ediyorlar.

Hepsinin sahibi, hamisi ABD ve İsrail'dir… Büyük İsrail sapkınlığı için devletimiz ve milletimiz ile savaşıyorlar...



KATİLLER SÜRÜSÜNÜ SEVENLER

Daha evvel de yazmış idim, yeri geldi bir kez daha altını çizeyim. Aramızda yaşayan Türk ve Müslüman görünümlü Hristiyan ve Yahudi seviciler ne yaptılar/ yapıyorlar…? Bir kısmı;

Katiller sürüsü İsrail'i savunamadıkları için, Filistinlileri suçluyorlar, çatışmaların sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeye çalışıyorlar… Bir kısmı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e her karşı çıktığında, düşmanlarımızın, en başta da İsrail'in tezlerini ve haklılığını savunuyorlar. Hemen Başkan Erdoğan'ın sözlerini hafif, değersiz ve etkisiz kılmaya gayret ediyorlar. Bir kısmı zaten hiç tepki vermiyorlar. İğrenç ve sinsidirler, tıpkı bir yılan gibiler.

Oysa başka zaman ve konularda halka mesaj vermek, duruşlarını ve taraflarını göstermek için kendilerini parçalıyorlardı. Bir kısmı da "İsrail'in işgaline ve korkunç katliamına hayır" demiyorlar; muğlak, kime söylendiği belli olmayan "savaşa hayır" ifadesini kullanıyorlar.



SAYGIN VE ÖRNEK DEVLET ADAMI RECAİ KUTAN

Siyasetin akil ismi, Milli Görüş hareketinin ve Türk siyasetinin çınarı, merhum Necmettin Erbakan'ın yol ve dava arkadaşı, ömrünü ülkemizin kalkınmasına adayan ESAM Genel Başkanı, Recai Kutan 94 yaşında vefat etti.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Nezaketi, dürüstlüğü, fikirleri, üslubu ve mücadelesiyle Türk siyasetinde saygın bir yer edinmiş, örnek bir siyaset ve devlet adamı idi… GAP Projesini başlatan kişi idi…