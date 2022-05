27 Mayıs Darbesi'ni yapan Amerika'dır

GEÇEN hafta iğrenç darbenin yıldönümü idi… Darbenin arkasında yine ABD yer almıştır.

Planlayıcılar arasında yine NATO görev almıştır. Hedefte zamanın Başbakanı Adnan Menderes yer alıyordu. Aynı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı gibi, o zaman da Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları, ABD ve NATO isteklerine direnmek istemişti. Körü körüne ABD, NATO doğrultusunda hareketetmemek, ülkemizin milli çıkarlarını savunmak Adnan Menderes'i hedef yapmıştı. 27 Mayıs darbesini, bu darbede görev alan asker ve sivil herkesi lanetliyorum… İğrenç yalanları ve iftiraları sanki gerçekmiş gibi önce yaydılar, ardından uyduruk mahkemelerde tiyatro gibi yargılamalar yapıldı. Yani sadece askerler değil; hem gazeteciler hem de hukukçular, bu darbede ve sonrasında cinayetlerde görev aldılar. Hukuk, demokrasi ve insan hakları nasıl ayaklar altına alındı, hepsi tanıklar ve kanıtlarla mevcut…



İDAM EDİP, BAYRAM YAPTILAR

Her yıl, 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı idi... Anayasa Mahkemesi'nde kutlanıyordu...

Devlet erkanı,Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın makam odası önünde sıraya dizilerek, Başkana tebriklerini sunarlardı. Reziliğe bakar mısınız...? Anayasayı, demokrasiyi, hukuku, katlediyorlar... Halkın oylarıyla seçilmiş yöneticileri, yalanlarla/ iftiralarla, uyduruk yargılamalarla idam ediyorlar... Bütün bu kepazeliğin ve katilliğin adını da bayram koyup, milletimize küfür ediyorlar.



HEPİNİZİ ASARIZ

İstedikleri, tam bağımsız görünümlü; ama aslında, ABD ve NATO'ya yani BATI'ya köle bir Türkiye Cumhuriyeti...

Merhum şehidimiz Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'de idam edildi. O vakte kadar da kendisine vahşice işkence yaptılar. Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu da aynı kaderi paylaştılar. Vermek istedikleri mesaj çok açık ve kesindi. Bu memlekette idarede iseniz asla yerli ve milli tepkiler vermeyeceksiniz. Aksi taktirde sonunuz böyle olur.!!!

İktidara gelenlerin ya da gelmek isteyenlerin bilinç altına bu korkuyu, algıyı, gözdağını yerleştirmek istediler.



CHP GENEL BAŞKANI VE O GECE

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için kaçacak iftirasını ortaya atınca, kendisinin darbe teşebbüsü esnasında nasıl kaçtığını yazmak şart oldu. 15 Temmuz gecesi ortadan kaybolmadı mı…? Türk Milleti sokaklarda tankların altında ezilirken, kurşun yağmurunun altında şehit olurken Belediye Başkanının evinde olanları televizyondan seyretmiyor muydu…? Kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk çocuk demeden, kendi milletini bombalayanlar... Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bakanları, Valileri, Emniyet Müdürlerini kovalayanlar, öldürmek isteyenler... TBMM'yi bombalayanlar...

Aynı anlarda İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, kuşattıkları havalimanından salıverdiler... Bu tuhaf ve çirkin gerçeği asla unutmayacağız!



15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜ KAHPELER YALNIZ DEĞİLLERDİ

Bu vesile ile hep yazdığım bir hususu bir kez daha hatırlatmak şart oldu.

Bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları da bu ihanetin içindeydiler... PKK ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler....

DHKP/C mensubu katiller ve onlara sevgi ve sempati besleyenler de ihanetin içindeydiler... Çok tuhaf ama...

Yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da darbe olsun istediler...

Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayanlar da bu iğrençliğin içindeydiler... Çeşitli sebeplerle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı haline getirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da bu rezilliğin içindeydiler... Şimdi de az evvel saydıklarımın her biri, ayrı ayrı siyasi partilerde toplanmışlar muhalefet cephesinde yeniden bir ve beraberler…