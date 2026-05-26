Elhamdülillah, Kurban Bayramı'na eriştik... Aziz milletimize mübarek olsun... ALLAH'ım; bu Kurban Bayramını; Müslümanların kan, gözyaşı, zulüm, sömürü, cehalet ve tefrikadan kurtuluşuna vesile kıl, ibadetlerimizi kabul et, bizleri cehennem azabından koru, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört... Âmin...



TÜRK/İSLAM DEVLET AKLI.



Daha önce de yazmıştım. Bir kez daha ifade etmek şart oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliği ile büyük bir mücadele içindedir. Başka destek veren partiler ile Cumhur ittifakı sayesinde; asırlardan süzülen Türk/İslam devlet aklı, şu anda iktidardadır. Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin için ne söylemiş olduğunuz değil; şimdi Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı birlikteliğinin neresinde durduğunuz esastır.



KEMAL HAİN Mİ KAHRAMAN MI...?



Şikâyet edenler, ihbar edenler, itiraf edenler, CHP'lilerdir. Süreci başlatan da, gündeme taşıyan da, hukuka taşıyan da CHP'lilerdir... Fakat iktidarı, yargıyı, medyayı falan suçluyorlar. Zavallı bir hal... Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, delege satın alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdiler. Şimdi yandaşlarıyla beraber, "hırsızlığı görmezden gel ve biat et" diye bastırıyorlar. Bunu yapmadığı gerekçesi ile Kılıçdaroğlu ve taraftarlarına küfrediyorlar, onları tehdit ediyorlar. Kılıçdaroğlu'na oy vermiyor diye millete aptal, cahil, koyun diyorlardı. Şimdi ise CHP'liler;

Cumhurbaşkanı yapmak istedikleri ve öve öve bitiremedikleri insana (burada yazmaya utanıyorum) "Hain Kemal, Koltuk Manyağı Şerefsiz, AKP İti, Satılmış Köpek" diyorlar.



MASAYI EKREM Mİ DEVİRDİ...?



CHP yönetimini ele geçirmek, koltuk ve makam kapmak dışında hiç bir dertleri yok.

Millet ve memleket umurlarında bile değil. Hafta sonu; CHP'deki ayrılığı, bölünmeyi, parçalanmayı bir kez daha gördük. İmamoğlu, Özel ve yandaşları hızla CHP'den ayrılmaya doğru yol alıyorlar. Bakalım kendilerine güvenecekler mi cesaret edecekler mi...? Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve arkadaşlarının, devlet ve millet yönetecek ağırlıklarda olmadıkları iyice anlaşıldı. İmamoğlu/ Özel ikilisi; istedikleri, bekledikleri desteği bulamadılar. CHP tabanı kararın aleyhinde harekete geçmedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş dönem parti yönetimi ve belediyeler hakkında bir teftiş yapacak olsa kim bilir ortalığa başka neler saçılacak...? Kılıçdaroğlu, delege ve teşkilat yapısını değiştirmeden kurultaya gitmez. Yaşananlarla ilgili olarak ceza ve siyasi yasak davaları da gündeme gelebilir... Aslında Özgür Özel ve adamlarının hür iradeleri yok, her şeyi Ekrem İmamoğlu yönetiyor. İddialara göre, Ekrem İmamoğlu'ndan gelen talimatlar uzlaşma masasını devirdi.



HIRSTAN GÖZÜ DÖNMÜŞ BELEDİYE BAŞKANI



Parti bu noktaya İmamoğlu'nun siyasi hırsları yüzünden geldi. Hırstan gözü dönmüş bir belediye başkanının arzularına yenik düştüler. İmamoğlu biraz sabırlı olsa, sıra zaten kendisine gelebilirdi... Her şey bir an önce olsun istedi. Partiyi ele geçirmeye çalıştı.

Kendini mahvetti, partiyi böldü, en yakınları bile itirafçı oldu. Muhalif medyayı dizayn etti. Belediye kaynaklı para gücünü kullanıyordu. CHP Genel Merkezi, bazı televizyon, gazete ve sosyal medya hesaplarını fonluyormuş. Fonlananlar; CHP Belediyelerindeki iddiaları, rüşvet, yolsuzlukları asla yayınlamıyorlar, iktidar ve Kılıçdaroğlu taraftarlarına yönelik iftira, hakaret ve küfürle meşgul oluyorlardı. Şimdi de kuracakları yeni partiye, CHP'den insanları ayırmak için çabalayacaklardır.

