Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım

ONLAR; BATI PUTPERESTLERİ...

BATI'ya tapıyorlar...

Ezik, BATI'ya kul/ köle olan, İslam'a adeta düşman bir Türkiye istiyorlar.

Recep Tayyip Erdoğan ise; bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan, onurlu Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak ve menfaatlerini koruyan, tek bir eksene mahkum olmayan, devletin ve milletin çıkarları nerede ise oraya yönelen, İslami hassasiyetlere önem ve değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi yürütüyor. Tabiatı ile kuduruyorlar....

Hangi partiden, hangi siyasi çevreden olduğunuz, geçmişte kimin, için ne söylemiş olduğunuz değil; Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğinin bugün neresinde durduğunuz esastır.



CHP, AVRUPA VE AMERİKA'NIN EMRİNDE

Avrupa Birliğine ve Amerika Birleşik Devletlerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devir diye yalvarıyorlar.

Suriye'ye harekat yapılmasın istiyorlar.

Kıbrıs'ta Maraş'ın yerleşime ve turizme açılmasını istemiyorlar… CHP'li Ünal Çeviköz; Finlandiya için verdiği röportajda, iktidar olmaları halinde Finlandiya'nın NATO'ya girişini destekleyeceklerini, Türk Hükümeti'nin ortaya koyduğu tavırla işi yokuşa sürdüğünü söylüyor. Kendisi Azerbaycan'a verdiğimiz destekten de Libya ile imzaladığımız anlaşmadan da rahatsız idi... Ünal Çeviköz, herhangi bir CHP'li değildir. Muhtemel bir CHP iktidarında Dışişleri Bakanı adayıdır. CHP idarecileri, Mehmetçik ile omuz omuza savaşan Suriye halkının gerçek ordusu Suriye Milli Ordusu'na "terörist" demeye devam ediyorlar… Türkiye'nin Suriye ve Libya'da sınırı aştığını söylüyorlar, buralardan Türkiye'nin çekilmesini istiyorlar... S-400 füzelerinin alınmasından rahatsızlar... Yani ABD ve BATI, kendi çıkarları için ne söylüyor ise CHP sözcüleri de aynılarını söylüyorlar.

CHP idarecileri, Amerikalılardan daha çok Amerikancılar...



BATI'YA PUT DİYE TAPANLAR

Batı ile iyi geçinmek, çıkarlara dayalı/ meşru/ makul diplomatik ilişkiler kurmak farklıdır; Batı'ya kul köle olmak ve Batı'ya uşak olmak farklıdır. CHP'nin varlık nedeni, devletimizi ve milletimizi BATI'ya kul köle yapmak ve öylece tutmaktır. CHP, Türkiye'de İslam ve Müslümanlar hakim olamasınlar diye çalışır.

Ünal Çeviköz açıklamaları ile, CHP'nin varlık nedenini bir kez daha ilan etmiş ve NATO ile ABD'ye de bildirmiştir. ABD, Batı topluluğunun lider ülkesidir.

Yani Türkiye'nin NATO/ ABD/Batı'ya kul, köle olması adına "buradayım, görevimin başındayım"demiştir.



CHP'NİN NEFRET VE KİN SÖYLEMİ

CHP'nin Genel Başkanı ise; eş zamanlı olarak kendi Cumhurbaşkanına hakaret ediyor. Bunu bilerek, isteyerek ve planlayarak yapıyor. CHP'li seçmenin üzerinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında, nefret düzeyinde bir duygu ve düşünce oluşturmak çabasından vazgeçmiyor.

CHP idarecileri de aynen Genel Başkanlarını takip ediyorlar... CHP oy tabanını ve seçmenini bu kin ve nefret ile diri tutmak istiyorlar. Partiden kopma, ayrılma, dağılma, parçalanma bu iğrenç yalan, hakaret, kin ve nefret politikaları ile önlenir sanıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin oyları ile seçildiği için, kendisi ile ilgili her türlü yorum, değerlendirme ve hitap, ona oy vermiş milyonlara da gider, bu nedenle aslında milletin karar ve tercihlerine de hakaret etmiş oluyor.