Ünal kimin Çeviközü...?

MAVİ Vatan, Türkiye'nin denizlerde de kendi hak ve çıkarlarını koruma azim ve kararlılığının ifadesidir. Mavi Vatan ifademize yönelik; "saldırgan" ve "yayılmacı" gibi tanımlamalar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum çevreleri ve bunların Batılı yandaşlarının tezleridir. Türkiye Cumhuriyeti Mavi Vatan kavramını dillendirdiği günden bu yana; Akdeniz'i yağmalamak isteyen Yunanistan, Kıbrıslı Rumlar ve bunların Batı dünyasındaki efendileri, ülkemizi saldırgan ve yayılmacı olmakla itham ediyorlardı. Bu nedenle CHP'li Ünal Çeviköz; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Avrupa ve Batılı emperyalistlerin resmi sözcüsü gibi konuşmuştur.

TÜRKİYE DEĞİL AVRUPA İÇİN RAHATSIZ

Bu zat, Dedeağaç'ta ve Ege adalarında ABD üsleri olduğunu biliyor mu acaba...? Ünal Çeviköz; ABD ve bütün Batı Akdeniz'e çökerlerken, Mavi Vatan diyerek buna izin vermediğimiz için çok rahatsız olmuş. Azerbaycan'a verdiğimiz destekten de rahatsız idi.

Libya ile imzaladığımız anlaşmadan da rahatsız idi... Herhangi bir CHP'li değildir. Muhtemel bir CHP iktidarında Dışişleri Bakanı adayıdır. ABD, Avrupa Birliği ve emperyalist yamyamlar, nelerden rahatsız oluyorsa, aynılarından Ünal'ın Öz'ü de rahatsız...!

CHP, HDP AŞKINI RESMEN İLAN ETTİ

Dikkat ediniz; Kürt kökenli vatandaşlarımız ile değil; teröristlerin siyasi partisi ile bir ve beraber olmaya çabalıyorlar... Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu HDP ile çözecekmiş... HDP hemen cevap verdi ve İmralı'yı/Öcalan'ı adres gösterdi. CHP Genel Başkanı ve idarecileri; terör örgütüne her türlü desteği veren, yardım ve yataklık yapan, belediyelerde şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlere anıt mezar yaptıran, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine düşman siyasi parti maskeli bu adamları, aklamaya çalışıyor. Bu insanlar, Kürt kökenli kardeşlerimizin evlatlarını kaçırıp dağdaki teröristlere teslim etmekle suçlanıyorlar. Kapanmaları için Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmış. HDP bir Kürt siyasi hareketi değildir. HDP bir Kürt partisi değildir.

HDP Kürtlerin temsilcisi değildir.

Bunlar, Kürtlerin katilidirler. İstikbalini çaldılar. Evlatlarını kaçırdılar. PKK/ PYD/YPG ve bunların siyasi parti görünümündeki arkadaşları HDP, Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin ittifakına hizmet etmek için var olmuşlardır. PKK/ PYD/YPG/KCK ve bunların siyasi parti maskeli adamları HDP'ye LANET OLSUN... HDP ile teröristler, bir ve beraberdirler. Adamlar Anayasal düzeni tanımıyorlar, ırka dayalı siyaset yapıyorlar, parti yöneticilerinin bagajlarında kalaşnikoflar, lav silahları çıkıyor, eş başkanları meydanlarda teröre aleni övgüler düzüyor... Zaten sorun, HDP'nin bizatihi kendisidir. Ş imdi CHP, bunlarla sorun çözecekmiş.

YIKIM EKİBİ

Kanun Hükmünde Kararname ile haklarında işlem yapılan FETÖ'cüleri, terör yargılamaları üzerinden HDP/PKK mensuplarını, resmen savunuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, sanki yargılanan ve hapishanede olan bütün FETÖ mensupları masummuş gibi konuşuyor. Meral Akşener de HDP ve PKK'yı ülkemizdeki Kürt kökenli vatandaşlarımızın tümünün temsilcisi gibi göstermeye çalışıyor. Terörist sevici Selahattin Demirtaş'ı savunmayı sürdürüyorlar. Sonuç olarak; CHP/İP/ HDP sıkı işbirliği, aynen devam ediyor.

Son zamanlarda yukarıda saydığım konu başlıklarında Ahmet Davudoğlu ve Ali Babacan da onlara katıldılar...

Yapmak için değil yıkmak için, çalışmak için değil durdurmak için, FETÖ'cüleri salıvermek için karşımızdalar...