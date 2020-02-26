Siyonistlerin emrindeler

Güya birbirleri ile savaşıyorlardı, hepsi bir olmuş, Türkiye'ye saldırıyorlar... Rusya, ABD, İran, katil oğlu katil Esed, PKK/PYD/YPG, ve Suriye'deki herkes, Siyonist Yahudilerin planına hizmet etmektedirler. Washington ve Moskova birlikte, Suriye konusunda, Siyonist Yahudi lobisi kontrolünde, Yahudilerin emrindeler. Birlikte Sünni Müslümanları yok ediyorlar... Nihai hedefleri olan Büyük Yahudi Devleti için toprak boşaltıyorlar. O toprakların gerçek sahiplerini ölüm, şiddet ve zalimlik ile oralardan sürdüler. Suriye diye bir devlet yok ki... Beşar Esed görünümlü, Rusya ve İran ile dövüşüyoruz. Suriye'de varlığını koruyan rejim yok edilmek zorundadır. Türk ordusu ve meşru Suriye Milli Ordusu, Şam'a kadar girmeden bu pislik ve bataklık ortadan kalkar mı sanıyorsunuz...? Başkan Recep Tayyip Erdoğan boşuna mı Kurtuluş Savaşı şartlarından söz ediyor.. .?

DÜŞMANLARIMIZIN İÇİMİZDEKİ KÖPEKLERİ

Milletin psikolojisini çökertmek, panik ve korku olusturmak için psikolojik savaş yöntemine muhatap oluyoruz. "Libya'da 16 Türk askeri öldürüldü" başlıklı sözde haberler ve Suriye'de öldürülen Türk askerlerine dair sözde görüntüler, ortalığı ayağa kaldırdı. Bunları ülkemizde dolaşıma sokanlar; Rusya, İran, mezhepçilikten gözü dönmüş katil oğlu katil Esed ve taraftarları, PKK/PYD/YPG mensupları, FETÖ'cüler, Hafter ve sahipleri... Ya bunu paylaşanlar, yayanlar...? Bir toplum bu kadar aklını, ferasetini kaybedebilir mi...? Türkiye düşmanları tarafından yapılan bu tür yalan haberler; korku, endişe, kaygı, dehşet, ümitsizlik, güvensizlik, belirsizlik, moralsizlik oluşturmak gibi amaçlar taşırlar. İzin vermeyin! Hangi görüşten olursanız olun, servis edilen herseye hemen atlamayın, mutlaka bir araştırın... Bunların yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklamalarını değil de düşmanların yalan açıklamalarını paylaşan yayın organları var. Sizce amacları nedir? Hangi ülkeye hizmet etmektedirler...? İlaveten; onbinlerce kahpe Fethullahçı terörist, sosyal medyada emir almış şekilde devlet'in aleyhinde kara propaganda ve yalan haber yapıyor. Muhalif kılığındalar...

CHP DEVRİNDE KÜRT OLMAK BİLE SUÇTU

HDP kongresinde, CHP ile birliktelik coşku ile anlatıldı. Bundan sonra da beraber olmak arzu ve iradesi ilan edildi. Amma ve lakin; CHP döneminde Kürt olmak bile suçtu ve yasaktı... Dersim olaylarında devleti kim idare ediyordu...? Yıllarca Kürtler ve Kürtçe konusundaki akıl dışı yasak ve uygulamalar CHP zihniyetinin sonuçları değil mi...? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, CHP'nin bu ülkedeki Kürt ve Alevi kökenli vatandaşlarımıza yaptığı zulmü ortadan kaldıran iş ve icraatlerin sahibi değil mi...? Bu arada; HDP Genel Başkanı'nın, CHP'lilere; "birlikteliğimizi açık edelim, gizli saklı olmasın" çağrısından sonra, Diyarbakır annelerinin artık CHP il binasının önünde de beklemeleri gerekmez mi...?