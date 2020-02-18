Kenetlenmek
Başkomutan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmelidir.
ERDOĞAN KİMLERE KAN KUSTURDU?
CHP'li Engin Özkoç: "17 yıldan beri millete kan kusturan, Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız" demiş. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimlere kan kusturdu...?
Darbe şakşakçılarına... Askeri vesayetçilere... Toplum mühendislerine... İstanbul dükalığına... Evangelist Hristiyan ve Siyonist Yahudi ittifakına... Kayıtsız şartsız Batı köleliğini savunanlara....
Bürokratik vesayetçilere... PKK'ya...
DAEŞ'e... FETÖ'ye... Bu cümleler, @barcinkatun tweet hesabına ait... Yani; Başkan Recep Tayyip Erdoğan; millete değil, milletin ve devletin düşmanlarına kan kusturdu.
CHP de millete ve değerlerine düşman olduğu için öfkesinden kan kusmuş gibi canı yanmış olabilir...
MERAL AKŞENER'İN İP'İ KOPUYOR
Meral Akşener'in mühim bir adamı istifa etti. Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok: "Partimiz Soros'çuların eline geçti, yerel seçimlerde destek verdiğimiz Ekrem İmamoğlu ve Eşi HDP saflarında" diyerek istifa etti.
İP'ler koptu! Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin milliyetçiliğini, ülkücülüğünü beğenmediler; Meral Akşener'in İP'ine sarıldılar. Meral ablaları, onları götürüp HDP ile ruh ikizi olmuş, DHKP-C sevicilerin sesi, FETÖ'nün oyuncağı CHP'nin kucağına bırakıverdi. Yılların ülkücüleri şimdi PKK ve DHKP-C seviciler ile bir ve beraber...
Kadere bak...
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