CHP yasadışı örgüte döndü
Gazeteci Talat Atilla'ya ağzına geleni söyleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezine aynı soruları soruyorlar mı...? Açıklama yapması için baskı yapılması gereken Kılıçdaroğlu ve CHP değil mi...?
BİLEREK, PLANLAYARAK YALAN
Yalan haberi ilk yapan: SÖZCÜ...
Yalan haberi televizyonda yayınlayan:
FOX... Yalan haberi köpürten:
Kılıçdaroğlu... Bilerek, isteyerek, planlayarak, yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar... Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı. Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı, CHP Genel Merkezinin siyaset tarzı olarak günlerdir gündemimizde... Bu iş kime yaradı...? Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi ve Muharrem İnce'ye yaramadığı kesin... Çünkü seviye yerlerde sürünüyor. Hepsi birbirine girdi... Geriye Genel Başkanlık iması ile ortalarda dolaşan, İBB Başkanı malum şahıs kalıyor. Sonuç olarak;
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik söyledi.
CHP; başta asıl zan altında bırakmak istedikleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkesten bütün Türkiye'den af dilemelidir...
ESAT SEVİCİLİK VE MEZHEPÇİLİK
Esat seviciliğiniz, onun mezhebinden mi kaynaklanıyor...?
50 yıldır ülkesini tek partili rejimle, babadan oğula geçen aile saltanatı ile idare eden... Nüfusun sadece % 8'ini oluşturan bir mezhebin egemenliğinde, nüfusun geri kalanına kan kusturan... 50 yıldır Kürtleri insandan saymayan, nüfusa dahi kaydetmeyen... Ülkesinde her türlü muhalefeti, polisle ve askerle en korkunç şekilde bastıran... 1982'de kendisine başkaldıran on binlerce insanı katleden... Lübnan'a müdahale ederek, Lübnan solu ile Filistinlileri zaferin kapısında durduran... Tarihte onlarca kez İsrail ile anlaşarak, Filistinlileri kaderine terk eden, Tel Zaatar katliamının birinci dereceden, Kara Eylül ve Şabra ve Şatilla katliamlarının ise, göz yumduğu için suç ortağı kabul edilen... Şimdi ise; milletinin tamamına yakını ülkesini terketmiş, kendi halkının başına bombalar yağdıran, toplu katliamlar yapan ESAT, sosyalist öyle mi...? Esat seviciliğiniz, Arap Alevicilik'ten kaynaklı mezhepçilik olmasın...?
Sırf bu yüzden mi, savaştan kaçıp memleketimize sığınmış binlerce mülteciye, düşman gözüyle bakıyorsunuz...?
Bu satırların tamamını Mehmet ÇEK sosyal medyada paylaşmış. Çok uzun zamandır sizlere anlatmak istediklerimi ne de güzel özetlemiş...
İÇİMİZDEKİ RAHATSIZLAR
Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye...
Alamazsınız, alsanız da kuramazsınız, ABD izin vermez diyorlardı... ABD, yaptırım uygularız , vazgeçin diyordu.
Ve artık, Ankara'da S-400 testi yapılıyor. Fakat; CHP başta olmak üzere, kendisine muhalifim diyenler, müthiş rahatsızlar.
Başkent Ankara merkezli, 400 km çapındaki bir alanın hava savunmasının sağlanmasından kimler rahatsızlık duyar? Hadi düşmanlarımız rahatsız... İçimizdekiler neden rahatsız olur...?
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