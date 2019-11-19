Yahudiler bile isyan etti
Kudüs'teki İsrail karşıtı mitinge, bir milyondan fazla Yahudi katıldı.
Siyonizm ve İsrail, Yahudileri temsil etmiyor sloganları atıldı... Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de Müslümanları öldüren, Müslümanlara zulmeden İsrail devletinin idarecileri, dünyanın sinir uçları ile oynuyorlar... Aklı başında Hıristiyan ve Yahudiler yok mudur? Vardır elbette.... Ancak; ya ses çıkartamıyorlar. Ya da karşı koymaya onların da güçleri yetmiyor.
Bu azgın ve acımasız zalimler, onları da ezmişler... Korkutmuşlar... İnşallah İsrail'de toplanan bu kalabalıklar, dünyadaki diğer Yahudilerin de akıllarını başlarına getirir...
MUHALİF Mİ..? DÜŞMAN MI...?
ABD kahpedir. Bağımsız ve Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye'nin azılı düşmanıdır. Güçsüz ve çok başlı idare edilen Türkiye'yi ister. Yönetimi zayıflamış bir Türkiye, Rusların da özlemidir.
Başkanlık rejiminin, ülkemize büyük bir güç ve yönetim kabiliyeti kattığının farkındalar. Türkiye'nin eski günlerine dönmesi için Ruslar da ABD de taraftar arıyorlar, fırsat kolluyorlar. Hal böyle iken; CHP Genel Başkanı, iktidara muhalefet edeceğim derken milletimize ve devletimize düşmanlık yaptı... "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" demek, "Can güvenliği yoksa yabancı sermaye niye gelsin?" demek, AK Parti ve MHP iktidarına değil, alenen Türkiye'ye muhalefet etmek, Türkiye'ye düşmanlıktır.
CANAVAR KİMİN...?
YPG'nin eli kanlı katili Ferhat Abdi Şahin; koalisyon güçleriyle çalışmaya devam ediyor... Yani; ABD ve İsrail'in kölesi olmaya ve petrol bekçiliği yapmaya devam... PKK/YPG/PYD/ KCK ve bunların siyasi parti maskeli arkadaşları HDP'nin gerçeği, bütün çıplaklığı ile meydana çıktı... Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi ABD'nin, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri...
FİTNE HARLANIYOR
Fitne ateşi harlandı... Yapmamız ve de yapmamamız gerekenler var.
O yüzden önce süreci bir hatırlayalım:
Metrobüste onuncu yıl marşı; bir gencin kılık kıyafetlerinden dolayı tacizi...
Hemen iki üç gün sonra, bu sefer başka birinin yine metrobüste bağıra bağıra ilahi okuması.... Çocuklara Atatürk büstünün önünde secde ettirmek. Bildiğin ayin... Şimdi; bütün bu okullardaki bu öğretmenler aynı şeyi aynı anda mı düşündüler...? Belli bir görüşte olanlara yönelik iğrenç küfürler... Sokaklarda, başörtülülere saldırılması... Sosyal medyada başörtüsüne uzanan elleri kıralım türü paylaşımlar... Şimdilerde olmadı ama geçmişte olmuştu; Atatürk büstlerine saldırılar, Atatürk'e hakaretlerin peş peşe gerçekleşmesi... Hepsi son yirmi günde olanlar. Görüldüğü üzere, hepsini daha evvelden yaşamışız. Anlaşılan o ki, karıştırıcılar yine ortaya çıktılar... Her türlü hassasiyetimiz kaşınıyor...
SABIR, SÜKUNET SAĞDUYU
O halde; sağcı/solcu, muhafazakar/ laik, Atatürkçü/şeriatçı, genç/ yaşlı, Alevi/Sünni, Kürt/Türk, partili/ partisiz bütün vatanseverlerin bir araya gelmesi gerekiyor...
Hiç bir surette tahriklere kapılmamak gerekiyor... Asla ve asla devletin otoritesini çiğnememek gerekiyor...
Sabır, sükunet, teeni, sağduyu... Ayrı olduğumuz değil, aynı olduğumuz hususları öne çıkartmalıyız... Biz bir oldukça; Allah'ın izniyle, bu fitne ateşi, onu tutuşturanlara dönecek inşallah...
Allah, devletimizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun.
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