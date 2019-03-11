Hristiyanlara ve Yahudilere karşı laik değiller
Bu alçaklarda, diğer dinler ile ilgili, İslam ve Müslümanlar için sergiledikleri laiklik anlayışların hiçbirini göremezsiniz. Yani bu reziller;
Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer dinlerin mensuplarına karşı laik falan değildirler. Hatta; onların dini vecibelerine ve ibadetleri ile ilgili uygulamalarına, müthiş bir saygı duyarlar. Özel dini günlerinde falan, sosyal medyada tebrik mesajları yayınlarlar.
Homoseksüellerin, lezbiyenlerin, travestilerin haklarını ararlar.
Ama ezan sesinden tiksinirler.
GENEL BAŞKAN DEĞİŞİRSE CHP DEĞİŞİR Mİ...?
Kardeşlerim, hiçbir şey değişmez.
Çünkü CHP, belli bir insan tipinin, belli bir zihniyetin partisidir. Herkesçe bilinen malum zihniyetin, ülkemizdeki adıdır. Tamamı değil belki ama mensuplarının ezici çoğunluğu ülkenin geri kalanına; "bidon kafalı"- "makarnacı"- "göbeğini kaşıyanlar" diyenlerin ve öyle muamele edenlerin, İslam ve Müslümanlar bu memlekete hakim olamasın isteyenlerin partisidir. Genel Başkanları kim olursa olsun, mensupları işte bu insanlardır. Ezan sesinden tiksinenleri milletvekili yapanların partisidir. Doğal olarak; Genel Başkanlarını da aynen, kendileri gibi istemektedirler.
Kendileri gibi düşünmeyenleri ve oy vermeyenleri, düşman gibi denize dökmek isteyenlerin partisidir.
Genlerinde ve kurulurken atılan temellerinde, bütün bu yazdıklarım olduğundan, gelen de gitmesi istenen gibi olacaktır.
Çok mu abartıyorum...? Yanılıyor muyum...? Mutlak doğruyu Allah bilir...
Yaşarsak hep beraber göreceğiz...
MARKSİST-ÜLKÜCÜ-LAİKDİNDAR-ATATÜRKÇÜ-APOCU BELEDİYE BAŞKANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığı, hepsini birleştirdi... Ve birbirlerinden iğrenen bu insanlar, sırf Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli nefretlerinden dolayı, bir ve beraber oldular. Sonra da ortaya, tuhaf ittifak modeli çıktı. Ya hu arkadaş, bunların birlikteliğinden uyumlu bir belediye yönetimi ortaya çıkar mı...? Kazanırlarsa eğer; belediye, hangi zihniyet tarafından idare edilecek...? Bu tuhaf beraberlikten, millete hizmet sonucu çıkabilir mi...?
İSRAİL ADLI TERÖR ÖRGÜTÜ
Mescid-i Aksa'da Müslümanları öldüren, Müslümanlara zulmeden İsrail devletinin idarecileri, dünyanın sinir uçları ile oynuyorlar. Yeryüzünün her tarafında, Siyonist Yahudiler, Müslümanlara düşmanlık yapıyorlar.
Aklı başında Hıristiyan ve Yahudiler yok mudur?
Vardır elbette. Ancak ya ses çıkartamıyorlar. Ya da karşı koymaya onların da güçleri yetmiyor. Bu azgın ve acımasız zalimler onları da ezmişler...
Korkutmuşlar... Mescid-i Aksa'da olanlar sadece Filistinlilerin değil, Arapların değil, dünyadaki bütün Müslümanların üzüntüsü ve sorumluluğundadır.
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