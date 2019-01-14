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  • 14 Ocak 2019, Pazartesi

Kılıçdaroğlu’nu cehennemden kim kurtaracak...?

CHP milletvekillerinin, Genel Başkanlarının mahkemelerden aldığı cezaları için, aralarında para toplamaya karar vermeleri korkunç bir durum. Yalan, iftira, hakaret içeren sözleri ve iddialarına, yeter artık diyeceklerine, yardım edecekler. Böylece; dünya siyasi tarihinde ilk defa yalan, iftira ve hakaret, daha rahat ve kolay söylenebilsin diye fon oluşturulmuş oldu. Bildiğiniz gibi, yalan, iftira ve hakaret aynı zamanda günahtır. Bu dünya tamam da; Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ahiret hayatında, cehennemden nasıl kurtaracaksınız...?

PKK VE HDP İLE KÜRTLERDEN İNTİKAM ALIYORLAR
Kapitalist Amerika Birleşik Devletleri; Marksist-Leninist, solcu, PKK/PYD/YPG/KCK katillerini koruyup, kolluyor. Bu teröristlerin, siyasi parti görünümlü arkadaşları olan HDP ise, Kürtler için değil, daha çok ateist Türk Solu için tasarlanmış bir projedir. Ateist Türk Solu, kitlesel bir ağırlık ve güç oluşturamamıştır.
İşte bu ateist solcular, Kürt evlatlarının dökülen kanları ile Amerikan uşağı iğrenç bir ihanet içindedir. Kürt kardeşlerimizin Müslüman dindarlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlılıkları, PKK ve HDP aracılığı ile cezalandırılıyor. Bu değerlendirmelerin sahibi, Diyarbakırlı Cemal Toptancı ağabeyimiz. Aynen katılıyor ve bilginize sunuyorum.

KALPLERİNDE BATI MÜHRÜ TAŞIYAN ŞER ODAKLARI
Bu memlekette BATI ve ÇAĞDAŞLIK denen putlar var. Ve bu putlara tapanlar var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde putperestler var.
Batı coğrafi bir kavram. Bize göre batıda yer aldıkları için öyle denmiş. Bu cepheyi asıl ifade eden tanım, Hristiyan Haçlılar ve Siyonist Yahudilerdir.
Batı tek dişi kalmış bir canavardır.
Bu topluluğun ortak noktası, Türk ve Müslüman düşmanlığıdır. Batı medeniyeti mensupları, birbirleri ile itişip kakışırlar, dövüşürler ve hatta savaşırlar. Ve fakat; Türk ve İslam düşmanlığında bir ve beraberdirler. Memleketimizde, bizimle birlikte yaşayan ve Batı putuna tapanlar, yine çıldırmış haldeler. Kalplerinde Batı mührü taşıyan şer odakları, her türlü kılığa giriyorlar. Haçlı oluyorlar. Laikçi oluyorlar. İslamcı oluyorlar. Bölücü oluyorlar. Terörist oluyorlar.
Kominist oluyorlar. Atatürkçü oluyorlar. Amerikancı oluyorlar.
Ateist oluyorlar. FETÖ'cü oluyorlar.
Sadece yerli ve milli olamıyorlar.

KENEVİR ŞEYTANLARI
Rockefeller, dünyayı yönetmeye iman etmiş Yahudi kapitalist, emperyalist yamyam... Bio yakıt olan kenevir yağı, petrol yamyamının en büyük düşmanıydı... Petrol ürünlerinden plastik üretmek için ayrıcalıklara sahip olan Dupont şirketi, kenevir endüstrisinin en büyük düşmanıydı... Dev kağıt üreticileri, kenevirin düşmanıydı... Kenevirden üretilen ilaçlar hem çok etkili, hem de çok ucuz idiler. Günümüzün kimyasal ilaç üreticileri kenevirin düşmanıydı...
İşte bu emperyalist, kapitalist yamyamlar, keneviri herkesin bilinçaltına uyuşturucu olarak yerleştirdiler. Üretimini büyük baskılarla yok ettiler, kendi tekelleri ve emirleri altına aldılar. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu Şeytan ve taraftarları ile kenevir meselesinde savaşıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun....
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