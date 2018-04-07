Kılıçdaroğlu teröristler için üzülüyor
CHP YASA DIŞI ÖRGÜTE DÖNDÜ
Adamlar tabii ki çok üzgün ve kızgınlar... Ancak şehitlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için değil... PKK/PYD/YPG'liler ve onların siyasi parti görünümlü arkadaşları için üzgün ve kırgınlar... Gebertilen 3900 terörist varken... Sanatçıların, Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Mehmetçik ile bir ve beraber olması, CHP başta olmak üzere HDP ve bütün terör sevicilerini kudurttu...
BATI MÜSLÜMANLAR ÖLSÜN İSTER
Asla olmasını istemeyiz... Bütün kalbimizle olmaması için de dua ederiz... Ancak... Londra'da, Paris'te, Berlin'de, Viyana'da, Roma'da, New York'ta bir terör saldırısı gerçekleşse... Hristiyan ya da Yahudi din eğitimi alan çocuklar ölse... Batılı televizyon kanalları, haber ajansları, gazeteler, radyolar, internet haber siteleri günlerce, saatler süren yayınlar yapmazlar mıydı..? Afganistan'da Kur'an-ı Kerim öğrencilerinin, hafızlık merasimi yapıldığı bina bombalandı. Kur'an-ı Kerim hafızı çocuklar öldüler. Onlarca yaralı var. Batı medyası nerede? Batının insan hakları kuruluşları nerede? Yoklar. Olmayacaklar. Çünkü Batı'nın varlık sebebi, Türk ve Müslüman düşmanlığıdır. Batı, Müslümanlar ölünce sevinenlerin topluluğudur.
AVRUPA CAMİ YAKIYOR, İSTANBUL'DA SOKAKLARDA İNCİL DAĞITILIYOR
Almanya ve Avusturya başta olmak üzere, Avrupa'nın her yerinde Türkler ve Müslümanlar korku ve dehşet içinde yaşıyorlar. Camiilere saldırıyorlar. Başörtülülere korkunç bir zulüm uyguluyorlar. Daha dün İstanbul'da, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde, kızlı erkekli kalabalık bir grup ile karşılaştım. Hristiyan ilahileri eşliğinde İncil dağıtıyorlardı. Hiç kimse kendilerine olumsuz bir tavır sergilemedi. Mümkün mü?
Asla... Tarihte hiç olmadı... Zaten öyle büyük bir güven içindeydiler ki... Tabii ki öyle olacak... Burası Türkiye Cumhuriyeti.... İslam Medeniyeti... Ama orası Avrupa, Batı... Haçlı Hristiyan ve Siyonist Yahudi Medeniyeti...
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