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Erkan Tan Erkan Tan
  • 08 Nisan 2018, Pazar

Batı’nın Arap - Türk düşmanlığı siyaseti

Ortadoğu ve Araplarla ilgilenmemiz malum çevreleri ve CHP zihniyetini kahrediyor.
Onlar, eskiden olduğu gibi...
"Araplar bizi arkadan vurdu" İngiliz yalanına, hepimizi inandırmayı sürdürmek ile görevliler. Araplarla nefret odaklı bir ilişkimiz olsun istiyorlar. Zaten her zaman, Araplar ile ilişki olmasa daha iyi olur havasındaydılar. Bu felsefenin sahipleri Haçlı- Siyonist ittifakıdır. Yani Batı'dır. Aynı Haçlı-Siyonist ittifakı, Araplar arasında da Türk düşmanlığını yaymaya çalıştı. Hala da bu fitne çabalarını sürdürüyor. Biz, böylece birbirimizden uzak duracaktık.
İslamın ve Müslümanların kardeşlik zincirindeki en önemli halkalar, Türkler ve Araplar birbirlerine düşman edileceklerdi.
Müslümanların kardeşliğine, birlik ve beraberliğine korkunç bir darbe indirilecekti. Aynı zamanda; petrol, doğalgaz ve diğer zenginlikler de Batı'ya akıverecekti.

ARAP MİSAFİRLERİMİZ
Kabaca çark böyle işliyordu.
Bu işleyişi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi çabaları ve anlayışı bozdu.
İstanbul'un her yerinde Araplar var. Hatta bütün Türkiye'de geziyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, alış-veriş yapıyorlar, geziyorlar, çılgın gibi de para harcıyorlar.
Memleketlerine Türkiye'den eşya gönderiyorlar. AVM'lerde ellerindeki çantaları, alış veriş arabaları ile taşıdıklarını defalarca bizzat bu fakir gördü. Esnaf ve dükkan sahipleri, işyeri sahipleri her gördüğüm yerde bu Arap misafirlerimiz için Allah'a dua ediyorlar. Daha da fazla Arap turist olabilirdi. Tabii ki malum çevreler ve CHP zihniyeti, bu durumdan da mutlu değiller. Bu sefer de Arapların insani özelliklerinden falan rahatsızlar.

ARAPLAR İLE DÖVÜŞELİM İSTİYORLAR
Araplarla daha çok işbirliği, ortaklık, alışveriş yapmak zorundayız. Çünkü bunu şimdiye kadar Batı yaptı. Bizi de Araplardan uzak tutmayı başardı.
Algılarımızı yalanlarla yönlendirdi.
Tarihi, kültürel ve İslami bağlarımız bulunan bu insanlar kardeşlerimizdir.
Haa bu arada... Onlardan nefret edelim diye... "Araplar bizi arkadan vurdu" diyorlardı ya...!
Bizi doğrudan ve önümüzden kim vurdu..? İngiltere, Fransa, İtalya ve diğerleri...
Araplar bizi arkadan vurdular deyip onlardan uzaklaşırken...
Bizi doğrudan işgal eden...
Topraklarımızı paylaşan... Yeraltı ve yer üstü kaynaklarımızı yağmalayanlarla... Avrupa Birliği çatısı altında, müttefik olmaya çalışıyoruz... Şaka gibi...!

ÇORUH'TA ÇİMMEDEN ÖLME
Bayburt... Havası sert, insanı mert... Çoruh nehri etrafında şirin, harika bir doğa parçası...
Şimdilerde Çoruh öyle coşkulu akıyor ki... Seyrine doymak mümkün değil... Diyor ki Bayburtlular... "Çoruh'ta çimmeden ölme"... Burada rafting yapmak için dünyanın öbür ucundan gelenler var.
Çoruh nehri şehrin tam ortasından geçiyor. Bayburt Belediyesi Çoruh'un etrafında gezi alanları, parklar ve yeşil alanlar yapıyor. Bayburt'ta, İstanbul Boğaziçi, İzmir Kordon ile yarışacak bir güzellik oluşacak inşallah...
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