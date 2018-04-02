Yahudiler Türkiye'den de toprak istiyorlar
İsrail'in o bölgede işgal ettiği topraklar mı?... İşte, Türkiye'deki herkesi ilgilendiren mühim sorular bunlardır... Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler?... Yahudiler... Bunu neden istiyorlar?... Dini inançlarından dolayı... Aynı dini inançlarından dolayı, başka nerelerinin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar?...
Bugünkü doğu ve güney doğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar. Yahudilerin devleti;
Siyonist İsrail... Azgındır. Teröristtir.
Katildir. İşgalcidir. Zalimdir. Eğer Kudüs, İsrail'in başkenti olursa... Aynı gerekçe ile bu katil ve terörist İsrail...
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia edecektir.
AMERİKA VE İSRAİL'İN İÇİMİZDEKİ AJANLARI
ABD'li haydutların... İğrenç hedefleri hala yürürlüktedir... ABD ve İsrail birlikte... Büyük Yahudi Devleti kurmaya çalışmaktadır.
Bu amaçla, PKK/YPG/PYD adlı katillere, devlet kurmak istiyorlar..
Tek yol, bütün bölgenin, bu Haçlı, Siyonist hizmetkarı, PKK/PYD/YPG kuduzlarından temizlenmesidir... Hal böyle iken...
Harekatın ilerlediği bu anlarda bile hala; "Suriye'de ne işimiz var...?
Bizi bir tuzağa çekmek istiyorlar...
Ortadoğu bir bataklıktır, aman girmeyelim...!" Lafları ile ortalarda dolaşanlar ile... "Harekatta siviller öldürülüyor... Kimyasal silah kullanılıyor..." İğrenç yalanlarını söyleyenler ve yayanlar, kesinlikle ABD ve İsrail'in çıkarları hesabına çalışıyorlar.
SOSYAL MEDYA SİLAHSIZ TERÖRİSTLERİ
Memleketimizde, yüreğimizde, bağrımızda, 3,5 milyon Suriye'li kardeşimizi misafir eden bizlere...
Afrin'de siviller ölüyor diye iğrenç iftira atıyorlar... İşkence yapıyor, kimyasal silah kullanıyor yalanlarını yaymaya çalışıyorlar... Bunlar, silahsız teröristlerdir. Sosyal medyadaki hainler ve düşmanlarımızdır. İyi ki sosyal medya var. Bu sayede, vatanperver gibi gözüken vatan hainlerini ile süzme ihanet çetelerini çok yakından ve kabak gibi görebiliyoruz...
KOÇ'LAR, ÖKÜZLER, TOSUNLAR... HİÇ ORTALARDA YOKLAR
Gezi olayları esnasında, Taksim meydanında, yakan yıkan göstericilere koli koli yiyecek ve içecek taşıyanlar... Gözleri dönmüş bir şekilde polise ve kamu binalarına saldıranlara destek olmak için onlara bedava yiyecek, içecek, çeşitli malzemeler götürenler... Afrin Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğimize destek olmak için bir şeyler yaptılar mı...? Öyle ya...
Memleketimizin her tarafından insanlarımız, tek yürek olmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sarmaş dolaş olmuşlarken... Kadın, erkek, çocuk, çoluk, yaşlı, genç vatandaşlarımız...
Asker, polis, korucu, istihbarat elemanı evlatlarımızı bağrına basıyorken... Daha evvel de yine bu köşede sizlerle paylaşmıştım.
Bir daha hatırlayalım. Savcı Sayan'ın ifadeleri ile... Gezi'cilerin arkadaşları;
Koç'lar, Öküz'ler, Tosun'lar...
Hiç ortalarda yoklar...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İsrail, adı devlet olan bir terör örgütüdür 01 Nisan 2018, Pazar Tehditleri, baskıları, caydırma çabaları... Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne engel olamadı. On binlerce Filistinli,...
- Olsun... Canları sağolsun 26 Mart 2018, Pazartesi MİLLET BİZE SEVGİSİNİ VERDİ AMA OY VERMEDİ... OLSUN... CANLARI SAĞOLSUN... Bu sözler merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na...
- Afrin ile birlikte CHP’yi de işgalden kurtarmak lazım 25 Mart 2018, Pazar Bu cümle siyasetin renkli, farklı, sevilen ismi Savcı SAYAN'a ait. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı...
- Baygın Türkiye ayıldığı için kudurdular 24 Mart 2018, Cumartesi Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerin ittifakını oluşturan devletler... Türkiye'nin baygın kalmasını çılgınca...
- Zafer Allah’ın... Elhamdülillahirabbilalemin zaferi zaferle kutladık 19 Mart 2018, Pazartesi Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, yüce Allah, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin zaferini nasip etti....
- İsrail, adı devlet olan bir terör örgütüdür
- Olsun... Canları sağolsun
- Afrin ile birlikte CHP’yi de işgalden kurtarmak lazım
- Baygın Türkiye ayıldığı için kudurdular
- Zafer Allah’ın... Elhamdülillahirabbilalemin zaferi zaferle kutladık
- İstanbul’un fethinin intikamını almak istiyorlar
- CHP... Tabanı Kemalist, ortası ateist, tavanı terörist
- Avrupa’da camii yakıyorlar
- NATO teröre yardım ve yataklık yapıyor
- Türkiye’deki terörün sahibi Batı’dır