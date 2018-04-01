İsrail, adı devlet olan bir terör örgütüdür
Yaşananlar tamamen, kelimenin tam anlamıyla, sivillere yönelik bir saldırıdır. Yürüyüş yapan insanlar, silahsızdır. Yaşananlar, açık bir insanlık suçudur. Dünya, zalim Siyonist Yahudilere ve katil İsrail'e engel olmalıdır. Topraklarını işgal ettiği yetmiyormuş gibi.... Hunharca katliam yapıyor... Yukarıdaki başlığı, geçen hafta bir kez daha kullanmıştım.
Bu hafta yaşadıklarımız, gerçeği bir kez daha söylemek, yazmak zorunda bıraktı.
Allah'ım; gazabını ve lanetini, işgal ettiği Filistin topraklarında, Filistin'li mümin kardeşlerimizi katleden katil ve terörist İsrail'e yağdır... Yalvarıyoruz sana...
İRTİCACI, KATİL DİYORLARDI... SEVGİLİLERİ OLDU
Temel Karamollaoğlu'nu parlat;
AK Parti'den oy kopart... Halbuki kendisine, Sivas-Madımak hadisesi nedeniyle, müthiş bir öfke ve nefret duyuyorlardı.
Meral Akşener'i parlat; MHP'den alsın... Meral Hanım'dan ise kazığa oturtacak kadar nefret ediyorlardı. Tabii ki bu ifade bendenize ait değil. Herhalde hepiniz hatırlıyorsunuzdur...
KAZIĞA OTURTACAKLARDI... BAŞKAN YAPMAK İSTİYORLAR
28 Şubat döneminde, Meral Hanım için sarf edildiği iddia edilen bir cümle. Şimdi kendisini parlatanlar, o zaman bu ifadeyi kullanmışlardı. CHP ile HDP'yi birleştir... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda seçilemesin...
Cumhur İttifakı, TBMM'de çoğunluğu elde edemesin... Recep Tayyip Erdoğan seçilse bile, TBMM'de çoğunluk olamadığı için, Hükumet çalışamaz hale gelsin... Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, çalışamaz hale gelip kilitlensin...
RUSLARI CASUS DİYE KOVANLAR
Suriye'de savaştıklarımız, terör örgütü görünümlü Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler... Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket eden Rusya'yı, cezalandırıyorlar... Bahaneleri:
Casusluk... Süreci başlatan ve yöneten: İngiltere... Koyunlarına almış sakladıkları gerçek casusları, kahpe FET Ö mensuplarını, eli kanlı katilleri, Türkiye Cumhuriyeti'ne iade etmemek için binlerce takla atanlar... Rusları casus diye kovalıyorlar...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki terörist sevicilere, resmen sahip çıkmıştı.
Evlatlarımızı şehit edenler... Devlete, millete silah doğrultanlar... Vatanı bölüp, parçalamak isteyenler... Sokaklarımızı, bombalar ve terör eylemleri ile kana bulayanlar... Molotof kokteylleri, taşlarla, sopalarla düşmana saldırır gibi polislere, askerlere saldıranlar... İnsan hakları kavramından istifade edebilirler mi...? Bunların yaptıklarını savunmak, üniversitede sloganlar atarak bu katillerin tarafını tutmak, hak mıdır...?
Bu hain, Haçlı ve Siyonist işbirlikçileri...
İnsan mıdırlar ki...? Hakları olsun...?
İşte bu yeni CHP, bu eli kanlı katillerin tarafını tutmayı, insan hakkı olarak değerlendiriyor. CHP bu tavrı ile... Türkiye Cumhuriyetine katil demiş olmuyor mu? İşgalci demiş olmuyor mu? Terörist, vatan haini, eli kanlı katillerin tarafını tutmak ve onların lehine üniversitede gösteri düzenlemek hak değil...
İğrenç bir suçtur...
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