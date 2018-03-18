Yol Durumu
  1. CHP... Tabanı Kemalist, ortası ateist, tavanı terörist
Erkan Tan Erkan Tan
  • 18 Mart 2018, Pazar

İstanbul’un fethinin intikamını almak istiyorlar

Batıl ile Hak savaşı sürüyor. Her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara saldırıyorlar.
Malazgirt Zaferinin, İstanbul'un fethinin intikamını almak için acımasızca vuruyorlar. Avrupa Birliği mi...?Haçlı,Siyonist Birliği mi...?
Haçlılar ve Siyonistler ittifak halindeler bir araya gelmişler adına Avrupa Birliği demişler. Ve savaşıyorlar. Bu dünyada bir Haçlı Savaşı yapılıyor. Özellikle de Türkler ve Müslümanlar ile savaşıyorlar. Bakınız, görünürde Türkler var. Ama aslında Avrupa'daki ve dünyadaki bütün Müslümanlar zulüm altındalar ve bu savaşın hedefindedirler. Bizler...
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderlere sahip olduğumuz için... Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gücü ve devlet anlayışı sayesinde, daha çok görünür haldeyiz.

BÜTÜN MÜSLÜMANLARLA VE BÜTÜN DÜNYADA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kaç kez konuşmalarında bizzat dile getirdi. Bu fakirin de daha evvel bu köşede paylaştığı gibi, Haç ve Hilal savaşı bu...
Aslında savaş, bütün Müslümanlarla ve bütün dünyada. Ortadoğu'da ve Müslümanların olduğu neredeyse her yerde kan, gözyaşı acı ve zulüm var.
Üstelik bu savaşta öyle hile ve fitne yöntemleri kullanıyorlar ki... Müslüman, Müslüman ile, güya Müslümanlık için savaşıyor...
Ölen Müslüman...Öldüren Müslüman.. Ellerini ovuşturan kim?.. Tabii ki Müslüman olmayan...

1400 YILDIR DÜŞMANLAR
Bizlere de korkunç fitne yöntemlerini uyguladılar. Ülkemizi içeriden çökerteceklerdi. Terörist PKK ile devletimizi ve milletimizi bölmek istediler. İçimizdeki tetikçileri kullandılar. Şerefsiz FETÖ mensuplarını devreye soktular.
Hepsini yaptılar, olmadı. Bizzat kendileri sahaya indiler. Bugüne kadar dediklerimizin hepsi bir kez daha gerçek oluyor. Bu artık resmen Haç ile Hilal'in savaşı.
Olanların en açık anlamı bu...
Allah'a... H.Z. Muhammed'e (S.A.S)...
Ve bütün iman edenlere düşmanlık hissi ile dolular. Dolayısıyla...
Peygamberimize Kur'an-ı Kerim indirilmeye başladığından bu güne devam eden hak ve batıl mücadelesi bu... Durup dururken ve biz hiç bir şey yapmamışken, içlerindeki Haçlılığı nasıl da fışkırtıyorlar görüyor musunuz?

SAVAŞTIKLARIMIZ KÜRTLER DEĞİL
Karşımızda Kürtler yok...
Yeryüzünün her tarafındaki Kürt kardeşlerimizin ezici bir çoğunluğu, İslam ümmetinin şerefli birer üyesidirler.
Müslüman kardeşlerimizdirler.
Karşımızdakiler, Kürt görünümlü eli kanlı katiller...
Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin kiralık katilleri.

KÜRT GÖRÜNÜMLÜ KÜRT KATİLLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Devletine, milletine, bayrağına saldıran... Terör örgütünü açıkça destekleyen bir siyasi parti var... HDP... Daha doğrusu, siyasi parti görünümlü bir yapı...
Askere, polise kurşun sıkmak için hendek kazan, teröristlere kalkan olan, bir ihanet sürüsü...
Kürt görünümlü ama aslında Kürtlere düşman...
Kürtlerin katili... Kürtlerin istikbalini çaldılar ve evlatlarını öldürdüler...
Ve işte bu zalimler ve alçaklar...
Şimdi de PKK/PYD/YPG ile bir olup, emperyalizmin kiralık katilliğine devam ediyorlar.
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