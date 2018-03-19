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  1. İstanbul’un fethinin intikamını almak istiyorlar
Erkan Tan Erkan Tan
  • 19 Mart 2018, Pazartesi

Zafer Allah’ın... Elhamdülillahirabbilalemin zaferi zaferle kutladık

Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, yüce Allah, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin zaferini nasip etti. Hristiyan Haçlılar ve Siyonist Yahudilerin ittifakına mensup devletler ile savaştık.
Başta Başkomutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere...
Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi, Genel Kurmay Başkanı'ndan en rütbesiz neferine kadar tebrik ediyorum.
Milletimize bu zaferleri nasip eden yüce ALLAH'a dua ediyor ve bu vesile ile, bu satırları okuyan herkesi duaya davet ediyorum...
ALLAH'ım: tarihin bütün dönemlerindeki şehitlerimize...
Rahmetinle, merhametinle, cennetinle muamele eyle.
Şehitlerimizin geride bıraktıklarına, ailelerine, eş ve çocuklarına, sabır ve dayanma gücü ver.
Gazilerimize şifa, sağlıklı ve hayırlı ömür ver.
Vatanımızı, milletimizi devletimizi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza eyle.
Ordularımızı daima muzaffer eyle.

BUNLARI DA UNUTMAYACAĞIZ
Afrin, Vietnam gibi olabilir...
Çok şehit verebiliriz...
Türü konuşmalar yaparak...
PKK/PYD/YPG katillerinin lehine etki ajanlığı yapanların çabalarını unutmayacağız.
Bilim adamı, gazeteci, televizyoncu, uzman görünümlü Batı ajan-provakatörlerini unutmayacağız.
"Afrin'e girmeyelim, girersek felaket olur" diyen CHP yöneticilerini unutmayacağız...

SOLCU... AMA AYNI ZAMANDA EMPERYALİST, TERÖRİST, DARBECİ
Sosyal Medya'da takip ettiğim, derin düşünce (derindusunce. org) adlı bir yayın var.
Orada gördüm. Şimdi; solcuyum diyeceksin... Ama emperyalistlerin kahpesi FETÖ ile...
Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin kiralık katilleri PKK/PYD/YPG ile...
İşbirliği ve dayanışma içinde olacaksın... Sevişeceksin...
Şiddete karşıyım diyeceksin...
Ama molotof kokteyline ve savcı rehin alınıp öldürülmesine karşı olmayacaksın...
Tam bir demokratım diyeceksin ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, darbe ile devirip asılmasını isteyeceksin...
Doğru anlamış mıyız...?

CHP KANDİL'E DE GİRMEYELİM DER Mİ Kİ?
Terör ve terörist yandaşlığında sınır tanımayan...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, defalarca meydan okumuş olmasına rağmen, PKK/PYD/YPG için terör örgütüdür diyemeyen...
Buna karşılık, Türk askerleriyle omuz omuza savaşan ÖSO için hakaretler yağdıran...
Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in, Türkiyedeki siyasi işbirlikçisi olan...
"Afrin'e girersek felaketimiz olur.
Afrin'e girmeyelim" diyen CHP...
Kandil'e de girmeyelim der mi acaba...?!!
Bu fakir'e göre kalplerinden geçen aynen budur da...
Söyleyemiyorlar...
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