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  1. Avrupa’da camii yakıyorlar
Erkan Tan Erkan Tan
  • 17 Mart 2018, Cumartesi

CHP... Tabanı Kemalist, ortası ateist, tavanı terörist

CHP'li sözcüler, yöneticiler hala "Afrin'e girmeyin" diyorlar. En son Engin Altay, "Bize gelen bilgiler" ifadesini kullanarak, Afrin'de her yerin tuzaklarla dolu olduğunu söyledi. Evlatlarımız için endişelerini dile getirdi. İlk anda, içtenlikle askerlerimiz için kaygılanıyor sanıyorsunuz. Acaba gerçekten öyle mi? Bize gelen bilgiler ifadesini kullanması bir kez daha suçüstü yakalanmalarına neden oldu..!
Hani sizlerde, YPG/PYD hakkında terör örgütü olduğuna dair istihbari bilgi yoktu? Selin Sayek Böke böyle demişti. Madem PYD/YPG'nin terör faaliyetleri hakkında elinizde istihbari bilgi yok...
Afrin'de tuzaklar kurulduğunu nasıl ve kimden öğrendiniz? Utanmıyorlar...
Sıkılmıyorlar... CHP olarak, terör örgütlerinin, ABD ve İsrail'in sesi olabiliyorlar... Yazının başlığını bu fakir'e, değerli kardeşim Hikmet Hocaoğlu göndermiş... Sizler ile paylaşmak istedim.

AVRUPA, TERÖRİST EVLATLARINI KORUYOR
Batı dediğimiz tek dişi kalmış canavar, Türkiye ile savaşıyor. Batı dostumuz değildir. Müttefikimiz değildir. Hiçbir zaman olmamıştır.
Nasıl olabilir ki? Batı'nın varlık sebebi, Türk ve Müslüman düşmanlığıdır.
Avrupa Birliği, ABD ve İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerden oluşmuş korkunç bir ittifak. Batı adlı topluluğun asıl ismi, Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler. İşte bu topluluk terör örgütleri ile bizimle savaşıyor. Önce İslam devletlerini böldüler, parçaladılar, birbirine düşürdüler... Daha sonra, asıl hamlelerini gerçekleştirdiler...
PKK/PYD/YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ... Bunların tamamı Batı dediğimiz bu Haçlılara ve Siyonistlere hizmet ederler. Teröristleri de Batı'nın yani Avrupa'nın evlatlarıdır.
Avrupa Parlamentosu'nda alınan Zeytin Dalı Harekatı'na son vermemizi isteyen karar... Aslında, Avrupa'nın kendisine hizmet eden evlatlarını korumak istemesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti bu Haçlı-Siyonist kiralık katilleri geberttikçe Avrupa Parlamentosu çıldırıyor, kuduruyor... Hemen hatırlatalım...
2017'de, Avrupa Parlamentosu'ndaki bir oturumda, YPG'li bir terörist canlı yayın ile toplantıya bağlanmıştı. Ocak 2018'de, Türkiye raportörü Hollandalı Kati Piri, "PKK tehdit değil" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iğrenç ikiyüzlülere ağızlarının payını verdikçe iyice deliriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan nefretinin asıl sebebi de zaten bu. Avrupa'ya körü körüne bağlanmıyor ve gerçekleri suratlarına haykırıyor.

​KARŞIMIZDAKİLER ALLAH VE KUR'AN DÜŞMANLARI
Bu Hristiyanlar Haçlılar ve Siyonist Yahudiler... Korkaktırlar...
Aşağılık zorbalardır... Kendileri karşımıza çıkmaktan deli gibi korkmaktadırlar. Bu nedenle kiralık katiller tutmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i el yapımı patlayıcı ile tuzakladılar.
Evladımız Osman, Kur'an'ı yerden kaldırırken şehit oldu. Allah'ım rahmetinle muamele eyle...
Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah ne buyuruyor?.. "Korkma...
Allah bizimle beraberdir..." Çünkü bu kafirler, gavurlar...
Allah ve Kur'an düşmanları oldukları için, Allah ve Kur'an ile de savaşıyorlar. Bizler, doğru taraftayız. Allah'ın ipine sarılanlardanız. Onlar ise Şeytan ve taraftarlarıdır...
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