Rota oluşturuldu

TÜRKİYE'DEKİ seçimler sonuçlanınca, ardından kabine kurulunca zaten bugün ortaya çıkan ve herkesin şimdi tanık olduğu gelişmeleri önceden yazdım. EKSEN BELİRLEME İŞLEMİ aslında seçimler ikinci tura kaldığı an başlamıştı.

Aradaki 15 günde Ankara'da da Washington'da da YENİ ROTA OLUŞTURMAK İSTEYENLER GÖREVLERİNİN BAŞINDAYDI. Binlerce kez tekrarladım. Türkiye çok önemli bir ülkeydi. ABD de burada olmak AVRASYA'yı, AFRİKA'yı, ORTADOĞU'yu kontrol etmek için şiddetle Türkiye'ye ihtiyaç duymaktaydı.

Asıl işbirliği AVRUPA'ya karşı verilendi! Seçim atmosferinde altını çizdiğim gibi Kemal Bey ve arkadaşlarının kurdukları MASA, AB ile yakın durmaya özen gösteren bir yol haritasının görüntüsüydü! ABD buna en baştan karşıydı. Hatta ABD Büyükelçisi bile Kemal Bey'den umutluyken dostlarıma "CHP ve ittifaka asla ve kat'a destek vermeyecekler. Beklenen olmayacak" diye söyledim.

Yazdım da... Aksini yaptılar hatta!

Görünen ile gerçekte olanlar çok farklıdır. Bir de bu hesapları büyük devletler ile yapıyorsanız hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bunlar bizde pek bilinmez. Zaten medyada olan biteni anlama şansınız yoktur.

Genel olarak hep küçük olaylara, kişisel pencerelere odaklanıp yorum yapıyoruz.

Oysa karşıdaki güç ve güçler toplamı KÜRESEL düşünmekte.

Tehdit sıralaması onlarda da var.

Türkiye onlar için asla tehdit değildi. Olmadı da. Hakkını almak isteyen bir ORTAK olarak hep sesini yükseltti.

Şimdi işler değişti. Rusya'nın UKRAYNA işgali ile başlayan KURGU son sürat hedefine doğru yol almakta. Temel motivasyon ise EKONOMİK EGEMENLİK...

Açalım isterseniz. Sonra siyasi rollerin nasıl dağıtıldığını daha net anlamak mümkün olacaktır.

İlk düğme ABD'nin Rusya'yı daha SOVYETLER zamanında NÜKLEER GÜÇ HALİNE GETİRMESİYDİ.

ABD her zaman en büyük rakibinin AVRUPA BİRLİĞİ olduğunu biliyordu. Son tahlilde ABD'yi kuranların geldiği yer burasıydı! Savaş ve barış dönemlerinde daima AB merkezli politika uyguladılar.

DOLAR'a da silahlanmaya da donanmaya da NATO'ya da Çin'in dev haline getirilmesine de Japonya mucizesine de buradan bakılmalıydı. Bizler evin önünü temizlemek isterken onlar bu işi küresel çapta yapmaktaydılar. Olay buydu.

2000'lerin başında PUTİN'in gelmesi ve petrol fiyatlarını uçurarak koltuğunda sağlam bir şekilde kalmasını sağlayan ABD'den başkası değildi.

Bunu en iyi Putin biliyordu.

Washington için Moskova çok iyi bir partnerdi! İYİ POLİS-KÖTÜ POLİS kurgusunu hayata geçireceği bir yol arkadaşıydı. Kötü'nün tehdit olabilmesi için belli düzeyde GÜÇLENMESİ şarttı. Bunu da yaptılar zaten. Putin'in görevdeki 20. yılı kutlamaları ile ilgili arşivler açıldığında ne gördük!

Rus lider Putin ile ABD Başkanı Bush'un SOÇİ'de kol kola dans ettiğini... Peki açıklanmasa bunu bilecek miydik! Elbette hayır. Herkes rolünün gereğini yapmaya devam edecekti.

Böyledir bu işler...

Roosevelt-Churchill- Stalin'in YALTA Zirvesi neyse, Biden'ın gelir gelmez Çin ile ALASKA'da Putin ile CENEVRE'de görüşmesi de aynı şeydi. KÜRESEL FORMAT için son hazırlıklardı.

Yapıldı. Zaten sonra UKRAYNA üzerinden yapay bir sorun çıkarıldı. Zelensky de uygun kişi olarak bulundu.

Savaş başlatıldı. Rusya ÖTEKİ ve KÖTÜ oldu. ABD'nin en büyük rakibi olan AVRUPA da NÜKLEER korkudan dolayı ABD'ye sığındı.

Macron bunu anladı. Biliyordu.

İsyan etti. Kalktı ÇİN'e gitti. Oyunu bozmak istedi. İttifakları değiştirmek istedi. Bunu da saklamadı.

Bir gencin ölümüyle ülkesi çalkalandı. İÇ savaşın eşiğine geldi. Karşıdaki güç buydu. Sev ya da sevme. Ancak pek çok şeyi yapma kabiliyetine sahipti.

Bunu da gösteriyordu zaten.

Olaylar başlayınca Macron ALMANYA'ya komşusuna geçemedi. Düşünün artık.

Kaldı ki öncesi de vardı. Paris'te yaşanan saldırılar bir yazıya sığmayacak kadar çoktu. ABD elitleri AB'nin karşılarında bir güç olarak dikilmesini istemiyordu. AB, Washington'un kanalına girince Çin için de ayrıca bir efor gerekmeyecekti.

Pekin'in iki büyük ekonomik partneri vardı! Biri AB diğeri ABD. Oyunu böylece kurup bir taşla birden fazla kuş vuruyorlardı. Çin doğal olarak kontrol edilir oluveriyordu!

Burada en önemli rol RUSYA'ya düşmekteydi. KÖTÜ ve TEHDİT unsuru olarak ortada durması şarttı. Ancak savaşsa da KAZANIYORDU.

Rolünün gereği ekonomik ve siyasi kazanımları oluyordu.

Aksi mümkün değildi. EN ince detaylar bile hesaplanmıştı. Hem toprak hem değerli maden hem liman hem de para kazanıyordu.

Bir de dünya sahnesindeki DENGENİN diğer adıydı!

SÜPER GÜÇ'tü yani...

Tanık olduğumuz yaşanan her gelişme, çatışma, terör, saldırı, suikast KÜRESEL savaşın sonuçlarından başka bir şey değildi.

Şimdi Litvanya'da NATO ZİRVESİ yapıldı. Herkes Türkiye'nin yönünü değiştirdiğini yazıyor! Şaka gibi...

NATO yayınladığı bildiride "Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki barış ve istikrara yönelik en önemli ve doğrudan tehdittir" cümlesine yer veriyordu. Çin'i de ihmal etmiyorlardı... Çin'in iddialı ve cebri politikalarının NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine karşı zorluk oluşturduğunun da altı çiziliyordu. Dikkat edilmesi gerekenin asıl KÖTÜ'nün asıl düşmanın RUSYA olduğu gerçeğiydi! Bir kurgu bu kadar güzel yapılabilir bu kadar güzel hayata geçirilebilirdi. Bunu gören çok kişi var mıydı? Elbette yoktu.

Öncelikle Rusya'nın bırakın ABD için NATO için AVRUPA için bile tehdit olma ihtimali yoktu. ABD istediği için korku büyütüldüğü için tablo bu hale geliyordu.

Yaşanacaklar belliydi...

Türkiye, ABD ile yakın olacak, haysiyetli bir ortaklık kurulacaktı. AB ile uzak düşmeden gidilecekti. Rusya ile de kopmadan BATI ile aradaki dengeyi bularak ilerlenecekti.

ABD Türkiye'yi AB'ye doğru iterek oradaki "BÜYÜK ORTAĞI" olarak yer almasını isteyecekti! Bu da Paris-Berlin hattının kimyasını bozmak için yeterliydi! Ankara'nın yer değiştirmesi hem KÖRFEZ'den hem BATI'dan yatırımın gelmesinin önünü açacaktı.

Nükleer tehdit ile GÖÇMEN KARTI, AB'yi yola getirmek için fazlasıyla yetecek iki enstrümandı...

Konu bundan ibaretti...

Dünyada işler böyle yürüyordu.

Aksine inanmak isteyen gelişmeleri elbette dilediği gibi okuyabilir... 28 Mayıs'a da sonrasına da buradan bakmakta fayda var. Tabii bence...