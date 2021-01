Dört şık

DAHA önce birkaç kez yazdım. Ünlü ALMAN dergisi Der Spiegel'in o kapağını... Dergi TRUMPERDOĞAN- PUTİNCİNPİNG'i durdurulması gereken 4 lider olarak gösteriyordu... Daha 2018'de...

Bu noktaya geleceğiz.

Tekrar başa döneceğiz...

Açalım biraz...

Ancak önce şunu soralım.

ABD'DE SUİKAST olur mu? İç savaşa giden yol açılır mı? BÜYÜK kaos yaşanır mı?

Bütün kavga dünyanın ne şekilde yönetileceği ile ilgili... Karar verici elitler tepede aynı masada. Böyle düşünmekte fayda var.

Ancak anlaşamıyorlar kendi aralarında.

Bu da her yere gölge olarak düşmekte. Kamala Harris Biden'ın yardımcısı. En güçlü kadınlar listesine girdi bile... Vogue kendisini kapak yaptı. Çok konuşuldu. Oysa konuşulması gereken en kilit isimlerinden olan ve hapishanede ölen Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell'in yakın arkadaşı olmasıydı...

Oysa bilinen Trump ile Epstein'ın çok eskiden bu yana sıkı dost olduğuydu.

Hatta hatırlayanlar olacaktır, 1992 yılındaki bir parti çok ses getirmiş ve orada Trump ile Epstein arasındaki yakınlık çok net belgelenmişti.

Epstein'ın ARŞİVİ her şeyi belirleyecek olan hamlelerden biri. Şu an kimde? Kutuyu kim açacak? Bilen yok.

"KUSURSUZ FIRTINAYI" başlatabilecek olan belgeler ondaydı. Dünyanın bilemediği bütün kirli ilişkiler... Başkanlar, işadamları, krallar, prensler...

Wikileaks gibi falan da değil.

Sarsıcı, yok edici bilgiler... Hala ortada değil. 20 OCAK'a kadar ortaya çıkmazsa bir daha zor çıkar! Ancak bilinmeyen EPSTEIN'ın gölgesinin her yerde olmasıydı.

CIA'dan aldığı güçle herkesle iç içe, yan yanaydı. Dolayısıyla sevgilisi Maxwell de öyleydi.

Kamala Harris de bu ikiliye uzak değildi.

Trump, Kamala için "KÖTÜ KADIN" tanımı kullanırken hapishanede olan Ghislaine Maxwell için "İYİLİKLER DİLİYORUM" temennisinde bulunmaktaydı...

Aslında bütün oyuncular birbirini tanıyordu. Yakınlıkları hiç az değildi. Ama KÜRESEL ÖLÇEKTEKİ senaryo gereği iki kutup oluşmaktaydı...

Herkes rolünün gereğini yapıyordu yani.

ABD'de şimdi TRUMP yanlılarının SİLAHLARLA sahne alacağı söylenmekte. Bu nereye gider, nasıl sonuçlanır göreceğiz. Ancak Colin Powell gibi önemli isimler bile CUMHURİYETÇİLER'i bıraktı. "Trump'a oy vermedim" diyecek kadar açık sözlüydü.

ABD'li eski savunma bakanları Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld de Washington Post'ta yayınladıkları ortak mektupla "ORDUYU SİYASETİN

İÇİNE ÇEKMEYİN" çağrısı yaptı. Trump'ın barışçı bir şekilde görevi devretmesini isteyen eski BAKANLAR ABD Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Christopher Miller'a "ORDUYU UZAK TUT" dedi. Yani gücün PENTAGON'da olduğunu ilan ettiler.

Sokaklar karışırsa silahlar patlarsa ABD'yi neyin beklediğine PENTAGON karar verecek. Asker yani...

Pentagon'un ne yapıp ne yapmayacağı çok önemli.

Neyi ne kadar yapacağı da...

İlk kez bir CUMHURİYETÇİ BAŞKAN seçimi kaybetmiyor. Buna rağmen her şey olağandışı...

Devir teslime bir hafta kalmasına rağmen dört koldan TRUMP'ı görevden almaya çalışan bir akıl var. 7 gün bile beklemeye tahammülleri yok! FBI'ın raporu doğru çıkar ve sokaklar karışırsa ne olur?

Bugünden bilmek zor! Ancak CUMHURİYETÇİLER'in pek çoğu bile Biden'la... En ilginci de eski Başkan Bush...

Cumhuriyetçi eski Başkan Bush "Donald Trump'a oy vermedim" dedi. Bush hiçbir zaman Trump'a destek olmadı.

Hatta Obama'ya çok daha yakındı...

Bu bile ABD içinde İKİ FAY HATTINI GÖSTERMEKTE...

Asıl tehlike de bu! Trump'ın BAŞKAN olduğu ABD ile Biden'ın Başkan olduğu ABD farklı hayaller peşinden gider.

Başka hedeflere koşar... Ve bu ÇATIŞMA her zaman dünyada ve ABD içinde KANLI olmuştur...

Başkan Kennedy SOVYETLER'İ DEĞİL DE ALMANYA'YI DENGEDE GÖRMEK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ... Onun dışında kurulan DENGEYİ bozmak istediği için suikast düzenlendi. Öldüren de öldürüldü! Dosya kapandı...

Trump, Pentagon içinde ATAMALAR yaparak kolay kolay pes etmeyeceğini önceden gösterdi. CIA yanında... Cumhuriyetçiler'in ağır topları karşısında!

Yardımcısı Pence bile... Askerin de büyük bölümü!

Buna rağmen DER SPİEGEL'in kapağındaki gibi ABD-TÜRKİYE-RUSYAÇİN arasında paylaşılan bir dünya hayali kuran bir güç, bir akıl arkasında... Bunun merkezi de İNGİLTERE...

Biden geldiği an ilk hedef Rusya olacaktır. Türkiye ile ilişkilerin hiç de iyi olmayacağı zaten McGurk'u göreve getireceğinden belli oldu...

YPG'nin dostu olan McGurk, Bush-Obama- Trump döneminde görev yaptı. Şimdi Biden tekrar onu geri getirerek KÜRESEL ANLAMDA ELİNİ AÇIK

ETMEKTE... İstikametini net olarak ortaya koymakta.

Trump'ın Suriye'den- Ortadoğu'dan asker çekme fikrine en sert karşılık McGURK'tan gelmişti...

Pentagon içindeki önemli bir kanadı temsilen...

Bunu gören Ankara da HDP üzerinden ön almak istemekte... HDP'nin kapatılmasının istenmesinin arka planında bu var gibi...

MHP bu noktadan yürürken CHP de bunu bildiği için Erdoğan'ı hedefe koyarak gitmek istemekte... "SÖZDE" diyerek...

Burada ya da İpek Yolu'nda ne olacağı ABD'de ne olacağına bağlı... Zayıf ihtimal ancak sokaklar karışır, Trump Beyaz Saray'a dönerse bunu açıklamak hiç ama hiç kolay olmayacaktır. İlk şık bu...

Karışıklık baş gösterir, Biden buna rağmen gelirse içerideki SİLAHLARI toplayıp genel temizlik yapar. DEMOKRASİ atına binerek doğrudan Rusya-Çin istikametine at koşturur!

Bu da ikinci şık! SUİKAST ihtimalini üçüncü şık olarak dışarıda tutalım. Her şey normal gider, Biden Beyaz Saray'a geçerse SPİEGEL'in kapağındakilerle uğraşacaklardır... Bu da dördüncü şık! ABD'de silahlar konuşursa bu Trump istediği için değil ona rağmen olacaktır...