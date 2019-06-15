Geri adım yok
Son yıllara geniş bir pencereden bakıldığında ANKARA'NIN MİLLİ HAMLELERİNİ GÖRMEK ÇOK MÜMKÜN. Tabii bu sokağa ne kadar anlatılıyor, ne kadar yansıtılıyor bilemem.
Ancak ÇUVAL GEÇİRME olayından sonra hızlandığını gördüğümüz bir çark dönmekte.
Etrafa bakın!
Fransa SARI YELEKLİLERLE ve DEAŞ'lı teröristlerle sindirildi. Rusya düşürülen uçaklarla ve terörle sınır içinde de dışında da operasyon yedi. İngiltere hiç tanık olmadığı terör ve teröristlerle tanıştı. Almanya aynı şekilde. Kaşıkçı kaçırıldı, yok edildi! Arap Baharı ile AKDENİZ çalkalandı. Afrika içeriden ateşe verildi. Silahlar konuştu, baskınlar oldu, darbeler yaşandı... Körfez'de de gemiler vurulmaya başlandı!
Sayamayacağımız daha pek çok şey neden yaşandı?
Düşünün bakalım... Kim neden bunları yapma gereği duydu! Amaç neydi?
Gidilecek yer neresiydi?
Siz düşünürken araya notlar atmaya çalışalım...
Son günlerde doların rezerv para olarak gücünü yitireceği iddiaları konuşulmaya başlandı.
Washington ve New York'taki ünlü ekonomistler de bu ihtimalin güçlendiğini kabul ediyor. Çünkü ABD; tarihindeki belki de en büyük çöküş riskiyle karşı karşıya.
Dış politika gündemlerini empoze etmek, yönünü belirlemek ve dolar kullanan ülkeler üzerinde etkinliğini göstermek, doları finansal bir silah haline getirdi. FED'in kurulduğu günlerdeki değerinden yüzde 50 düşüş yaşasa da hala doların gücü dünyada rakipsiz.
Bu da SIR değil.
2008-2018 arasında ABD ekonomisinin saygınlığı zedelendi, büyük ölçüde itibarsızlaştırıldı. Çünkü Amerikan ekonomisinin en büyük sorunu olan 21 trilyon doları aşan borç yüküyle mücadele şansı kalmadı. Amerikan devleti omuzlarında emekli aylıkları, hak kazanma programları, sosyal güvenlik ve sigortalar ile ilgili ödemeleri taşıdığı için yük trilyonlarca doları buldu.
Bu durum, yönetilmez bir ABD'nin önünü açmakta.
21 trilyonu aşan borç, ardından iç ödemelerin 200 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması, ABD'nin daha da sertleşmesine neden oldu.
Şimdi ABD eğer doları rezerv para olarak tutmak istiyorsa, öncelikli olarak hedef seçtiği iki ülkeyle açıktan mücadele edecektir!
ASLINDA OLAN BİTEN KABACA BU! PARA YANİ!
Peki hedef iki ülke hangileri?
Bu ülkelerden biri ÇİN, diğeri ise TÜRKİYE... Çin, doların rezerv para olarak sonunu hazırlamak için Yeni İpek Yolu projesinin startını verdi.
ABD'yi bitirmek için 65 ülke ile yapılan bu ittifak, gerçekten büyük bir buluşmaydı. Amerika Birleşik Devletleri de bu saldırıya karşı sessiz kalmadı.
Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşında önemli yol kat etti. Çin'in büyümesini sağlayan petrol yolunu iki bölgede kesmeyi başardı. Şimdi Çin, ağır yara aldığı ABD ile savaşmak için Rusya'nın DOLAR'sız dönem teklifini kabul etti.
Bu da ABD'ye yeni bir başkaldırıydı.
Şimdi İpek Yolu için çok önemli olan "Akdeniz, Basra Körfezi ve Umman Körfezi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olmalı" doktriniyle adımlar atılıyor.
Türkiye de burada hedef oluyor.
Akdeniz'in önemli bir gücü olan Türkiye, Washington ile karşı karşıya geliyor.
Bu durum, bölgenin gerilimini de arttırıyor. Türkiye, Suriye'de YPG ile karşı karşıya gelebilir. Her an bu çatışma hali yaşanabilir. YPG'nin arkasındaki güç Pentagon da bugünler için hazırlık yaptı. Binlerce TIR silahın YPG'ye gönderilmesinin nedeni elbette DEAŞ ile mücadele değildi.
Bunu bilmeyen yok sanırım...
Türkiye, Akdeniz'de ilk kez bu kadar sert adımlar atıyor önlemler alıyor!
Aldığı riskler de var! ABD'nin ekonomik silahlarına karşı durmuyor! İlerliyor.
Donanmasıyla BAYRAK gösteriyor!
Ankara "İsterlerse aralıksız yıllarca ekonomik saldırı yapsınlar. Yine de geri adım yok" diyor.
Bu yaşanılmış bir şey değil.
Türkiye'nin tercihi bu!
Burada Pentagon'u rahatsız eden, Türkiye'nin böyle adım atacak kadar cesaretli olması.
Evet, Türkiye'nin yeni yol haritasında Akdeniz çok önemli.
O nedenle asla taviz vermek istemeyen Türkiye, Yeni İpek Yolu'nu değil, kendi çıkarını düşünüyor.
Türkiye'nin çıkarları ABD'nin çıkarları ile örtüşmüyor yani!
Akdeniz, tarihte ilk kez bu kadar gerilimi yaşıyor. Akdeniz'e sınırı olan ülkeler ilk kez her an bir çatışma haliyle güne uyanıyor. ABD de, Akdeniz'e sınırı olan ülkelere, "Ya Washington'la ortaksınız ya da karşısında" diyor.
Bu ABD'nin en gerilimli anlarda söylediği bir tekliftir.
Bu teklif tehdittir aslında.
Türkiye de Çin de ABD tehdidiyle karşı karşıya. ABD'nin bu konuda geri adım atması zor.
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çöküş ihtimaliyle baş başa! Türkiye de Çin de geri adım atmayacak gibi.
O nedenle Akdeniz'in daha da ısınacağı ortada.
Bu gizli bilgi de değil. Savaş gemilerinin yan yana durduğu Akdeniz'de gerilimi daha da arttırmak isteyen başka küçük çapta ülkeler de var.
İşte asıl risk burada başlıyor.
Hiç birbiriyle karşı karşıya gelmeyecek iki ülkenin Akdeniz'de çatışma halini görebiliriz. Bu mümkün!
Sonrası ise bilinmez!
Akdeniz'deki gerilimin bir tarafı da DOLAR'sız dünya.
Bunu anlamak da zor değil.
Kimse ne olacağını bilmiyor. Ama TÜRKİYE "MİLLİ ÇİZGİDE KENDİM İÇİN YAŞARIM" diyor.
MOTTO BU!
Bu da birileri için çatışma, gerilim ve tansiyon demek...
AKDENİZ yani dünyanın merkezi yeni dünyanın kurulacağı yer olacak...
Sancı mı?
Elbette olacak!
Ama herkes için!
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