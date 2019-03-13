Kapıdaki fırtına
Kimsenin kaçmak gibi bir lüksü yok. Ben olacakları, hesapları, kafalardakini paylaşmak istiyorum.
SIR da değil.
Yazılıyor, çiziliyor.
Türkiye'yi merkeze koyarak, olacakları görmek açısından önemli. Planlar yapıldı. Düğmeye basılmak üzere.
SUDAN'daki SOKAK HAREKETLERİ İLK İŞARET FİŞEĞİ.
VENEZUELA'ya bakarken aynı anda AFRİKA'da sarsıntı yaşanacak. Adımlar sıklaştı çünkü...
Gerçekten PENTAGON'da çok önemli kararlar alınmakta.
Hayata geçer mi geçmez mi bilemem! Ama adamlar oyun planını değiştirdi...
Açalım biraz...
Washington, iki seçenek arasındaydı! İPEK YOLU'NU BİTİRELİM Mİ? Yoksa ÇİN'İN ELİNDEN ALALIM MI?
İçinden çıkamadıkları buydu.
Bu nedenle büyük kavga cephe cephe yaşandı! Kişiler hedef oldu.
Kurumlar ve bazen şehirler zarar gördü! Şimdi iş değişti! Bu karar verildi. Washington, istemese de İpek Yolu'nu bitirme kararı aldı.
Çünkü Çin ile artık hiçbir konuda ortaklık yapamayacağını gören Washington, Pentagon'la birlikle Afrika'yı ateşe verecek.
Derinlere inelim...
Önce Cibuti, Eritre, Tanzanya'nın 14 limanı, ardından Orta Afrika'ya ulaşan Yeni İpek Yolu, Kuzey Afrika'da Akdeniz'e açılacaktı. Çin ile Afrika ülkeleri arasında yapılan anlaşmalar, Fransa'nın da buna destek vermesi Pentagon'un İpek Yolu fikrini bitirme kararı almasına yol açtı. Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Bahreyn, Güney Afrika, Sudan, Cibuti, Tunus, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Yemen, Çin'le anlaştı. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ile küçük sıkıntılar yaşıyor. Ancak BAE, Çin'in güçlendiğini ve daha da büyüyeceğini gördüğü an, ABD'den ayrılır. Bunu da bilmesi gereken herkes biliyor!
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in özellikle Ortadoğu ziyaretlerini Rothschild ailesinin Yeni İpek Yolu turları olarak da görebilirsiniz. Zaten böyle görülmesi gerektiğini farklı açılardan çok kez ele aldık...
Kushner aile adına, yani ROTHSCHILDLER adına, bu ziyaretlerden istediğini aldı.
Çin'in çok güçlü bir şekilde hayata geçirmek istediği İpek Yolu projesi için tarihi kararların alınmasında büyük rol oynadı.
Genç, akıllı, dinamik bir isim olan KUSHNER çok ama çok önemliydi...
Şimdi Cezayir, Sudan, Eritre, Cibuti'de farklı sokak eylemleri başladı. Uluslararası medya, "Yeni Arap Baharı başladı" yorumunu yapıyor. Eylemlerin, Tunus'ta bir gencin kendini ateşe vermesiyle başlayan sokak eylemlerinden daha güçlü başladığı da bir gerçek.
Sudan lideri BEŞİR ile verdiği SEVAKİN ADASI'nı dün buraya taşıdım... Unutmayın merkezinde biz de varız!
Devam...
Pentagon buraları ateşe vererek bir yol haritası çizdi! Buna göre Yeni Arap Baharı ile birlikte Avrupa'ya 15 milyonu bulacak bir göç dalgası başlatacaklar!
Hedefleri böyle! Yani ABD, Çin'in İpek Yolu projesini bitirirken, Afrika'yı, Akdeniz'i ve Avrupa'yı da bir anda sorunlarla evlendiriyor. Sokak eylemlerinin boyutlarını kimse tahmin edemez. ABD de bu eylemlere lojistik destek sağlayacak.
Özellikle Çin'e karşı başlatılacak sokak eylemleri bile hazır.
Muhammed bin Selman, yani Veliaht Prens Selman, ABD ile açıktan kavga etmekten çekinmiyor. Bunu da her gün gösteriyor. Çin ile yakınlaşması bardağı taşıran son damlaydı.
Washington'un buna katlanması mümkün değildi. Bu nedenle SELMAN ile hesaplaşacaklardı...
Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin en çok korktuğu olay sokak eylemleridir.
Pentagon, Arabistan için çok özel ve sadece hedefte birkaç Suud ailesine mensup isimlerin olacağı eylemleri hazırladı.
Afrika karışırken, Avrupa göçmen akınıyla boğuşmak zorunda kalırken Akdeniz'de de bir karışıklık gerekiyor.
Bu da Kıbrıs'ın her iki tarafını da kapsayacak bir sokak ayaklanması.
Hedef kişiler için CIA aylardır bilgi depoluyor.
Kişilere, kurumlara, ülkelere, hanedanlara saldırılar olacak. Karakter suikastları yaşanacak.
Ayrıca ABD; birçok ülkede etkinliğini arttırırken, Kıbrıs adasının iki tarafında da artık etkin değil.
ABD'nin en güçsüz olduğu bölge bu gün için Kıbrıs adası. Elbette eylemlerin başlayacağı Kıbrıs, ABD için önemli bir gelişme olacak. CIA ajanlarının, özellikle sahada görev yapanların öncelikli olarak aldığı eğitimlerden biri de halkın sokak eylemlerinde yönlendirilmesi. Tabii bu arada kimse ajanları sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, İNGİLİZCE konuşan insanlar sanmasın!
Kıbrıs'ta biri Türk, diğeri Rum iki CIA ajanının ortak etkileşimleri üzerinden sonuç almak isteyecekler! Afrika'da da siyahi isimlerin etkinliği ile büyüyen sokak eylemleriyle...
Amerikan ajanlarının sıradan görünümlü olanları hep etkindi geçmişte! Zaten CIA böyle sıradan görünen etkili isimlerle büyüdü! Serpildi güç oldu!
DEAŞ'ın kurucu isimlerinden olan Ebubekir El Bağdadi önemli bir CIA ajanıdır. Ancak pahalı takım elbise giymemiştir, 5 yıldızlı otellerde konaklamamıştır. Hep zorlukların içinde CIA için çalışan bir saha ajanıydı. Bağdadi'den binlerce var. Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi de CIA ajanıdır.
Hepsi de çok güçlü ve akıllı.
Her ülkede önemli bağlantıları olan bu ajanların 2019'da daha etkin görevlerde olacağını da anlamak zor değil. Çünkü ABD; çok etkin bir saldırı hazırlığında. Bir ülke değil, ülkelerin birbirleriyle bağlantılarını kesecek kadar güçlü bir saldırı hazırlığında. Pentagon, bu tarihi operasyonların başarılı olması için CIA ile birlikte kararlar alıyor.
Ve bir sabah uyandığımızda çok noktadan operasyonların geldiğini göreceğiz. DERİN ABD'de çok kişi bu iş için çalışıyor! Bakalım bu plan sızacak mı? Önlenecek mi?
Bilemiyorum... Ama savaşın artık iyice büyüdüğü bir gerçek...
Safların netleşmesi için kırılmanın gerçekleşmesi şart. O noktaya geldik. Trump'ın yanı başından başlayan rüzgar belki onu da içine alıp buralara kadar gelecek. Bilinmesi gereken bu!
AMİNULLAH ile UYGURLAR üzerinden ÇİN ile TÜRKİYE'nin arasını açmaya çalışacaklar. Belki KATAR ile de... Kıbrıs'ta ne olur bilinmez!
YPG ile adım atılır mı muamma! İPEK YOLU üzerindeki birliği dağıtmak için KARARLAR alındı! Bu savaş PARANIN yönü ve merkezi için! Konu para olunca acılar hep büyük olmuştur... Biz uyanık olalım da... Fırtına sonrası bahar! Bunu atlatalım önümüze bakalım...
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