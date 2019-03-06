Büyük tehdit
Oysa tablo günyüzü gibi ortada.
Sadece bakmak yetmiyor görmek şart. Biraz da bilmek sanırım...
İç siyasete girmem kolay kolay biliyorsunuz. Bugün de girmeyi düşünmüyorum. Ama çok soru geldiği için ve CHP'liler sustuğu için kıyısından köşesinden değineceğim...
Ancak önce bizim dışımızdaki fırtınayı aktarmak istiyorum.
Filmlerde görsek inanmayacağımız şeyler oluyor. Ajanlar sahada! Tetikçiler şehirde! Nefesimizi tutarak izleyeceğimiz gelişmeler kapıda...
Açalım biraz...
Finalde, Türkiye'ye CHP'ye bölgeye geliriz. Ama önce büyük kapışmayı ya da TEHDİDİ bilmemiz gerekmekte... Meydan okumayı görmemiz gerekmekte...
Gerisi kolay zaten!
KAŞIKÇI SUİKASTIYLA sıkıştırılmak istenen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, PAKİSTAN-HİNDİSTAN ve Çin'e gitti. Üzerine yazılar da yazdım...
Selman bu geziye özellikle ÇİN'e, ARAMCO YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE GİTTİ. Bunu da yazdım. İşte bu önemli adım, şimdi şiddetli fırtına koparmak üzere!
Selman, Çin'in Zhejiang eyaletindeki bir petro-kimya projesinin, yüzde 9'luk hissesine ortak oldu. 21 anlaşma yaptığı Çinli yetkililere birçok önemli söz verdi. Petrol adeta Çin'in olacaktı. Bu koz PEKİN'e geçiyordu. Buraya kadar her şey güzel. Selman'ın ziyareti Çin'e güvenmesi ve ortaklık önermesi...
Kendi ülkesinin, PETROL dışında dünya üzerinde başka üretim modelleriyle var olması... Hepsi çok güzel hepsi olması gerekenler... Bir de olmaması gerekenler var! Ama oldu!
İşte düğüm, bu noktada zaten...
Açarak ilerleyelim...
Selman'ın ÇİN ile 21 anlaşma yapmasından sonra CIA hemen devreye girdi. Net olarak ortaya çıktı. Sözü uzatmadan, detaya girmeden söyledi...
Muhataplarına...
Birinci ağızdan hem de!
CIA Başkanı Gina Haspel, Suudi Arabistan Enerji Bakanı ve ARAMCO Yönetim Kurulu Başkanı Halid el-Falih'i tehdit etti. Açık açık. Net olarak...
CIA Pentagon'un desteğiyle, ARAMCO'ya giriş yapacak.
İstiyorlar!
CIA BAŞKANI Haspel, Halid el-Falih'in sadece kendisini değil, ülkesini ve kraliyet ailesinin bütün üyelerini de tehdit etti.
Çin'le ARAMCO arasındaki ilişkinin hemen sonlandırılmasını isteyen Haspel, sözünün sonunda "Washington'da konuşacağınız tek kişi benim. Bunda bir sapma olursa neler olacağını tahmin edemezsiniz.
Aklınızı başınıza alın... Eğer Irak'ta petrol şirketlerinde deneyim kazanan CIA ajanlarını ARAMCO'da görmezsek. Sözün bittiği yerdir. Bu son uyarıdır" vurgusuyla TEHDİDİ büyüttü!
Amerika Birleşik Devletleri, bu atağı yapmakta elbette haklı.
Çünkü çöküş öncesi hali yaşayan Washington, Çin'le rekabet edebilecek düzeyde değil. Bugün Çin, eğer ABD ile karşı karşıya gelmek isterse, üretimin tamamını durdurabilir. Bu Çin ekonomisine büyük bir darbe vurur. Elbette bu ihtimal de doğru. Ancak ABD'de enflasyonun ciddi şekilde yukarıya çıkacağı dönem başlar. Çin ABD'de yaşamın ucuzlaması için önemli.
ABD, Çin'e yaptırdığı ürünleri başka ülkelerde de yaptırmak için 1 yıldır ciddi çalışma yürütüyor.
Ancak bunun Amerikan ekonomisine büyük zararlar vereceği kesin. Hesap kitap ortada! O nedenle ABD, Çin'i çökertmek için ARAMCO'yu kullanmaya karar verdi. Daha doğrusu büyük oranda KONTROL etmek için ARAMCO tek önemli silah! ABD yıkılmamak için ÇİN ile bir araya gelen herkese saldırıyor. Gücü daha ne kadar yeter!
Kimse bilmiyor!
Hatırlayın ÇİN'den HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALACAKTIK! KOBANİ OLAYLARI PATLADI. 50 vatandaşımız öldü. Sadece Türkiye mi? Hayır değil... Çin ile yan yana olmak isteyen herkes hedef olmakta...
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı daha önce yazdım! Buteflika, ülkesinin Çin ile yaptığı anlaşma sayesinde büyüyeceğini söyledikten birkaç hafta sonra hastalandı. Çin'le yapılacak anlaşmalar, Pekin'in Akdeniz'de olmasını sağlayacaktı. Bu ABD'nin kırmızı çizgilerinden biriydi.
Cezayir bu çizgiyi aştı. Son günlerde Cezayir'de yaşananları bir de bu açıdan incelemekte fayda var.
ARAMCO ne ABD'nin ne de Rothschild ailesinin kenara itebileceği bir şirket. Dünya üzerindeki belki 100 ülkeden daha değerli. O nedenle ARAMCO, Arabistan'dan bile daha değerli.
ARAMCO yöneticilerinin bir devlet başkanı gibi korunduğunu biliyoruz.
Çünkü her biri trilyonlarca doları temsil ediyor. ARAMCO'dan başlayacak süreç, şimdi CIA merkezli operasyonların ana kumandası olacak.
ARAMCO'nun gücü ile mi yoksa Selman'ın Rothschild ailesine karşı mecburiyetleri mi bilinmez ama önümüzdeki günlerde savaşın merkezi yine Arabistan olacak. Daha doğrusu merkezlerden biri olacak.
En önemli merkez de diyebiliriz...
CIA eski ajanlarının ARAMCO'da göreve başlaması, Washington için çok ama çok önemli bir zafer olacak.
Çünkü bu isimler, Irak'ta göreve başladığı andan itibaren İngiliz, daha doğrusu Rothschild ailesi için kayıplar başladı. Eğer proje planlandığı gibi gitseydi, bölgedeki petrol tamamen Rothschild ailesinin olacaktı. Barzani faktörü, bunu engelledi. Çünkü Barzani, Washington'la yürümek zorunda kaldı. Nedeni de basit. O da aynı Gina Haspel gibi önemli birinin tehditleri sonucunda yönünü tamamen Washington'a çevirdi.
Bölgede çok önemli bir savaş yaşanıyor. Bu savaş bölgeleri etkisi altına alırken, finans da enerji de bu savaşın dışında kalamayacak.
ARAMCO üyeleriyle Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın yaşadıklarını birbirinden bağımsız göremeyiz. Çin'e yanaştı İSVİÇRE'de hastanede yoğun bakımda. Halkı da sokaklarda "GELME" diyor... Kavga bu! Savaş bu! Türkiye mi? Savaş buraya da gelecek. Gelene kadar içeride bir ve bütün olmamız şart...
Oyunu görmemiz şart!
CHP'ye gelelim... ABD'nin bölgedeki tezlerini birebir desteklemekte. YPG'ye sıcak sımsıcak bakmakta... AK PARTİ içinden de bu bakışa "İYİMSER" yaklaşanlar var mı? VAR! Bölgenin gidişatı içeriyi de dizayn eder! Ancak tek başına BAŞKAN ERDOĞAN bunu bertaraf ediyor. Uzun süredir etti yine eder! İzin vermiyor!
Zaten oyunu da bozan bu! "Peki AK PARTİ tümüyle Erdoğan'ın yanında mı?" diye sorsanız gönül rahatlığıyla "EVET" diyemem.
Kimse diyemez... Erdoğan rüzgarıyla giden çok! Yine eklemekte fayda görüyorum! SAVAŞ ÇOK ÇETİN GEÇECEK!
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