Büyük düello
Dünya 80-100 yıl arası daima yenilenme sürecine gitti.
Tarih böyle yazıldı. Bize anlatılmasa da... 1800'lü yıllar, 1900'lü yıllar ve şimdi 2000'li yıllarda bu yenilenmenin sancıları yaşanıyor. Ancak hiçbiri bu kadar şiddetli olmamıştı.
Çünkü kabul etmek gerekir ki, Rothschild ailesi bu yenilenme sürecinde kimse ile karşı karşıya gelmiyordu. Ancak günümüz Washington'ı Pentagon destekli çok ciddi adımlar atıyor. Onlarca ülkeyi işgal ederken 'demokrasi' vaadiyle milyonlarca kişiyi canından, evinden ediyor.
Hatırlayın; ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Ortadoğu'da öldürülen milyonlarca kişi için "Amerikan politikaları için bu kaçınılmazdır" dedi.
Washington, şimdi yeni bir kitlesel imha silahını kullanıyor.
Açalım biraz daha...
Amerika Birleşik Devletleri son kozunu oynuyor.
Trilyonlarca dolar borcu olan bir ülkenin Yeni Dünya Düzeni içinde güçlü olması çok zor.
O nedenle Rothschild ailesine karşı çok ciddi bir savaş başlattı. Bu savaş ekonomik kitle imha silahının kutusunu açmaktı ve açtı.
Çin'in elinde 1 trilyon 200 milyar dolarlık Amerikan devlet tahvilleri var. Yani ABD'nin Çin'e borcu 1 trilyon 200 milyar dolar. ABD, bu parayı Çin'e ödemeyecek. Japonya'ya 1 trilyon 100 milyar dolar borcu var, bu miktarı da ödeyemeyecek... Katolik gücün etkisiyle İrlanda'ya olan 330 milyar dolarlık tahvil borcunu karşılayabilecek.
Söylediler de zaten...
Aynı şekilde Japonya'ya da trilyon dolarlık borcunu ödemeyeceğini hissettirdi.
Brezilya'nın 280 milyar dolar, Cayman Adaları'nın 273 milyar dolar, İsviçre'nin 258 milyar dolar, İngiltere'nin 221 milyar dolar alacağı olsa da ABD, bunları ödemeyecek.
Hepsinin üzerine çizik attı...
Suudi Arabistan'ın 750 milyar dolarına 2 yıl önce el koyan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bugün Türkiye için çok önemli olan yaklaşık 70 milyar dolar da Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil olarak bekliyor. Söylenen, yazılan rakam bu! ABD, Türkiye'ye de bu tahvillerin zamanı geldiğinde parasını ödemeyecek. Derin Amerika, Derin Mafya rolünde Rothschild ailesine karşı operasyon yapıyor. Elbette bu ülkelerin Amerikan tahvillerinin tamamı Rothschild ailesinin olmasa da birçoğunda etkinliğini biliyoruz.
O nedenle ABD'nin III. Dünya Savaşı planı çok ama çok önemli.
Bu savaş, dünyanın birçok ülkesine borcu olan ABD'nin trilyonlarca dolar borcunu sonlandırması anlamına geliyor.
Ki zaten akıllı ekonomistler bu savaşın ABD için kaçınılmaz olduğu görüşünü çok önceleri söylediler.
Savaş para için yapılırdı, yapıyorlar ve yapacaklar!
Büyük savaşlarda petrol daima daha çok değerlidir. ABD'nin Venezuela operasyonunun nedenlerinden biri olan petrol de III.
Dünya Savaşı ihtimali gereğince ABD'nin kontrolünde olmalı. O nedenle hızlı bir şekilde Venezuela operasyonu başlatıldı. Yani PENTAGON enerji kaynaklarının kontrolünü sağlayıp saldıracak...
Libya, Nijerya, Angola, Cezayir ve Mısır, Güney Sudan, Gabon, Kongo, Sudan ve Çad'da da Amerikan güçlerinin etkisini görüyoruz, Fransa ile karşı karşıya gelen ABD'nin Avrupa Birliği'ni çökertmek dışında Afrika'da petrolü de hedef aldığı ortada. Çünkü savaşlarda petrolü kontrol edenler kazanır.
I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı'nda petrolü Rothschild ailesi kontrol ediyordu, onlar kazandı.
Şimdi de petrol üzerinden III. Dünya Savaşı'na hazırlık yapılıyor. Aile de bunu biliyor...
Arap Baharı ile devrilen liderleri hatırlıyor musunuz? Mısır lideri Mübarek, Tunus lideri Bin Ali, Yemen lideri Salih, Libya lideri Kaddafi...
Hepsinin milyarlarca dolarına el koyan ülke kim? Elbette Amerika Birleşik Devletleri.
ABD Başkanı Obama, bu dört liderin uluslararası bankalarda ve ülkelerindeki merkez bankalarında tahmini olarak toplam 350 milyar dolarına el koydu. Bu kararı Obama almadı, Derin Amerika olarak bilinen silah lobisi aldı. Bunu sorgulayan var mı? Birleşmiş Milletler bu konuda tek bir açıklama yaptı mı? Uluslararası güçlü örgütlerden bu konuyla ilgili açıklama duydunuz mu?
Birkaç gün önce Venezuela'nın ABD'deki petrol karşılığı yaklaşık 70 milyar dolarına da el konuldu.
Dünya büyük bir tehlikeye gidiyor. Hani o filmlerde gördüğümüz savaşlar sonrası ortaya çıkan kanunsuz dünya var ya, maalesef oraya doğru ilerliyoruz.
Bu çatışma halinin artacağı dönemlerden geçerken büyük acıların yaşanacağı günler de yaklaşıyor. Ortadoğu ve Afrika yine büyük kan gölünün olduğu bölgeler olacak. Çünkü burada akan kanın dünyada karşılığı yok. Maalesef böyle.
Petrole bulanmış kuşlar, balinalar günlerce medyanın manşetlerine çıkarken Ortadoğu ve Afrika'da ölen yüz binlerce göçmen görülmez.
Dönem dönem ölen bir bebek üzerinden çıkan kavganın da Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet ettiğini unutmayalım. Güç medya ile para ile silahla buluşunca sonuç veriyor. Şimdi Pentagon da Rothschild ailesi de bunların tümüne ulaşmak istiyor. Petrole sahip olan güç, paraya da sahip olur, Çin'i de yönetir.
Bugün Çin, petrol ihtiyacını karşılayamaz hale geldiği anda, Angola'ya döner. Sıradanlaşır, ülke karışır. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Petrol ülkelerini hedef alan ABD, Çin'i de köşeye sıkıştırıyor. Elbette bu silahın gücüyle oluyor.
İstihbarat örgütlerinin çok önemli olduğu bir yıldayız.
Çünkü hamleleri önceden öğrenen istihbarat örgütleri, ülkelerinin kurtuluşuna ya da batışına eşlik edecek. O nedenle ABD, milyarlarca doları örtülü ödenekten istihbarat için ayırdı. Suudi Arabistan'dan alınan rüşvetin tamamı CIA'nın kontrolünde kullanılacak.
Venezuela'daki darbe girişimi, Sarı Yelekliler, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması, YPG'nin büyütülmesi hepsi ama hepsi aynı amaca hizmet ediyor...
Büyük düello geldi çattı...
Borçlu bir dev, borcunu sıfırlamak için kaos ve kan istiyor...
Hazırlıkları bu yönde...
Yani 2019 çok zor bir yıl... DERİN AMERİKA Rothschildleri ve birlikte hareket ettikleri aileleri bitirmek niyetinde...
Bakalım silahın gücü buna yetecek mi...
Bunu yaşayarak göreceğiz...
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