En sıcak haziran
Ne yazdık hatırlayalım... "Trump döneminde 59 ülke ile silah anlaşması imzalandı. Obama, 8 yıllık döneminde geçmiş anlaşmaların dışında 7 ülke ile anlaşma imzalamıştı... Kuzey Kore lideri için de 'deli' deniyor. Pentagon'un emrindeki bir ülke ve bir lider. Kuzey Kore, 40 yıldır Pentagon'un emrinden çıkamaz.
Rothschild ailesi, yıllardır bunu kırmak için büyük çaba harcadı ama başaramadı... Pentagon, para gücünü de arttırıyor.
Kuzey Kore'ye, hidrojen bombasını veriyor ve 'deneme yap' diyor.
Ardından 3 Eylül'de Kuzey Kore bomba denemesi yapıyor. Ardından Japonya ve Güney Kore'ye 500 milyar dolarlık silah anlaşması yapıyor. Oyun kuruyorlar ve sonuç alıyorlar! ABD'nin son dönemdeki silah anlaşmalarına dikkat ederseniz, hep Pentagon'un hamlelerini görürsünüz. Rothschild ailesinin finans gücüne karşı, silah anlaşmalarının daha da arttığı ortada!" Yani Pentagon ile KUZEY KORE arasındaki görülmeyen ilişkiyi yazdık.
Peki şimdi ne oldu? Ne ortaya çıktı?
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'na yeni atanan Mike Pompeo'nun bu ayın başında KUZEY KORE'ye giderek ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüştüğü iddia edildi. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim ile Amerikan yönetiminin üst düzey yetkililerinden birilerinin görüştüğünü ifade etti. Etmek zorunda kaldı. Washington Post da bu ismin POMPEO olduğunu ilan etti. KABUL ETMEK ZORUNDA KALDILAR ! Demek ki bize gösterilen her sahneye inanmayacakmışız! İŞİN İÇİNDE BİR İŞ OLACAĞINI HİÇ UNUTMAYACAKMIŞIZ! Aksi halde duvara toslarız...
Devam...
ABD'nin, PENTAGON'un DÜŞMAN (!) Kuzey Kore ile ilişkisi böyle... Burada da yine ortaya çıkan tablo aynı. Pentagon AİLE ile yani ROTHSCHILDLER ile çatışıyor... Peki aile boş mu duruyor?
Hiçbir şey yapmıyor mu? Oturup kaderine razı olacak halleri de yok. AMA NE DÜŞÜNÜYORLAR ? Bu noktaya yoğunlaşalım biraz...
David de Rothschild, Evelyn de Rothschild ve Jacob Rothschild... Daha önce de bu isimlerden söz ettim. Bu isimler bugün için ailenin en güçlü figürleri.
Koca imparatorluğu taşıyan bunlar.
Ancak yaşları da ilerledi.
Handikap oluştu.
Bu nedenle son dönemde öne çıkan, bir adım ileride olan Nathan Rothschild'ti... Ailenin DÜNYA FİNANS SİSTEMİNDEKİ rolünü anlatmama gerek yok. Çok yazdık çizdik. Muazzam bir aile. Her yere yeten gücü var. Bunu da gösteriyorlar zaten! Görene tabii... Bu güçle birlikte etki alanı sürekli büyüyen aile, ilk kez büyük saldırı altında. Kimileri bunu kuşatma olarak görse de gerçekte saldırı ile karşı karşıyalar.
Hem de çok ciddi ve planlı saldırı...
Görülen zaruret üzerine AİLE toplandı.
Ve karar aldı. Alınan karar çok uzun zaman sonra hayata geçirilen farklı bir hamleydi.
Aile 7 kuşak sonra tarihi bir karar aldı.
Jacob Rothschild, Evelyn de Rothschild ve Nathan Rothschild'i geri plana çekti.
Alexandre de Rothschild'i yeni BARON olarak atadı.
Alexandre de Rothschild ile çok önemli ve gizli bilgi bulma şansınız yok. Alexandre de Rothschild, 37 yaşında. Ancak 80 yaşındaki bir Rothschild tecrübesine sahip.
ÖNEMLİ OLAN DA BU! Yaşadıkları, deneyimleri inanılmaz...
Baron David de Rothschild ile Barones Olimpia Anna Liliane de Rothschild'in oğlu olarak 1980'de dünyaya geldi.
Çocukluğundan itibaren her Rothschild üyesi gibi özel yetiştirildi.
ESCE International Business School'dan en üst düzey nişanla mezun oldu.
Bu okul, işletme alanında dünyanın en iyisiydi. Resmi olarak Rothschild'in görünmemesine rağmen Argan Capital ve New York'ta Bear Stearns Yatırım Bankacılığı'nda olağanüstü projeleriyle, ailenin finans sisteminde değişikliğe gitmesini sağladı. N M Rothschild & Sons Limited, Bouygues SA, Northacre PLC, Rothschild Bank AG, Argan Capital Advisors LLP, Five Arrows Managers SAS ve Five Arrows Principal Investments şirketlerinde yönetim kurullarında en önemli karar alıcı oldu...
Neyse...
Evelyn de Rothschild, Washington'ın her kılcal damarını bilir.
Washington'daki siyaset dünyasındaki herkesin gizli toplantılarından haberi olur. Jacob Rothschild de Londra'da her şeyi bilir.
Kraliçe II. Elizabeth'in başının ağrıdığını bilir, kullandığı ilacın ismini bile belirler.
Kraliyet Ailesi'nin mutluluğundan da üzüntüsünden de haberdardır.
Çünkü üzüntüyü de sevinci de Kraliyet ailesine gönderen Jacob Rothschild'dir.
Alexandre de Rothschild, hem Washington'ı hem de Londra'yı biliyor.
Çünkü hayatının son 20 yılı Evelyn de Rothschild ve Jacob Rothschild'in yanında eğitimde geçti.
Washington ve Londra için büyük sorun 17 Mayıs tarihinde başlayacak.
İşleri daha da zorlaşacak!
Çünkü o gün Alexandre de Rothschild, resmi olarak görevi devralacak. İlk olarak Kraliyet ailesinin etkin olduğu off-shore adalarındaki ailenin 1 trilyon dolar, Çin'e akacak. Çin, 1 trilyon dolarlık bir para girdisiyle, ABD'nin en ciddi rakibi haline gelecek. İkinci adım ise daha da önemli!
Çin'in Amerikan fonlarındaki parası da Pekin'e doğru yola çıkacak.
Hazırlığı yapıldı çünkü! Amerikan fonlarındaki 1 trilyon doları aşkın Çin parasının ABD'den çıkması için Alexandre de Rothschild'in imzası yeterli.
Zaten FED üzerinde ailenin etkisi büyük! Bir de son atamalarla çok büyük adım atmak üzereler! ABD Başkanı Donald Trump, Richard Clarida üzerinden yani FED Başkan Yardımcılığı üzerinden önemli adım atmak niyetinde.
Tabii Richard Clarida'nın engellenmesi için birçok adım atılıyor. Bu da SIR değil! FED Başkanı Jerome Powell ve Bankalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randal Quarles de göreve yine Trump tarafından atanmıştı.
Bu üç isim de Rothschild ailesine bağlı isimlerdi. Richard Clarida'nın da son halka olarak göreve getirilmesiyle birlikte, Çin'e transfer edilecek 1 trilyon dolar için plan tamamlanmış olacak.
Şu an KİLİT İSİM CLARIDA!
Clarida istediği gibi adımları atar, hamlelerini sıralarsa oyun tamamlanacak!
ÖYLE BÖYLE DEĞİL HEM DE!
Clarida'nın devreye girmesiyle birlikte ABD'den 1 trilyon dolar gider! Gittiği anda, ülke tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanır. Bunu bilmek için de EKONOMİST OLMAYA GEREK YOK!
Ardından da bu kriz Avrupa'yı da etkiler. ABD'de hiçbir güç, 1 trilyon doların hesabını veremez. David de Rothschild, Evelyn de Rothschild ve Jacob Rothschild bu kararı alması için Alexandre de Rothschild'i tarihi göreve hazırladı. Trump'ın Çin konusunda aldığı vergi arttırımı, Pentagon'a karşı bir operasyondu. Çünkü Çin'in ABD'ye karşı atak yapması, 1 trilyon dolarını geri çekmesi için bir neden gerekiyordu ve Trump bunu onlara hediye etti.
Mayıs ayı itibariyle dünya yeni rotasına yol alacak.
Birçok ülke artık tarihi kararını vermek zorunda kalacak.
Paranın mı silahın mı daha etkili olduğunu Mayıs itibariyle göreceğiz. Eğer ABD, güçlü kalmak istiyorsa Rothschild ailesiyle anlaşmak zorunda. Başka seçeneği yok.
Londra ise, Kraliçe II. Elizabeth'in jübilesini mayıstan sonra görecek...
AKDENİZ de ORTADOĞU da AFRİKA da MAYIS'tan sonra son şeklini alacak.
Zaten bu arada TÜRKİYE de tam o tarihlerde seçime gidiyor!
24 HAZİRAN'da...
Dünyada olup bitenlerden ayrı kalamayız. Farklı bir galakside yaşasak bile böyle güçlerin kavgası bizim herkesi etkiler. Etkileyecektir.
Bunu da göreceğiz...
Ama kazanan TÜRKİYE olacak.
Bu net!
- Haberler
- Yazarlar
- Ergün Diler
- En sıcak haziran
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Skripal füzesi 18 Nisan 2018, Çarşamba MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI şaşırtıcı oldu. Bu konu aslında dünya genelinde yaşanan gelişmelerin...
- Gerçek hedef 17 Nisan 2018, Salı Bölgede bir satranç tahtası kuruldu. Ve kendine güvenen herkes burada hamle yapıyor. Hamleyi kimin neden yaptığını...
- Bir avuç dolar için! 14 Nisan 2018, Cumartesi AKDENİZ'İN merkezinde olduğu bölgede tansiyon tavan yapmış durumda. Eğer masada çözüm olmazsa, ki bu hiç kolay...
- Finans war 13 Nisan 2018, Cuma ABD Başkanı Trump'ın attığı, atacağı TWİT'ler manşetlerde. "Az sonra geliyoruz, inanmazsan füzelerime bak!", "Yakında...
- Türk gücü 12 Nisan 2018, Perşembe Başkan Trump kendi siyaseti gereği YPG'ye silah vermeyeceklerini söyledi. Irak örneği ortadaydı. Ve haklıydı. Başka...
ERGÜN DİLER Tweetleri