Pet-rol
Daha önce de yazdım. Yine oraya basarak ilerleyelim... AKDENİZ...
Bizim de koca bir sınırımızın bulunduğu AKDENİZ belki şu an DÜNYANIN EN DEĞERLİ yeri... Dünyadaki en değerli sulara sahip...
Çünkü deniz altında kimilerine göre 50-60, Amerikan jeostratejik uzmanlarının yıllar süren çalışmalarına göre ise 100 trilyon dolarlık petrol ve doğalgaz var. Konuşulan rakamlar akıl alır gibi değil. Birkaç dolar için savaşların çıktığını düşünürsek, 100 trilyon için neler olmaz neler! Olaya böyle bakmakta büyük fayda var!
Önce DOSTLUK-ORTAKLIK yapan sonra kavgaya tutuşan iki büyük güç, yani ABD ile İNGİLTERE, hep ortaklık yaparak büyüdüler... İngiltere, Rusya ile karşı karşıya gelirken, ABD gerçek anlamda Rusya veya eskisi Sovyetler Birliği ile karşı karşıya gelmedi. Brzezinski ve Henry Kissinger gibi Amerikan devletinin yönünü belirleyen kişiler de Moskova ile hep gizli ortaklıklar yaptı.
SAHNE ÖNÜNDE BÜYÜK SAVAŞ YAŞANIRKEN ARKADA BÜYÜK PAYLAŞIM VARDI! DEMİRPERDE ülkelerini hatırlayın. Karşıda da NATO'yu...
TAHTEREVALLİ gibiydi. Herkes izliyor, kimse gerçeği anlamıyordu. Ancak değişen dünyada bu tür ortaklıkları sürdürmek çok kolay değil. BİLGİNİN büyük bir hızı var.
Geçelim Rusya'ya...
Putin, defalarca Rusya'nın olmadığı bir Yeni Dünya Düzeni'ne izin vermeyeceklerini söyledi. Ancak Yeni Dünya Düzeni'nin temelleri çok ciddi atılırken, Putin'in Rusya'sı beklenen karşılığı veremedi. Çok kez saldırıya uğradı. Etkili karşılığı bırakın bir cevap bile göremedik. Karşıdaki güç PUTİN 'i de Rusya'yı da imkanlarını da biliyordu...
Yeni Dünya Düzeni, Suriye'nin Akdeniz sınırından kuruluyor. Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan, Suriye, Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Mısır Akdeniz'de hakkı olan ülkeler. Bunlar SIR değil.
Ancak pek bilinmeyen bir gerçek var.
SURİY E'nin KITA SAHANLIĞI BÖLÜMÜNDE SERVET YATMAKTA!
Bu bölgede 700 milyar varillik petrolden söz ediliyor. Olağanüstü bir rezerv bu!
Bu nedenle RUSYA hedef! Şimdi ya da yarın! Çünkü bu rezervin kullanılması için RUSYA'nın o bölgeden yani üslerinin olduğu coğrafyadan uzaklaştırılması gerekmekte... Belki ilk büyük kıvılcım da buradan çıkacak. Belki PUTİN bunu bildiği için YENİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ SİLAHLARINI TANITIYOR! Rusya bölgeden çıktığı an VAROLMA savaşı verecek. Rahat bırakmayacaklar. Çıkmadığı sürece de hem bölgede hem içeride sorun yaşayacak.
KAOS kaçınılmaz olarak kapısına dayanacak. Eğer Rusya, bölgedeki varlığını arttırırsa, Haziran ayında yapılacak Dünya Kupası, Rusya'nın kentlerinin terör saldırılarıyla imtihanına sahne olacak.
DÜNYA KUPASI bir ülkenin tanıtımı için inanılmaz bir fırsat. Karşıdaki güç bunu istemiyor. KUPANIN burada olmasına itirazları var. Olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Olursa terör yaşanacak mı yaşanmayacak mı onu da göreceğiz!
700 milyar varillik rezervin detaylandırılmış çalışma sonunda 1 trilyon varil petrolü bulacağı uzmanlar tarafından doğrulandı. Rusya bölgeden çıkarsa yok olur, çıkmazsa savaşmak zorunda kalır.
Bu iki seçenek, Yeni Dünya Düzeni'nin kuruluş aşamasının süresini belirleyecek.
ABD'deki kabine değişikliği yani Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na, Gina Haspel'in CIA Direktörlüğü'ne, John Bolton'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na atanması Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki kolunun kesilmesi ve İran'daki rejim değişikliğidir. BAŞKA TÜRLÜ YORUMLAMAK İÇİN BİR NEDEN YOK! Rumlar'la İsrail, Doğu Akdeniz'de "Afrodit" olarak gösterilen Münhasır Ekonomik Bölge'yi (MEB) 188 mile çıkardılar. Ancak haliyle bu büyük tepki çekti. Buna başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Suriye, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas tepki gösterdi. Bu yaklaşıma sadece Mısır destek verdi. Afrodit, Avrupa için çok önemli. Avrupa ülkelerinin yaşam enerjisi olacak bu bölge, Leviathan Havzası'nda yer alan küçük bir nokta aslında. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Akdeniz konusunda anlaştı. Bu iki ülke Rusya'yı bölgeden atarken, Avrupa'nın enerji vanasını eline alıyorlar. Rusya'nın Avrupa'yı 'Soğukta bırakırım' resti de Akdeniz operasyonuyla birlikte tarihe karışıyor.
YANİ DOMİNO ETKİSİ YAPACAK BİR HAMLE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ!
ABD ve İngiltere, Akdeniz'i kontrol altına almayı başarır, ardından İran'a da operasyon yaparsa Rusya yalnız kalacak.
Çünkü petrol ve doğalgaz zengini Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri, bu yeni ortaklığa karşı koyamaz.
Rusya'nın elindeki petrol ve doğalgazı yurt dışına satamadığı gün, çöküşün başladığı tarih olur. Rusya her geçen gün köşeye sıkıştırılan bir aslan gibi.
Karşılık veremediği her gün, daha fazla köşeye sıkışıyor ve alanı daralıyor. ABD'nin daha doğrusu Trump'ın, "Suriye'den çıkacağız" açıklaması tamamen uydurma.
ABD, YPG'nin olduğu bölgelerde gizli adımlarını daha da arttırıp, Rusya'ya operasyonlar düzenleyecek. Bunlar DEAŞ adı altında gerçekleşecek. YA DA BAŞKA BİR ÖRGÜT! Göreceğiz...
Avrupa ülkeleri de Rusya'nın bölgeden çekilmesini istediği için bu saldırıların tümü DEAŞ'a yıkılacak. Dünya Kupası'nda da birkaç DEAŞ saldırısı, Rusya'yı tamamen çaresiz bırakır! Sibirya'daki AVM yangını ve sonuçları, Putin'e açık bir mesajdı. "Hiç güvende değilsiniz" mesajı Kremlin'de görüldü. Dünya Kupası ile birlikte başlayacak saldırılar Rusya'yı büyük bir trajedinin ortasında bırakacak. Bunu Rus istihbarat kaynakları da biliyor. Hazırlanan raporlarda, olası terör saldırılarına karşı savunmasız olduklarını gören bir istihbarat teşkilatı var.
FSB Direktörü Alexander Bortnikov, terör saldırılarına karşı koyamayacaklarını birçok raporda belirtti. Çünkü CIA, Rusya'nın birçok kentinde tahmin edilenden çok daha güçlü. Belki de Rusya bu nedenle, ABD'ye Suriye'de, İngiltere'de ve Körfez ülkelerinde bir cevap veremedi.
Putin'in mart ayının ilk günlerinde, "Dünyanın her yerini vurabilecek füze geliştirdik" açıklaması da beklenen etkiyi yapmadı. Rusya'nın tehditlerinin hiç gerçeğe dönüşmediği bir kez daha ortaya çıktı. Rusya, Ukrayna'ya, "Kırım'ı işgal ederim", Çeçenistan'a, "Grozni'ye askeri operasyon yapacağım", Gürcistan'a da, "Tiflis'e gireceğim" demedi. Ancak hepsini yaptı.
O nedenle Rusya artık süper güç değil. Eskiden de süper güç değildi.
Ancak Brzezinski ve Henry Kissinger, Sovyetler Birliği'ni sonra da Rusya'yı öyle gösterdi. Artık Rusya'nın süper güç olarak gösterilmesine gerek yok. Eğer bir ülke süper güç olarak gösterilecekse bu Çin olacak. Çin'in böyle gösterilmesi hem ABD hem de İngiltere için olumlu bir adım. İki ülke de Çin'in asla bir süper güç olmayacağını biliyor. Ancak iki kutup olması şart. ABD ile İngiltere'nin iki kutup olması zor. Jeopolitik ve Jeostratejik uzmanlar bunun Yeni Dünya Düzeni'ni engelleyeceği görüşünde. Sistemin böyle yürümesinin imkansız olduğu görüşü var. O nedenle ABD'nin karşısına Çin hazırlanıyor. Çin'in daha da güçlenmesi için stratejik atışmalar başladı.
Bu daha da sertleşecek.
Tabii bu arada Yeni Dünya Düzeni kurulurken, ABD ile İngiltere'nin çatışmazlık ilan etmesi çok önemliydi.
Çatışmazlık, ateşkes anlaşması haline dönüştü. Ancak masada tam barış anlaşması yapılmadı. Bu da unutulmamalı.
Kavga ABD içinde sürmekte... Bizi ilgilendiren ise AKDENİZ... Dünyanın merkezi bizim kilometrelerce sınırımız olan DENİZ! Ve aşağıda KIBRIS!
Biz zaten masadayız. Kimin kaldırılıp kimin oturtulacağına bakıyoruz.
Yakında netleşecek de zaten... ASLİ ÜYELERLE BİRLİKTE PLANLARI YAPANLARDAN OLACAĞIZ.
KONU BU! Türkiye AFRİN 'e girerek tepkisini gösterdi. Rusya sadece sustu.
Şimdi bedel ödetmek istiyorlar. AFRİN 'e böyle bakın! 100 yılı etkileyecek hamle olarak değerlendirin... BİZSİZ OLMAZ, OLMAYACAK DA. GÖSTERDİK
ZATEN! Eğer MÜNBİÇ'e kadar gidersek bilin ki PAYIMIZ ARTIYOR DEMEKTİR. YANİ "RAZI OLMADIK DAHA ÇOK ALACAĞIZ" DEMEKTİR! Gerekirse bunu da yaparız...
BİLİY ORLAR!
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