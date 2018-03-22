Büyük anlaşma
Sürpriz değildi. Gelen zaferden sonra pek çok lider doğal olarak arayıp tebriklerini iletti. Trump bile BEYAZ SARAY'daki baskının altından çıkıp telefonu kaldırdı.
Hatta kendisine dikte ettirilen konuların dışına çıkarak konuştu.
Klavyenin başına geçtiğim ana kadar İNGİLTERE'den Putin'e giden bir tebrik ya da bir mesaj yoktu.
Bence önemliydi. Hatta çok önemliydi. Beyaz Saray ile Britanya aynı çizgide duruyordu.
Bu saatten sonra aransa da pek bir önemi ve anlamı kalmayacaktı...
Türkiye'yi bölgeyi ve dünyayı anlamak için ISRARLA yazdığım gibi Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'yi çok iyi analiz etmek gerekiyor. Aksi hiçbir şeyi anlama şansımız kalmaz.
Ama hala "Olan her şey tesadüfen gerçekleşiyor" diyorsanız ona bir sözüm yok! Ama akıllı insanlar, güç odaklarını takip eder. Böylece olacaklar hakkında bir tahmin gücünüz olur!
Neyse...
Kaldığımız yerden devam edelim...
Pentagon ile İngiltere'nin Yeni Dünya Düzeni konusundaki anlaşmaları tamamlandı. En azından yüzde 70'inde el sıkıştılar.
Yüzde 30'luk anlaşmazlık ALANI var! Ve bunun da merkezinde TÜRKİYE bulunmakta! Her iki güç de "TÜRKİYE YANIMIZDA olmazsa uzun vadede kaybeden biz oluruz" İLKESİYLE HAREKET ETMEKTE. Ve haklılar. Son derece haklılar hem de.
Türkiye bölgenin değil dünyanın da merkezi. Durduğu yer maçın sonucunu belirler. Bunu hiç yazmadıysam 100 kez yazdım!
Düğüm şimdi burada!
Türkiye ne isterse kimi isterse hangi ittifakı seçerse o taraf geniş zamanda kazanan olacak. Maçı bitiren vuruş, TÜRKİYE'den gelecek.
Anlamayanlar için bir kez daha hatırlatma bu!
Geri çekilip bir bakın!
Türkiye, bölgede çok etkin.
NET! Rusya ile gerilim yaşamayan bir Türkiye, bölgede ABD'den, İngiltere'den, Fransa'dan ve Almanya'dan da güçlüdür. Bu da NET! İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı'nın son dönemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yakın zamana kadar olan süreçte Türkiye'de hep etkin olmaya çalıştı.
Kendi aralarında TÜRKİYE'yi yanlarına çekmek için çok mücadele ettiler!
Yakın tarihimize baktığımız zaman KOALİSYONLAR dönemi niye vardı? BU İKİ GÜCÜN TEMSİLCİLERİNE YER AÇMAK İÇİN! Ama tabii bize böyle anlatmadılar! Yine söylenmeyen GİZEMLİ hareketler vardı. Mesela bu iki güçten birinin olmadığı KOALİSYONLAR hep devrildi! Ya biri ya diğeri geldi vurdu! Koalisyonlar içinde yaşanılan kavganın çekişmenin ve ülkeyi uçuruma götüren mücadelenin içinde asıl olan BU İKİ DEV'di! Biz onların dostlarının buradaki kavgasıyla vaktimizi geçiriyor ve ülkemizin güç kaybetmesini bilmeden anlamadan izliyorduk!
Önemli makamlara gelenler de bu iki güce yakın isimlerden seçilirdi.
15 Temmuz, bu alışkanlıkların kaybolmaması için atılan son adımdı!
Türkiye'yi kaybetmemek için son çırpınıştı! Ne oldu? Millet geldi ülkesini de iktidarı da aldı! ASIL İHTİLAL BUYDU! GÖREN YOKTU YAZAN YOKTU!
2007 yılından itibaren TÜRKİYE kendi yolunu yapmaya başladı.
Hatırlayın neler yaşandı neler! Ne saldırılar gördük!
Hala daha devam etmek isteyenler var! Alacakları bir şey yok ama alışkanlıkları geçmek bilmiyor!
2007'den sonra ANKARA'da egemenlik alanı oluşturan güçlerin atılmasını yaşadık. Çıkan gürültünün nedeni buydu! Ankara'da da İstanbul'da da BU İKİ MERKEZE yakın çok isim vardı. Ancak Türkiye dağıta dağıta gitmesini bildi. Emin adımlarla yürüdü ve BAYRAĞI DİKTİ!
Bizde medya yazmaz ama ÖNEMLİ AİLELERDE BÖLÜNMELER yaşandı! Bunun nedeni ANKARA'nın gidişatını anlamakta zorlanmalarıydı!
Aileler güçlerini iki merkeze dağıttı.
Ankara'nın yanında olan azdı! Şimdi ailelere girmiyorum!
Çünkü uzağı görmede yaşadıkları sorun ortada! Dün olduğu gibi ABD de İngiltere de TÜRKİYE'yi yanına almak istiyor. Bu son derece anlaşılır bir şey! Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin İNGİLTERE'yi tercih etmesi durumunda, gidişatı durdurmak için YPG'yi inşa etti. Etti de ne oldu!
Oyunu anlayan Türkiye YPG'yi onca silaha rağmen oyunun dışına itti. Zaten Türkiye ABD'nin yanında olsa YPG'ye mantar tabancası bile vermezlerdi!
Dönelim başa! İngiltere Rusya'ya tepkili... Sergey Skripal saldırısından sonra ipler gerildi. Bahane gerekiyordu bulundu! Bunun bir sebebi olmalıydı.
Koca iki ülke bir AJAN yüzünden ilişkileri germezdi. Kolayca çözülecek bir sorun böyle kronik hale getirilmezdi. Oldu ama... NEDEN?
Bakalım... Anlayalım!
Son günlerde ABD ile İngiltere'nin Rusya konusunda ortaklık yapmasının nedenlerinden biri de Türkiye. Çünkü Türkiye ile müttefik olan bir Rusya, bölgede ABD ve İngiltere kadar güçlü olur. Rusya'yı zayıflatmak için İngiltere, İran'ı gözden çıkardı.
ABD-İngiltere ve İsrail, İran'ı vuracak. Pentagon tüm planlarını bunun üzerine yapıyor. Birçok zincirleme plan var. Öncelikli olarak uluslararası kamuoyu yalan belgelerle de olsa ikna edilmeli. İran'ın bölgede vurulması, 3. Dünya Savaşı'nın ilk fitilini ateşler. Bu durum, petrol fiyatlarının 120 doların üzerine çıkmasına neden olur ki, o da Rusya'yı güçlendirir.
İŞTE TAM DA BU NEDENLE DEFALARCA YAZDIĞIM ARAMCO ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ...
Trump, Suudi Arabistan veliaht Prensi Selman'dan ARAMCO'yu ABD'nin yönetmesini istedi. Aslında ikna da çok zor olmadı. Elbette kuşlara biraz yem vermek gerekiyordu. O yemlerden biri de Tillerson oldu.
Trump, Tillerson'ı görevden alacaktı.
Ancak Salman'ın isteği doğrultusunda almış gibi gösterildi. Bu Salman'ın da bölgede gücünü arttırdı.
ARAMCO'nun gücü sayesinde petrol fiyatları 60 dolar seviyesinde kalacak.
Yani RUSYA, İran'ın vurulmasından sonra artan petrol fiyatlarıyla kasasını dolduramayacak. Belli ki Çin'de enerji bulmada sorun yaşamayacak! OYUN BÖYLE GİBİ!
Tabii masa başı planlarının başarıya ulaşması için pratikte atılacak adımların kusursuz olması gerekiyor. Burada Rusya'nın sessiz kalması elbette beklenemez. Özellikle Suriye'de Moskova sessiz kalmaz.
Kalamaz. Karşı taraf bunun hesabı içinde...
Esad konusunda da ABD-İngiltere hem fikir gibi...
Rusya'nın AKDENİZ'den çok uzağa itilmesi gerekiyor. Suriye'den Rusya'yı uzaklaştırmak, Akdeniz'de İngiltere ve ABD ortaklığını güçlendirecek. Geriye sadece TÜRKİYE kalacak. "Nasıl olsa anlaşırız" diye düşünüyorlar!
Türkiye de bunu gördüğü için KARTLARI dağıttı ve AFRİN'e girdi. Daha da gidecek. Ankara "Ben başkasına benzemem az konuşur çok iş yaparım" diyor. Mesaj alındı. Rusya ile nasıl yaparlar göreceğiz. AMA TÜRKİYE MASADA OLACAK.
NET! OLMAZSA MASA DA OLMAYACAK NET!
İZLEYİN GÖRÜN!
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