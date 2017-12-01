Türkiye’nin yolu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını izliyorum. Tepkileri ölçmeye çalışıyorum.
Gazetelere, televizyonlara dalıyorum!
Büyük gürültü koparan isimlere odaklanıyorum. Ama gelin görün ki hiçbiri işin özünü anlatmıyor. Tartışmalar da kenarda yapılıyor. Ankara da gereken cevabı gerektiği gibi veremiyor... Ortada ciddi bir tehdit var. Ciddi bir plan var. Ve herkesin bunu bilmesi, buna göre hareket etmesi gerekir... Yapılması gereken saldırının detaylarını paylaşıp TÜRK MİLLETİNİN FARKINDALIĞINI ARTIRMAKTIR!
Şimdilik böyle yapılmıyor.
Peki ne oluyor? Neler yaşıyoruz?
Uzaktan bakalım...
Pentagon, askeri anlamda rakipsizdir.
Sadece Amerikan topraklarında değil, dünyanın her noktasında etkilidir. Bu bir SIR da değil. Trump'ın kampanya sloganı 'Büyük Amerika', Pentagon'un bugünkü halidir. ABD, her ülkede güçlüdür ama Pentagon ondan daha güçlüdür. Bu da SIR değil... Güçlü olmaları her istediklerini yapacaklar demek de değildir! Böyle bir şey yok! Bunu son zamanlarda görmeye başladılar! Zaman zaman etkisiz kalan PENTAGON özellikle İPEK YOLU ile kenara itileceğini, etkisini ve gücünü yitireceğini anladı! İpek Yolu daha önce de yazdığım gibi LONDRA merkezli ABD'yi bitirme planıdır! Ve bu plan her şeye rağmen yürümektedir!
İPEK YOLU'nda stratejik olarak çok ama çok önemli ülkeler var. Türkiye bunların en başında yer alır. Türkiye, İPEK YOLU'nun kritik noktalarını kapsamakta ve ORTA KORİDORDA yer almaktadır!
Biz bilmesek de TÜRKİYE, İPEK YOLU'nun büyüklüğünü ve gücünü belirleyecektir... Eğer Türkiye planlanan şekilde İPEK YOLU'nda yer alırsa bu PENTAGON için felaket demektir...
Çok kişinin görmediği ve anlamadığı bu. Bunu anlamayınca DETAYLARDA KAYBOLMAK kaçınılmazdır...
Pentagon, açık bir şekilde olmasa da, "YPG'ye silah yağdırarak, senin yanı başında bir ordu kuruyorum" mesajıyla Türkiye'yi uyardı. Ve bizim hiç dikkat etmediğimiz bir uyarı daha yaptı! "İpek Yolu'nun ilk treninin 28 Kasım'da yola çıkmasına izin verme" dedi. Ancak bu uyarıya rağmen 28 KASIM'da BAKÜ- TİFLİS-KARS Demiryolu'nda ilk tren seferi yapıldı! Tren MERSİN'den yola çıktı.
Haber bile yapılmadı. Ama çok önemliydi.
İpek Yolu'nun en önemli kuşağının ilk treni yola çıkıyordu ve PENTAGON bunun ne demek olduğunu bizden daha iyi analiz ediyordu! Onlar için sorun büyüktü!
Karşılarında geri adım atmayan TÜRKİYE vardı... Ve aynı gün Rıza Sarraf davası görülmeye başlanıyordu. Tesadüf ya!
Onlar da boş durmuyorlar, Türkiye'yi YPG ile sınamak için ellerinden geleni yapıyorlardı... YPG'yi Ankara ciddiye almıyor. Ben de... Ama yine de gözlerimi kapatmıyorum. Pentagon YPG'yi bir ordu gibi kullanmak için, o kıvama getirmek için hem çok para hem zaman harcıyor.
Buradan bakınca savaş eksikliği büyük handikap. Ancak YPG'nin YÜZDE 20'si AMERİKALI... Savaş deneyimi olan askerler yani! Yine bizim için tehdit değiller. Ama oluşumları tam gaz gitmekte!
Bilmekte sıkıntı yok!
Bir de bu mücadele arazide olacağı için Amerikan askerleri de bu konuda deneyimli. YPG'de yer alan ve daha önce Türkiye sınırları içinde PKK olarak savaşan teröristlerin hepsi eğitimli asker haline getirildi. Bunlar, Türkiye sınırları içinde yapılacak saldırıların merkezinde yer alacaklar. Planları bu. Yapabilecekler mi? Sanmam! Ama planları bu şekilde!
Pentagon'un YPG'ye silah desteğini Başkan Trump'a rağmen açıklaması, hem Ankara'ya hem de Avrupa'ya net bir mesaj. "YPG'ye silah vereceğiz" açıklaması "Washington'da kararlar Savunma Bakanlığı binasında alınır" demektir. Bu net!
Trump'ın anlamadığı bir gerçek var.
O da YPG askerlerinin bir bölümü, özellikle komutanları, dünyanın en önemli kara harp okulunda eğitim gördü.
ORANGE'deki WEST POINT'te YPG'nin üst düzey bütün isimleri eğitimden geçirildi ve geçirilmekte...
"United States Military Academy" olarak bilinen merkezde, yabancı subaylarla birlikte YPG komutanları da eğitildi.
Bu kadar da değildi! 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye getirilen 2 Türk askeri de West Point'teki YPG eğitiminde yer aldı. Çünkü Türk askerleri, YPG'nin Türkiye sınırları içindeki etkinliğini arttırmak için ABD'liler'in bilmediklerini aktarıyorlardı... Buradan kaçanlar bize karşı saldırı hazırlığı yapanlara ders veriyorlardı... İnanılır gibi değil ama durum bu!
PENTAGON bu eğitim tarihi için kararını 15 TEMMUZ'dan yaklaşık bir ay sonra verdi. Kendilerince bir B PLANI hazırlamak zorundaydılar. Öyle de yaptılar! Anlamadığımız şu! Pentagon, Türkiye'de darbe girişiminin merkezinde yer alırken, nedeni de çok açıktı.
Çünkü Türkiye, İpek Yolu'nun önemli taşlarından biri olmayı kabul etmişti.
Bu da darbe için yeterli bir seçenekti.
DARBELER HEDEF ÜLKENİN DIŞ POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN
YAPILIRDI! Yaşadığımız buydu... Türkiye devletiyle milletiyle DARBE GİRİŞİMİNİ bertaraf edince PENTAGON daha da saldırgan bir tutum içine girdi... Türkiye YOL için desteğini artırınca da çılgına döndüler.
Mesela Türkiye, bugün "İpek Yolu projesinden çıkıyoruz" açıklaması yapsa bütün sorunlar bir saat içinde biter gider! Döviz çakılır, Amerikalı yatırımcılar sıraya girer, ellerinin altındaki medya ile Türkiye ÖRNEK ülke oluverir! Türkiye'nin S400 füze sistemlerini alması, Amerika veya Pentagon için elbette hoş bir durum değil. İpek Yolu'ndan çıkmayı kabul eden bir Türkiye, Rusya ile daha da yakınlaşabilir. ABD bunu bile görmezden gelebilir. İnanın durum bu noktada! Tabii Türkiye bunu yapsa! Böyle ihtimal yok!
Bunu da en iyi ABD'liler biliyor...
Türkiye onurlu ortaklık istiyor. Buradan oraya giden bir düşmanlık yok. Ancak Pentagon, İPEK YOLU içinde yer alan ve kendi kararları ile yürüyen TÜRKİYE'nin baş edilemez olacağını öngörüyor. Bu nedenle DOSTLUK PENCERESİNDEN bakamıyorlar. Bakmayacaklar... İPEK YOLU hayata geçerken TÜRKİYE'ye böyle bir güç vermek istemiyorlar...
KONU bu! Bütün bunları yabancılar yazıyor, çiziyor biz görmüyoruz.
2013 yılında 'Bir Kuşak, Bir Yol' adıyla Çin lideri Şi Cinping tarafından sunulacak projeden birkaç ay önce Türkiye'deki ilk saldırı gerçekleşti. Gezi eylemlerinin merkezinde İpek Yolu vardı. Türkiye, YOL'u kabul etmişti. Ancak resmi açıklama yapılmamıştı. Bunu bilen ABD düğmeye bastı.
Dikkat ederseniz, 2013 yılından itibaren Türkiye, farklı noktalardan saldırı altında bulunuyor. Nedeni bizim hayatımızda olmayan İPEK YOLU! Hatırlayın o tarihten sonra yaşananları! Eğer Türkiye, o günlerde bir makas değişikliğini kabul edip İpek Yolu'nu rafa kaldırsaydı, son 4 yılda hiçbir saldırı yaşanmayacaktı. Şi Cinping'in İpek Yolu açıklaması ve Ankara'nın kabul etmesinden sonra Türkiye'de 2017 yılbaşı gecesine kadar 55 terör saldırısı yaşandı.
Bu saldırıların merkezinde Pentagon, CIA veya NATO gladyosu vardı. Yani emirler Washington'dan geliyordu.
BÜYÜK DENKLEM böyle kurulmuşken RIZA SARRAF ya da Kemal Kılıçdaroğlu bu işin neresinde? Hiçbir yerinde değiller.
Olay, isimleri fazlasıyla aşan bir boyutta!
New York'taki mahkemenin tiyatro olmasının nedeni TÜRKİYE'nin ABD'den uzaklaşması, kendi rotasını çizmesidir...
Pentagon'un içine sindiremediği de budur.
Ellerine geçirdikleri her malzeme ile geleceklerdir. Gelseler de sonuç almaları mümkün değildir! RIZA SARRAF da bu zincirin bir halkası. Amaç yolundan dönmeyen TÜRKİYE'ye ceza vermek.
Denklem böylesine netken hala anlamayanların olması nasıl açıklanır bilemem... Rıza Sarraf'ın telaffuz edeceği isimlerin hiçbirinin ABD için, önemi yok.
Onlar TÜRKİYE'nin üzerine çullanıp yolumuzdan döndürmek istiyorlar...
Olaylara böyle bakın... İsimler gözünüzün uzağı görmesini engeller. Takılmayın bunlara! Senaryo uzaklarda yazılmakta...
Kullandıkları herkesi atarlar! Bakın Rıza Sarraf duruşmaya ZİNCİRLE getirildi. Bu son uyarıydı! "Söylediklerimizi yap, yoksa zincirlerle ömür boyu yaşamak zorunda kalırsın" diyorlardı... Türkiye bizim! Kimseye bırakmadık... Bırakmayız...
Kimse de gelip alamaz..
NOT: Yaklaşık bir ay önce "DIŞİŞLERİ BAKANI Tillerson gidecek, yerine CIA Direktörü POMPEO gelecek" demiştim... New York Times dün yazdı...
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