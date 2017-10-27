Ekonomik şantaj
Suudi Arabistan hem EKONOMİK liman hem de ılımlı İslam'ın kalesi olma yolunda adımlar atıyor. Tabii bu tek başlarına verebilecekleri bir karar değil. Arkada Washington var! Türkiye'de yapamadıklarını şimdi geniş coğrafyaya yayarak gerçekleştirmek isteyecekler. Körfez'de pek çok yerde yakın zamanda AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNİ göreceğiz. Buradaki asıl amaç Amerikalılar'ın temelden bölgeye yerleşmek istemesi.
İngilizler'e rakip olarak...
Bu nedenle DEĞİŞİMİ yaşayarak göreceğiz... Çok şey olacak! Amerikalılar bizim de gücümüzü budamak için adım atma amacındalar... İslam üzerindeki operasyonlara da böyle bakın!
Sonuçta ORTADOĞU'da hangi denklemi kurarsanız kurun içinde TÜRKİYE olmak zorunda! Burada da böyle...
Türkiye zaten bizim haberimiz olmasa da ABD'deki gizli manşetlerden...
ABD Başkanı Trump'ı göreve getiren Pentagon'un akıl merkezlerinden biri hatta ilki Woodrow Wilson Center'dır. Burası Türkiye politikaları üzerinde de çok etkilidir. Mesela BÜYÜKADA'da yakalananlardan biri bu merkezin önemli isimlerindendir! Bu merkez araştırmalarını çok yönlü yapar. Bütün şıkları değerlendirir.
Akıllı isimlerle çalışır.
Yakın zamanda PENTAGON'a TÜRKİYE RAPORU verdi. Önümüzdeki 5 yılın tomografisini çekti. Bunu da YÜZDE 3 hata ile sundu!
Pentagon da bu rapor doğrultusunda Türkiye'nin zayıf noktalarını ortaya çıkarmak için harekete geçti. Öncelikli olarak Türkiye'nin askeri bakımdan gücü test edilmekte... Türkiye'nin sınır ötesindeki askeri gücünün ulaştığı son nokta Pentagon için çok önemli.
Türk askerinin neyi yapıp yapamayacağı adamların ilk gündem maddesi... Hareket planları burada bulacakları sonuca bağlı!
Pentagon'un Ortadoğu'da güçlü olabilmesi için Rusya'nın etkinliğinin az olması gerekiyor. Suriye'de güçlü bir Rusya, Pentagon için kabul edilebilir bir durum. İran üzerinden Irak'ta da belli ölçülerde güçlü bir Rusya, Pentagon'un çıkarları için sıkıntı yaratmaz. Çünkü ABD ile Rusya, çıkar çatışmaları başladığı anda bile ortak bir noktada buluşurlar. Birbirleriyle restleşseler bile, hem Washington hem de Moskova çatışmanın iki ülke arasında direk olmayacağını çok iyi bilir. ABD ile Rusya'nın birbirleriyle çatışmayacağı ikisinin de kırmızı kitabında yer alır.
Fransa ve İngiltere ORTADOĞU'da Pentagon'u zorlayan diğer iki oyuncudur. Fransa son zamanlarda AFRİKA'yı kaybetmemek için geri çekilmeye başladı. İşaretler bu yönde. İngiltere ise karda yürür izini belli etmez... Pentagon son tahlilde her ikisiyle de baş edeceğini düşünmekte. Ortadoğu'da bu iki devle de mücadeleyi kazanacağına emin!
Raporlar bunu söylemekte... İngiltere asla ve kat'a kolay lokma değildir.
Mesela BAĞDAT'a baktığınız zaman Londra'dan giden emirleri görürsünüz!
Ama şimdilik buna inanmak istemiyorlar gibi... Neyse göreceğiz...
Bütün bunların ışığında PENTAGON için "OLMAZSA OLMAZ" ülke TÜRKİYE'dir!
Bu nedenle bizimle uğraşmaktalar ve uğraşacaklar... Türkiye'nin güç kaybetmesi için Barzani yoldan çıkartıldı. Çünkü Barzani, Amerika'nın oyununa gelmeyip Türkiye ile yürümeye devam etseydi, bugünkü durumdan çok daha güçlü olacağı ortadaydı. Ancak o imkansız vaadlere inandı ve kendisiyle birlikte büyük bir halkı ateşe attı. Kürt devletini kuracağını sanan Barzani, yok oluşun kıyısına geldi. Ancak Barzani'nin bu durumu, Türkiye'ye karşı da bir operasyondu. 25 Eylül'deki referandum Barzani'nin bitişi, Türkiye'nin de güç kaybıydı. ABD, Türkiye'nin güç kaybedeceği adımı Barzani'ye attırdı.
Pentagon ilk adımını böylece attı ve attırdı! İkinci adımda ise öngörü var! Pentagon Türkiye'nin uzun süre BAĞDAT ve TAHRAN ile yürüyebileceğine inanmıyor.
Bu nedenle Türkiye'nin Bağdat ve dolayısıyla Tahran'la arasının açılmasını sağlayacak olaylara imza atacak. Kafalarında bu var! İşte Woodrow Wilson Center'ın hazırladığı çalışmada, Türkiye'nin bölgede gücünün azalması için öncelikli olarak Barzani ile arasının açılması, ardından Bağdat ve Tahran'la başladığı mantık evliliğin bitirilmesi gerekiyordu. İlk etap başarılı oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde ikinci etaba geçilecek.
Türkiye, Bağdat ve Tahran'la koptuktan sonra Ortadoğu'nun önemli noktalarından Irak'ta büyük bir darbe almış olacak. Türk askerinin de Başika kampından ülkesine dönmekten başka çaresi kalmayacak.
Ardından Türkiye'nin Suriye'den de çıkartılması gerekecek. İşte YPG'ye de burada iş düşüyor. YPG; Türkiye'nin bölgede aktifliğini yavaşlatacak en büyük güç. Bu sorun Türkiye'de tepkileri arttıracak! Aynı günlerde DEAŞ saldırıları da Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelecek. Daha önce yazdığım gibi SURİYE'DEN GELENLERİN BİR KISMI ELE GEÇİRİLDİ. UYUYAN HÜCREYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ. KAOS ZAMANINDA KULLANILMAK ÜZERE... Bu hücreler özellikle Türkiye'nin YPG ile yapacağı savaşta devreye girecek.
Kafalarında bu var!
Planlarına güvenmekteler...
Eğer Woodrow Wilson Center'ın Irak ve Suriye'deki planları başarıya ulaşırsa Pentagon Ortadoğu'nun tek gücü olur. Rusya'nın Suriye'de etkin olmasının hiçbir değeri ve gücü de kalmaz. Pentagon, hedef olarak Türkiye'yi seçti. Siyaseten atılacak adımlar olsa bile bu adamlar planlarından vazgeçmeyecekler.
AMERİKALILAR'ın bölgede bıraktığı izler iyi incelenirse tek hedefin TÜRKİYE olduğu açıktır... Belirlenen rotanın hayata geçmesinden önce EKONOMİK KISKACIN devreye girmesi için çalışıyorlar. Türkiye'ye ekonomik tetikçilerle saldırıyorlar.
Sarsıntıyı içeride başlatıp hafızalardaki EKONOMİK TÜRBÜLANS
KORKUSUNU tazelemek istiyorlar. Son tahlilde TÜRKİYE ele geçirildiği an İPEK YOLU tamamen Washington'un emrinde olacak. Böylece ABD yıkılmaktan, küçülmekten ve iddiasız olmaktan kurtulacak. Bizim önemimiz onların BEKA'sıyla ilgili. Ankara Washington'a yakınsa kaybeden İngiltere-Çin, uzaksa kabusla baş başa kalacak olan ABD...
Tablo bu! Hazırlıklar, planlar ve besledikleri örgütler bunun için!
Yalnız raporlara rağmen TÜRKİYE'nin eski TÜRKİYE olmadığını anlamış değiller... Bunca operasyona rağmen yıkılmayan ve ele geçirilemeyen Türkiye'nin yoluna doludizgin devam ettiği de ortada!
Biliyorlar... Onlar İLİŞKİLERİNE ve yönettikleri AĞ'lara güveniyorlar.
Pentagon deyip geçmeyin! Vatikan da OPUS DEİ de onlara hizmet etmekte... Bankacılıkta, siyasette, ekonomide, bürokraside bu adamlar hangi oyuncuları kullanıyor? Ve güçleri ne kadar? Bilmiyoruz! Ama emin olun çok güçlüler! Siyasi figürlere girmek istemiyorum. Ama buradan uzanan KOLLAR VATİKAN'a, oradan da Pentagon'daki en önemli askerlere kadar gider! Bu hat da önemlidir!
Ve etkilidir! Zaten Trump Papa'yı ziyaret ettiğinde ne konuşuldu? Bu hat canlandırıldı! İpek Yolu'nun son durağı olan İTALYA, ABD'ye bağlandı!
Türkiye kendi haline bırakılmayacak kadar önemli ülkedir! Hiç de bırakmadılar! Bırakmamak için de gelmek istemekteler! Karamsarlığa hiç gerek yok! Devlet her zamankinden çok daha güçlü. Ama oyunu bilelim.
Ona göre davranalım!
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- Ergün Diler
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