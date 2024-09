Ergün Diler

ÇOK bilinmeyenli çok aktörlü çok değişkenli bir tablo var karşımızda. Taraflar net olsa da son sözü kimin söyleyeceği kesin değil. Fakat değişim kapıda... Portekiz'den girip AVRUPA'ya uğrayalım, Türk-Rus ilişkilerinin arka planına bakalım, BRICS'e demir attıktan sonra Elon Musk'a, TEKNOFEST'e ve İngiltere'ye uğrayalım....

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, "ABD seçimlerinden sonra kim kazanırsa kazansın farklı bir dünya olacak..." dedi.

Rebelo de Sousa, siyasi açıdan Avrupa'da ve dünyada bir devrin sonunun gelmek üzere olduğunu ve derin bir krizle yüzleşmek zorunda kalınacağını savundu.

Portekiz Cumhurbaşkanı "Bu zamana kadarki sistem, 2. Dünya Savaşı sonrası dönem için, Avrupa'nın geçişi için, 20. ve 21. yüzyıla göre tasarlandı. Ama dijitalleşmeye, enerji değişimine, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, hareketliliğe, gençlerin isteklerine ve de yaşlanmaya uyum sağlayamadı. Avrupa, geride kaldı. Avrupa'nın zengin olması olumlu bir faktör olmasına rağmen para gençlerin karşılaştığı sorunları çözmeyecektir" sözleriyle önemli bir çıkışa imza attı. Marcelo Rebelo de Sousa "DİJİTAL DEVLER, BİLİM VE TEKNİK

KAZANACAK" dedi aslında.

AVRUPA'nın da maçtan boynu bükük ayrılacağını aktardı.

Bu AVRUPA'nın sorunuydu. Binlerce kez "AVRUPA önce çözülecek sonra çöküşe geçecek" diye not düştüm!

Devam...

Fırsat bulup konuya giremedik ancak Türkiye'nin BRICS adımı BATI'da çok önemli yer buldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvuru yaptığını söyledi. Rus haber ajanslarına göre Uşakov, "Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bunu değerlendireceğiz" dedi.

Rusya halen BRICS'in dönem başkanı. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim'de Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde yapılacaktı.

Rus lider PUTİN Türkiye'ye bir türlü gelemezken DOĞU'da ASYA'da ziyaretlerini sürdürüyordu.

Hatta geçtiğimiz günlerde "BİZ DOLARA SIRTIMIZI

DÖNMEDİK. MECBUR

BIRAKILDIK" demesi ilginçti. Türkiye BRICS için adım atarken garip gelişmeler de yaşanmıyor değildi.

Bunlardan biri BOĞAZ'daki villaydı. Türkiye günlerce Vaniköy'deki villanın ne olacağını konuştu.

Vaniköy'de imara aykırı olarak düzenlemeler yapıldığı iddiasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yakın markaja alınan VİLLA hakkında İBB'den yapılan açıklamada "Yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16 Ağustos'ta 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından, "İstanbul'un Vaniköy'de bulunan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 184. Maddesi uyarınca 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDEN düşmeyen villanın Adnan Oktar'a ait olduğu daha sonra Boris Borishenko adlı bir şahsa satıldığı ileri sürüldü.

Boris Borishenko'nun da Rus milyarder Roman ABRAMOVİÇ'in adamı olduğu söylendi. Yani VİLLA üzerinden Rus OLİGARK sıkıştırılan isimdi. DOLMABAHÇE'de RUSYA-UKRAYNA

GÖRÜŞMELERİNDE kameraların önünden eksik olmayan bir OLİGARK'tan fazlası olduğu belli olan Abramoviç baskı altındaydı.

Premier Lig ekiplerinden CHELSEA'nin sahibi olduktan sonra dünyaca tanınan bir isim olan ABRAMOVİÇ YAPTIRIMLARIN ardından zora düşüyordu!

VANİKÖY'de bunlar yaşanırken Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Y. Erkhov, Türkiye'ye ilişkin çarpıcı iddialarda bulunuyordu. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Türk bankalarının Rusya ile iş yapanları engellediğini öne sürüyordu.

ERKHOV, Rusya'ya sevkiyat yapan firmaların Türk bankaları tarafından daha fazla zorlandığını ileri sürerek bazılarının transferlerinin engellendiğini ve hesaplarının kapatıldığını ifade etti.

Sadece bizde değil İNGİLTERE'de de OLİGARKLAR gündemdeydi... Yaptırım uygulanan Rus oligarklar Petr Aven ve Mikhail Fridman'a ait bir yatırım şirketi olan LetterOne, kısa bir süre önce İngiltere'nin en büyük petrol ve gaz şirketi olan Harbour Energy'nin yüzde 14.87'lik azınlık hissesini satın aldı.

Harbour Energy'nin Norveç, Güneydoğu Asya, Almanya, Kuzey Afrika ve Arjantin'de de operasyonları bulunuyordu.

Harbour Energy kısa bir süre önce Almanya merkezli Wintershall Dea'nın petrol ve gaz tesislerinin büyük bir kısmını kimya şirketi BASF'den 11,2 milyar dolara satın aldı. Bu işlemlerin ardından LetterOne sözcüsü, "Önemli işletmelere uzun vadeli yatırımlar yapmaya kararlıyız. Ülkenin iddialı enerji dönüşümü hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurken daha güçlü bir İngiltere enerji işinin parçası olmaktan gurur duyuyor" dedi. İngiltere'nin en büyük enerji şirketi olan Harbour Energy'nin bu hamlesi ülkenin enerji güvenliği açısından oldukça risk oluşturduğu gerekçesiyle manşetlere çıktı. Hem Harbour Energy hem hükümet sert eleştirilerin odağı oldu. ANCAK CEVAP VERMEDİLER...

Rusya ile BRICS üzerinden yakınlaşma hamleleri olurken sahada tersi olan adımlar atılıyordu.

EN azından görüntü böyleydi. Özellikle ABD'nin YAPTIRIM BASKISI kendisini hissettirmiş gibi bir tablo ortaya çıkıyordu.

Rusya ile arada FLU alan oluşurken ABD medyası Trump'ın SAĞ KOLU gibi davranan ELON MUSK'ın yakında TEKNOFEST için Türkiye'ye geleceğini yazıyordu.

Konuşulanların dışında YAPILANLARA bakarak TÜRKİYE'nin konum tercihini anlamaya çalışıyorum... Ve tüm adımlarda Başkan Erdoğan'ın tecrübesinin büyük önem taşıdığını görüyorum...

KÜRESEL GÜÇLERLE

KÜRESEL DANS... Kolay işler değil bunlar...