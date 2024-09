Ergün Diler

TÜRKİYE'DE çok şey şablonla, ezberle gidiyor.

Rasyonel zemin bulma noktasında sorun yaşıyoruz...

Canımızı sıkan ya da yakan olaylara hiç terk etmediğimiz şablonlarla yaklaşıyoruz.

Anlamaya gayret etmiyoruz.

Kaç yıl önce yazdım bilmiyorum.

Bildiğim, Türkiye'de kimse bu alanlara bakmazdı. Ya anlamazlardı ya işlerine gelmezdi.

PARAYI takip etmediğiniz zaman siyasi ittifakları, çekişmeleri, mücadeleleri anlama şansınız ortadan kalkıyordu.

Küresel trafiği anlamak, yönetici eliti çözmek, siyasi yol haritasını kavramak ve OLACAKLARI ÖNGÖRMEK için 3 BÜYÜKLERE bakmak gerekiyordu.

FUTBOLDAN söz etmiyorum.

Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe konumuz değil. Blackrock- Vanguard ve Black Street...

Tekrara düşmemek için BlackRock'u ve başındaki isim Larry Fink'i anlatmayacağım.

Çok yazdım. Fink, IMF Başkanı- Dünya Bankası Başkanı ya da Macron ve Cinping gibi liderle görüşen devletler üstü pozisyon alan sihirbazdı. Diğerleri ile birlikte kuruluşları da büyümeleri de ilginçti. ÜNİVERSİTELERDE KESİNLİKLE OKUTULMALIYDI...

Hepimizin gurur duyduğu MİLLİ ve YERLİ bir şirketin OLAĞAN GENEL KURULU yapılmış. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNE GÖZ GEZDİRDİM! Sanırım elimdeki veriler geçtiğimiz yıla aitti. Bu yıl da değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Listeye bakınca gülümsedim.

ŞABLONLARIN ne kadar tesirsiz olduğunu gördüm. Belki de bu tür kalıplarla gelenler gerçeğin anlaşılmasının önüne geçmek istiyordu. Şirketin hisselerini taşıyan yabancıların hepsini buraya sıralamam mümkün değildi...

GOLDMAN SACHS

PACIFIC GAS AND ELECTRIC COM

ALASKA PERMANENT FUND

BLACKROCK

ARROWSTREET INTERNATIONAL

VANGUARD FUNDS

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA TUITION ACCOUNT PROGRAM

BNY MELLON EMERGING MARKETS

BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY

ARIZONA PSPRS TRUST

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM

VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

AMERICAN HEART ASSOCIATION INC.

MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN

BNY MELLON (SCHRODER SOLUTIONS) GLOBAL EQUITY FUND

VANGUARD FTSE ALLWORLD EX-US INDEX FUND

Listede yer alan BÜYÜKLERDEN bazılarıydı...

3 BÜYÜKLER Blackrock- Vanguard ve Black Street'ti.

Yanlarına koyabileceğimiz 4. BÜYÜK Fidelity'di... Bu şirketlere baktığınızda bir CEO ve yönetim kurulu görürdünüz.

Kimin parasını nasıl nerede kullanıldığını anlamak kolay değildi. Bu BÜYÜKLERİN PATRONLARI KİMDİ?

Mesele burada kilitleniyordu.

Yoksa Fink gibi ayakkabı tamircisi bir babanın oğluna böyle yol verilmezdi! Bu 3 BÜYÜKLER Türkiye'de de pek çok şirketin hissesini elinde tutuyordu. THY'den TÜPRAŞ'a, Savunma Sanayi'nden enerjiye, gıdadan bankacılığa kadar...

PARAYI takip etmediğimiz zaman CIA gibi PARAYI öne koyarak iş yapan İSTİHBARAT TEŞKİLATLARININ yoldaki izlerini bulamıyorduk. Perde arkasında karar vericiler bu büyüklerin GERÇEK PATRONLARIYDI. Hem ABD içinde hem KÜRESEL çapta iç içe geçmiş halkalar vardı. Bilmiyorduk. Amerika'nın İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra kurduğu sistemi anlamıyor ve anlatmıyorduk. Sadece şikayet ediliyordu!

Dün de yazdığım gibi KURSK OPERASYONUNU, DARKTRACE ve asıl abi STARLINK yapıyordu... Doğru mu? Kesinlikle... Peki Elon Musk'a bakıldığında şirketinin gölgesinde ne görülmekteydi! Evet!

3 BÜYÜĞÜN 2'Sİ BURADAYDI!

Blackrock ile Vanguard...

Zaten bu üçlünün dünyada ortak olmadığı, hissesini taşımadığı şirket yoktu. APPLE'dan THY'ye kadar. Düşünün...

Bunlar sadece Elon Musk'a güç aktarmıyordu. PUTİN'e ecel terleri döktüren, lüks yatında öldürülen DARKTRACE'in patronu Mike Lynch de bu ÜÇLÜ'den fayda sağlıyor emin adımlarla yürüyordu.

PARA üzerinden şirketler üzerinden ham madde üzerinden bankacılık üzerinden tedarik zinciri üzerinden donanma üzerinden koca bir sistem kurulmuş ve yürütülüyordu.

ÇİN'e de yatırım yapıp büyütenler aynı familyadandı!

Çok sonra uyarıldılar. Kapı arkasında gölgede kalmayı iyi beceriyorlardı. Bu büyükler her yere iniyorlar her kulvara giriyorlardı... KÜRESEL YÖNETİM ŞEKLİNİN GEREĞİ OLARAK.

Anlamamız gereken bu yazılımdı!

İlginç bir örnek...

Bayesian isimli lüks yatında öldürülen İNGİLİZ İSTİHBARATININ içinden olan Mike Lynch'in firmaları ülkenin lokomotifiydi. Darktrace de bunlardan biriydi. İçinde bulundurduğu çok önemli mühendisleri SAMI için yani Suudi Arabistan ASKERİ Sanayii için görevlendiriyordu. SAMI'ye bakınca Amerikan silah sanayi deneyimi olan isimlerin uğrak yeri olduğu görülmekteydi.

Ancak en ilginç nokta ise başkaydı. ELON MUSK'ı büyüten VANGUARD'ın CEO'su Timothy Carter SAMI'nin temellerini atan büyüten isimdi. Carter, havacılık ve savunma endüstrisinde duayendi. Lockheed Martin'de önemli yeri vardı. İngiltere'deki silah şirketlerinde de yöneticilik yaptı. SAMI'nin de organik büyümesinin önünü açtı.

Vanguard'ın içinde yanında MORGAN STANLEY de vardı!

Sanırım geçtiğimiz yıl gururumuz BAYKAR da SAMI ile anlaşıyor ve beraber yol yürüneceğini ilan ediliyordu. BAYKAR savunma ve havacılıkta hem CUMHURİYET tarihinin ihracat rekorunu kırıyor hem de SAMI ile ortak üretim yolunu açıyordu.

Yani KURSK'tan girip borsalara yolculuk yapsanız karşınıza öyle ya da böyle Blackrock-Vanguard-Black Street-Fidelity çıkardı. Kaçış yoktu. Bunlardan kaçsanız bunların elindeki hisselerden ortaklıklardan kaçamazdınız.

Kolay değildi. Sistem büyük bir temele dayanıyordu. Milli çıkarları önde tutarak BAYKAR'ın yaptığı gibi adım atılmalıydı. OYUNA KURGUYA SAYGI DUYUP, BAŞARILARIMIZLA, KENDİ KİMLİĞİMİZ VE KİŞİLİĞİMİZLE PAYIMIZI ARTIRMALIYDIK...

Dünya başka bir hızda dönerken TEĞMENLERİN YEMİNİNİ, KILIÇ ÇEKMESİNİ konuşmak, bundan anlamlar çıkarmak bizi bir adım ileriye taşımazdı...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Larry Fink'i Elysee'de iki kez ağırlarken bu dengeleri biliyordu.

Değiştiremeyeceği dengeden pay almaya çabalıyordu.

Gücümüz varsa 4 BÜYÜKLÜ SİSTEMİN MİMARLARINI SAHİPLERİNİ hemen tasfiye edelim. Yoksa aklı kullanıp payımızı artıralım... Bence...