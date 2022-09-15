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'İş'te sosyal d'ev'let
2 MİLYON vatandaş için 500 bin konut yapılacak.
KONUTLARIN yarısı gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere ayrılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular dün başladı.
Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. İlk gün 500 binden fazla vatandaşın başvurduğu konut, arsa ve iş yeri projelerinden oluşan kampanyanın ilk etabında 250 bin konut 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri üretilecek. İkinci etapla birlikte 2028 yılına kadar 2 milyon vatandaş için 500 bin konut yapılacak.
"İLK EVİM-İLK İŞYERİM"
Projenin detaylarını konuştuğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konut ve iş yeri projelerinin ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İlk Evim" ve "İlk İş Yerim" olarak açıkladığını hatırlattı. Bakan Kurum, "Evlerde maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaptık. 81 ilimiz ve 609 ilçemizde yapacağımız sosyal konut projelerimize İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin liranın, diğer illerde de 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek" dedi.
GENÇLERE ŞART YOK
Bakan Murat Kurum, projeyle ilgili merak edilen soruları da şöyle cevapladı:
AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇLER BAŞVURU İÇİN AYRILMAK ZORUNDA MI?
18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimiz ailelerinin gelirlerine bakılmadan projeye kendi adlarına başvurabilecek. Hanede kaç genç varsa hepsi başvurabilecek.
GELİR SINIRI YILBAŞINDAN SONRA ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTAN AİLELERİN BAŞVURUSU İPTAL Mİ OLACAK?
İstanbul için 18 bin lira, Anadolu için 16 bin lira olan hane gelir sınırı için Ekim ayının 31'indeki durum geçerli olacak. Daha sonra artacak gelirler dikkate alınmayacak.
TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAYACAK?
İlk taksit ödemesi sözleşme yapıldıktan sonra başlayacak. Bu da 1 yıl içinde gerçekleşmiş olacak. Daha sonra konutun teslim edilmesiyle birlikte taksitler devam edecek ve 240 ay vade yapılacak.
TAKSİT TUTARLARINDA BİR ARTIŞ OLACAK MI?
Taksitler her yıl memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak artırılacak. Ancak bu oranın altında artış yapacağız. Örneğin; bu yıl memur maaşları yıllık olarak yüzde 80 civarında artarken, bizim artışlarımız yüzde 25 ile sınırlı kaldı.
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Konutlar yaklaşık 2 yıl sonra teslim edilecek. İlk etap için ilk kazmayı Ekim-Kasım aylarında vurmayı planlıyoruz.
EVİNİ ALAN VATANDAŞ KİRAYA VEREBİLECEK Mİ?
Konutunu alan vatandaşlar başka ev sahibi olmadıkları için bu konutu kiraya verebilecekler.
EVLER DEVREDİLİP SATILABİLECEK Mİ?
Konutların borcu bitmeden satışına izin vermeyeceğiz. Böylece kötü niyetli işlemleri önleyeceğiz. Böyle bir durum tespit edildiğinde konuta el
konulacak.
GURBETÇİLER BAŞVURABİLECEK Mİ?
Konutlar için bir yıl aynı şehirde ikamet etmek veya nüfusa kayıtlı ilde yaşamak gerekiyor. Gurbetçiler gelir kriterine uydukları sürece nüfusa kayıtlı oldukları şehirlere başvurabilecekler.
EVİ OLUP SATANLAR BAŞVURABİLECEK Mİ?
Evini 14 Eylül'den önce satmış olanlar başka evleri olmadığı için başvuru yapabilecekler.
YÜZDE 10 PEŞİNAT İÇİN BİR KREDİ İMKANI OLACAK MI?
Bu konuda kamu bankalarının desteği söz konusu olabilecek. Konuyu Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz.
HİSSESİ OLANLAR YA DA TARLA ARSA SAHİPLERİ BAŞVURABİLECEK Mİ?
Evet, hissesi olan tarla ve arsa sahipleri konuta başvurabilecek.
BAŞVURU NEREDEN OLACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden ve kamu bankalarından yapılabilecek.
ARSADA SABİT TAKSİT
ARSALARIN ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Toplamda 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konutluk arsamız hazır. Böylece vatandaşlarımız imar planları yapılmış arsaların üzerine kendi evlerini yapabilecek. Faizsiz bir şekilde arsalarımızı sunuyoruz. İki çeşit arsamız var. İlki 350 ila 500 metrekare büyüklükte arsalar olacak. Bunlar müstakil konutların yapılacağı arsalar olacak. Burada da fiyatlarımız 192 bin 500 liradan başlıyor, bin 604 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeyle faizsiz bir şekilde ödeneceği yöntemle vatandaşlarımız arsasını alabilecek.
EV ÇIKMAZSA BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK
PROJEDEN yararlanmak isteyenler başvurulara başlarken, konut ve arsa için 500 lira, sanayi siteleri için 2 bin lira olan başvuru ücreti kuraların çekilmesinden sonra ev-arsa çıkmaması halinde iade edilecek. Başvuran herkesin TC kimlik numarası üzerinden tapu kayıtları ve nüfus müdürlükleri üzerinden sorgulamaları yapılacak, üzerinde konut tapusu bulunan veya başvurduğu ilde 1 yıldan az ikameti olanlar varsa bunlar başvurudan sonra elenecek. Maaş bordro dökümü gibi belgeler ise sözleşme aşamasında talep edilecek, eğer kişinin başvuru şartındaki ücret düzeyini aştığı tespit edilirse hakkı geri alınarak, yedeklere verilecek.
KİMLERE KONTENJAN AYRILDI?
Şehit yakınları-gaziler: % 5, 12 bin 500 kişi
Engelliler: % 5, 12 bin 500 kişi
Emekliler: % 20, 50 bin kişi
Gençler (14/09/1992 sonrası doğanlar): % 20, 50 bin kişi
Diğer vatandaşlar: % 50, 125 bin
BAŞVURU TARİHLERİ
TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMI
0 olanlar: 14 Eylül 2022 Çarşamba
2 olanlar: 15 Eylül 2022 Perşembe
4 olanlar: 16 Eylül 2022 Cuma
6 olanlar: 17 Eylül 2022 Cumartesi
8 olanlar: 18 Eylül 2022 Pazar
19 Eylül-31 Ekim: Tüm vatandaşlar;
2.280 TL TAKSİTLE EV
2+1 EVLER
Fiyat: 608-770 bin TL
Büyüklük: 75-85 metrekare
Taksit: 2.280 TL'den başlıyor
Vade: 240 ay
3+1 EVLER
Fiyat: 850-950 bin TL
Büyüklük: 105 metrekare
Taksit: 3.187 TL'den başlıyor
Vade: 240 ay
KUYRUKLAR OLUŞTU
CUMHURİYET tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında başvuruların ilk gününde bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu. E-Devlet'ten başvuru imkanı da bulunurken, kimi vatandaşlar bankaya gitmeyi tercih etti.
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