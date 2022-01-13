AGİ yok, vergi desteği var

Vergisiz asgari ücret, AGİ'yi de kaldırdı. Ancak tüm çalışanlar için 676 lirayı bulan vergi desteği de ortaya çıktı. Yeni hesaplar vergisiz yapılacak.

BU YIL asgari ücrete yapılan rekor zamla birlikte bir başka yenilik de vergi konusunda yaşandı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması ile birlikte aslında tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım vergi istisnasına girmiş oldu. Asgari ücretli bir çalışan 5 bin 4 liralık brüt ücretten sadece sigorta primlerinin çıkartılmasıyla vergi ödemeden 4 bin 253 lira 40 kuruş net maaş alırken, daha yüksek maaş alanlarda ise 4 bin 253 liralık kısım kadar matrah vergiden düşülecek.

Böylece asgari ücretliler damga vergisiyle birlikte 676 lirayı bulan bir vergi avantajına kavuşacak. Daha yüksek maaş alan çalışanlar da 638 lirayı bulan bir gelir vergisi avantajı elde edecek. Örneğin; brüt maaşı 8 bin lira olan bir işçi için bin 200 liralık gelir vergisi ödemek gerekirken, bu işçinin gelir vergisinden 638 lira düşülecek ve ödenecek vergi 381,99 liraya inecek.

Dünkü yazımızda bu hesaplamaları örneklerle yapmış ve detaylandırmıştık.

AGİ KALKTI MI?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor.

Yani devlet aldığı verginin bir kısmını çalışana medeni durumu ve çocuk sayısına göre iade ediyordu.

Asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek. Yüksek maaş alanlar da asgari ücret kadar kısımdan muaf olduklarından, AGİ alamayacak.

AVANTAJ VAR MI?

Vergi avantajı aslında tebliğ taslağında brüt maaşla çalışanlar açısından hesaplamalar yapıldığından işçiye bir katkı olarak görünüyor. Ancak net maaşla anlaşan işçiler açısından bir örnekleme henüz yapılmadı. Bu yapıldığında hesabı göreceğiz. Fakat bu durumda da işveren açısından vergi desteği var.

ENGELLİ İÇİN İNDİRİME DEVAM

Bu arada gelir vergisi indirimi alan ve bu avantaj ile erken emekli olan engellilerin durumu da tebliğ ile açıklığa kavuşturuldu.

Tebliğde "Vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuranların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı'nca sonuçlandırılacak" denildi.

YÜKSEK MAAŞ ALAN İÇİN ÜCRET HESABI

Örneğin; işçinin brüt maaşı 8.000 TL olsun. Ücretinde asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır. Bu işçinin Ocak maaşı şöyle hesaplanacaktır:



Bu işçinin Aralık ayı maaş hesabı ise şöyle:

