Vergisiz ücret hesabı

2022 ile birlikte asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılırken, daha yüksek maaş alanlar için de asgari ücret kadar kısım vergi istisnası sayıldı. Peki yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Vergi istisnası kaç lira olacak, bu para kime kalacak? İşte soruların cevapları..

2022 yılı ile birlikte vergisiz asgari ücret hayatımıza girdi.

Sadece asgari ücret değil, tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna sayıldı. Şirketler bordroları hazırlarken artık gelir ve damga vergisi istisnalarını göz önüne alacak ve vergiden düşecek.

DAHA ÖNCE VARDI

Vergisiz asgari ücret aslında daha önce uygulanıyordu. Apartman görevlilerinin maaşları vergisiz olarak hesaplanıyor, sadece primler indirilip kalan tutar net ücret olarak ödeniyordu. Fakat şimdi yeni durumda tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edilince bununla birlikte hesaplar da değişti.

TEBLİĞDE ÖRNEKLENDİRİLDİ

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tebliğ taslağı yayımladı.

319 numaralı tebliğ taslağı revize de edildi. Ancak bu taslakta henüz net ücretle anlaşıp çalışanların maaşları ile ilgili hesaplar bulunmuyor. O yüzden bu taslakta yeni eklemeler olacağını da düşünüyoruz. Brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda özellikle asgari ücret üzerinde maaş alanlar için 638 liralık istisna vergiden düşülecek. Yeni sisteme göre maaş hesapları şöyle olacak:

VERGİ KESİNTİSİ YOK

TEBLİĞDEKİ örneklerden yola çıkarsak örneğin asgari ücretle çalışan bir isçinin herhangi bir mesai, sosyal ödeme, prim gibi geliri yoksa ücreti şu şekilde hesaplanacak:



EK ÖDEME VARSA

Bir işçinin asgari ücret dışında 996 lira sosyal ödeneği bulunsun. Brüt ücret 6000 TL olacak ve Ocak maaşı şu şekilde hesaplanacak:

YÜKSEK MAAŞ ALAN İÇİN ÜCRET HESABI

ÖRNEĞİN; bir işçinin brüt maaşı 8.000 TL olsun. Bu işçi asgari ücretin üzerinde maaş almaktadır. Ancak ücretinde asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır. Bu işçinin Ocak maaşı şöyle hesaplanacaktır:



EMEKLİ ÇALIŞANDA DURUM

EMEKLİ olduktan sonra çalışan ücretli bir işçiden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmektedir. Bu işçinin Ocak ayı maaş hesabı şöyle olacaktır:



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