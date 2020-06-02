FARUK ERDEM
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Maaş başvurusunda süreye dikkat!
Askerden geldikten sonra 1 ay içinde başvurmanız gerekiyordu.
İşsizlik parası alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim olması gerekiyor. Prim gününüze göre işsizlik maaşı alacağınız süre belirleniyor. Siz 3 ay geçirmişsiniz, geç başvurmanız alacağınız işsizlik ödeneğinin süresini azaltır. İŞKUR'a başvurarak bilgi alabilir, şartlarınızı öğrenebilirsiniz.
SGK başlangıcım 01/05/1993. Askerlik terhis 1992. Toplam prim günüm 5470.
Eksik günleri tavandan ödeyebilir miyim? Bir de son 3.5 yıl, maaş için neden çok önemli?
İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün oluyor. Ancak 7 aylık bir askerlik borçlanması yaparak yaş şartını 53'e çekebilirsiniz. Eksik gününüz 205. Bunu ne kadar tavandan öderseniz ödeyin, emekli maaşınızı yükseltmeyecektir. Çünkü tüm kazançlarınıza bakılıyor. O yüzden fazladan para harcamanıza gerek yok.
Son 3.5 yılın maaş için hiçbir önemi yok. Tüm kazançlarınıza bakılarak maaş hesaplaması yapılıyor. Son 3.5 yıl hangi kurumdan emekli olacağınızı belirliyor, bu yüzden önemli.
01/10/1963 doğumluyum. 01/06/1990 sigorta başlangıç tarihim. 2004/6 dönemine kadar 4/a prim gün sayım 4703, 2004/6-2011/11 dönemleri arası 4/b prim gün sayım 2713, 2015/3- 2017/3 dönemleri arası 4/a prim gün sayım 320. Tüm hizmetlerin toplamı 7736 prim gün. Emeklilik şartlarımı öğrenmek istiyorum.
Son 7 yıllık sigortalılık sürenizde hangi kurum daha fazla ise o kurumdan emeklilik hesaplanıyor.
Sizin de Bağ-Kur fazla görünüyor. Bu durumda 52 yaş ve 9 bin gün primle emekli olursunuz. Eğer SSK fazla olsaydı, bu kez 5525 gün yetecek ve priminiz tamamlanmış olacaktı.
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