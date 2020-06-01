FARUK ERDEM
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Esnaf hazır sıra bizde
Günlerdir siz de görüyorsunuzdur, küçük esnaf hummalı bir hazırlık içinde. Temizlikler yapılıyor, masa düzenleri genelgelere uygun hale getiriliyor. Çalışanlar yeniden işbaşı yapıyor.
KAMU SAHİP ÇIKTI
Özel bankaların kapı duvar olduğu bu süreçte kamu bankaları esnafa sahip çıktı. KOBİ'lere ve vatandaşlara yapılan desteklerin dışında 1.1 milyon küçük esnafa 25.5 milyar liradan fazla destek yapıldı. Şu anda da destekler devam ediyor. Özellikle yıllık cirosu 3 milyon liranın altındaki küçük esnafa 6 ay ödemesiz kredi desteği büyük memnuniyete sebep oldu.
Nakit desteklerin yanında ticari kredi kartları da esnafa nefes aldırdı. Ertelenen prim ve vergiler, faturalar nakit sıkıntısında ilaç oldu.
Şimdi başka bir dönem başlıyor.
Burada görev biraz da bize düşüyor.
Belirlenen tedbirlere uyan esnafımızın yanında olmak, elimizden geldiğince alışveriş yapmak bu süreci el birliği ile daha az hasarla atlatmamıza yardım edecek.
Tercihlerimizi mahallemizdeki küçük esnaftan yana kullanmak önem kazanacak. Böylece esnafımızın yaşamasına yardım ederken, milyonlarca çalışan kardeşimizin de yeniden işlerine kavuşmasına destek olacağız.
Esnaf açısından da sıkıntılar hemen atlatılamayacak elbette ama elbirliği ile yeniden güzel günleri yakalayacağız. İki konuda esnafın talepleri var. Birincisi sicil affı.
İkincisi ise geçmiş vergi ve prim borçlarıyla ilgili bir yapılandırma.
Devlet büyükleri bu talepleri değerlendireceklerdir.
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