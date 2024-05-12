TARİH 28 EKİM 2023.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay-Kuvvet komutanlarını selamlayarak geçen Türk Donanmasını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, TCG Anadolu, Milli ve Yerli Uçak Gemisi'nden sevk ve idare etti.

'100'üncü Yılda 100 Gemi' adı verilen resmi geçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katıldı. Gurur verici bir gündü.

Dünyanın çeşitli ülkelerinin medyasında yer aldı. Donanmaları ile tanınan İngiltere medyasının özellikle ilgilenmesi, TÜRK DONANMASININ MÜTHİŞ

GELİŞMESİNİ konu eden analizlere yer vermesi dikkatleri çekmişti. Geçen ay da Türk Donanması'nın SOMALİ'DE BAYRAK DALGALANDIRMASINI YİNE İNGİLİZ BBC dikkat çekici bir analize konu etti. BBC deyip geçmeyin.

Derin İngiltere'nin dünya siyasetine yön vermekte kullandığı bir büyük medya grubudur. BBC ANALİZİ: "Somali, Türkiye için neden stratejik önemde bir ülke" başlığını taşıyor. Birlikte okuyalım.

İlk Türk savaş gemisinin Somali kıyılarına varması, iki ülke arasında on yıl sürecek yeni savunma anlaşmasının sembolik bir göstergesi olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Bu görüntü, Türkiye'nin ülkede 10 yıl öncesine uzanan ve giderek artan ilgisine de işaret ediyor. Savaş gemisi limana yanaştığında, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, "Bu Somali ile dostluğumuzun, kardeşliğimizin ve paylaştığımız ortak vizyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" mesajını verdi.

Türkiye, Somali ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı 8 Şubat'ta imzalamış, 23 Nisan'da da ilk Türk savaş gemisi başkent Mogadişu'ya ulaştı. Somali jeopolitik açıdan Afrika Boynuzu'ndaki coğrafi konumu oldukça önemli. Denizcilik konusunda dev kuruluş Lloyd's List'e göre, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan, yılda 1 trilyon doları aşan mal Aden Körfezi'nden, Somali'nin kıyı şeridi boyunca uzanarak Süveyş Kanalı'ndan geçiyor. Bu da Mogadişu'nun dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden birinde yer aldığı anlamına geliyor. Ankara'nın Kızıldeniz bölgesinde kilit bir rol oynamak istemesi nedeniyle Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Şubat ayında Mogadişu ve Ankara arasında imzalanan savunma anlaşması ikili ilişkileri ve bölgenin istikrarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye, Somali'nin deniz sınırlarını korsanlığa karşı korumasına ve karada terörle mücadele etmesine yardımcı olacak. Mart ayında iki ülke, Somali'nin kıyı şeridi boyunca açık denizde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayacak bir başka anlaşma daha imzaladı.

Gözlemciler, "Türkiye'nin Somali ile ilişkisinin daha büyük bir planın parçası olduğunu ve Ankara'nın komşuları dışında jeopolitik alanda rol oynamayı hedeflediğini" söylüyor. Türkiye 2017'de Mogadişu'da Somali ordusu ve polisine eğitim veren en büyük denizaşırı askeri üssünü açtı. Ankara ayrıca yıllar içinde okullar, hastaneler ve altyapı inşa etti ve Somalililer'in Türkiye'de eğitim görmeleri için burslar sağladı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali donanmasının Türk halkının desteğiyle ülke sularının kontrolünü tamamen ele geçirmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de yürüttüğü diplomaside Afrika ülkelerinin desteğinin gelişmesine de yardımcı olduğu anlaşılıyor.



SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Donanması'nı müthiş geliştirirken, yerli ve milli imkanlarla bugün İKİNCİ UÇAK GEMİSİ (TRAKYA) yapılırken, TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ

KONUMUNU TAHKİM ediyorlar. Türk donanmasının çeşitli gemilerini Afrika, Asya, Japonya'ya gönderilerek TÜRK BAYRAĞI'NIN DALGALANMASINA vesile olunmasının, İngilizler tarafından STRATEJİK ANALİZLERE konu olması önemli.