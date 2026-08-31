Muharrem İnce'den Yeni Parti'ye "Helal para" golü! Adaylık hesabı ve Kılıçdaroğlu'nun planı: CHP'nin tarifinde Mansur Yavaş yok

Muharrem İnce, Cemal Enginyurt'un ʺHer kalıba giren bir utanmazʺ olduğunu söyledi



CEMAL ENGİNYURT'A "İNCE" VURDU: HER KALIBA GİREN UTANMAZ



Öte yandan Muharrem İnce, bir dönem CHP rozeti altında buluştuğu Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a sert sözlerle yüklendi.



Enginyurt'un "Her kalıba giren bir utanmaz" olduğunu söyleyen İnce, "Bana laf çakmış. Ya Cemal sen 2018'de Tayyip Erdoğan kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen" ifadelerini kullandı.

İnce'nin adaylık hesabı yaptığı kulislerde konuşuluyor



İNCE'NİN ADAYLIK HESABI... KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI



Tartışmalar sürerken CHP'nin yaklaşan kurultayı öncesi Muharrem İnce'nin hazırlık içerisinde olduğu konuşuluyor.



Parti içinden edinilen kulislere göre kurultay için adaylık iddiası ortaya koyacak isimler arasında İnce'nin de adı zikrediliyor. Ancak Kılıçdaroğlu, "Aday gösterilirsem düşünürüm" diyerek kurultay için zemin yokluyor. Nitekim, Kılıçdaroğlu Genel Merkez'den beklediği desteği aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden" dedi.



İnce'nin CHP'den cumhurbaşkanı adayı olmak için irade beyan etmesi de hafızalardaki yerini koruyor.



İnce, Nisan 2026'da Hamburg'da katıldığı bir etkinlikte gelecek hedeflerine ilişkin bir soruya "Cumhurbaşkanı adayı olmak da hizmettir, abilik yapmak da hizmettir. Partim uygun görürse neden olmasın" diye yanıt vermiş, adaylığa açık kapı bırakmıştı.

Kılıçdaroğlu cephesi hem adayı tarif etti hem de tarih verdi





KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN "ADAY" TARİFİ... TARİH VERDİLER



Tüm bu yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu cephesinden "aday profili" tarifi geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kurultayda açıklanacağı ifade edildi.



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Sayın Genel Başkan'ın aklında" dedi.



Bu sözler CHP ve Yeni Parti arasında kararsız kalan Mansur Yavaş'a da verilen net bir mesaj olarak değerlendiriliyor.