Muharrem İnce'den Yeni Parti'ye "Helal para" golü! Adaylık hesabı ve Kılıçdaroğlu'nun planı: CHP'nin tarifinde Mansur Yavaş yok
Muharrem İnce, eski ve "Yeni" CHP arasındaki kavgayı körükleyecek zamanlaması manidar bir çıkışa imza attı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e göndermede bulunan İnce, "Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir" dedi. Bu sözlerdeki "helal para" vurgusunun altında ise "İnce" ve maksatlı bir gönderme yatıyor. Muharrem İnce, Yeni Parti'nin kaynaklarının şaibeli olduğunu belirtiyor. CHP'de kalacağını açıklayan İnce'nin adaylık hesapları içerisinde olduğu biliniyor. Genel Merkez'den yapılan "aday profili" tarifi ise Mansur Yavaş'a kapıları kapatıyor.
CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan siyasetçiler olurken, Muharrem İnce'den "CHP'de kalacağım" çıkışı geldi.
MUHARREM İNCE CHP'DE KALACAĞINI AÇIKLADI
Balıkesir'de katıldığı bir programda Özgür Özel'in ekibine kapıları kapatan İnce, "Ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem. Bu kadar" dedi.
CHP'li İnce, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na "ince" bir gönderme yapmaktan da geri durmadı.
Muharrem İnce'den Yeni Parti'ye "Helal para" golü
OLAY GÖNDERME: PARTİ KURMAK TURŞU KURMAYA BENZEMEZ
CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kurduğunu anımsatan İnce, "Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir" ifadelerini kullandı.
"YENİ PARTİ'NİN GELİRLERİ ŞAİBELİ" GÖNDERMESİ
"Helal para" vurgusu yapan İnce, Yeni Parti'nin kaynaklarını tartışmaya açtı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kasasındaki gelirin şaibeli olduğunu ima etti.
İBB'de devam eden yolsuzluk soruşturması, Özgür Özel'in Yeni Parti'ye geçmeden evvel CHP'li belediyelerde kurulan rüşvet ağı göz önünde bulundurulduğunda Muharrem İnce'nin bu sözleri manidar ve maksatlı bir gönderme olarak nitelendiriliyor.
CEMAL ENGİNYURT'A "İNCE" VURDU: HER KALIBA GİREN UTANMAZ
Öte yandan Muharrem İnce, bir dönem CHP rozeti altında buluştuğu Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a sert sözlerle yüklendi.
Enginyurt'un "Her kalıba giren bir utanmaz" olduğunu söyleyen İnce, "Bana laf çakmış. Ya Cemal sen 2018'de Tayyip Erdoğan kazansın diye meydan meydan gezmedin mi? Utanmaz adam ya. Demokrat Partili oldun, CHP'li oldun, Yeni Partili oldun. Her kalıba girmişsin sen" ifadelerini kullandı.
İNCE'NİN ADAYLIK HESABI... KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI
Tartışmalar sürerken CHP'nin yaklaşan kurultayı öncesi Muharrem İnce'nin hazırlık içerisinde olduğu konuşuluyor.
Parti içinden edinilen kulislere göre kurultay için adaylık iddiası ortaya koyacak isimler arasında İnce'nin de adı zikrediliyor. Ancak Kılıçdaroğlu, "Aday gösterilirsem düşünürüm" diyerek kurultay için zemin yokluyor. Nitekim, Kılıçdaroğlu Genel Merkez'den beklediği desteği aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Genel Başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden" dedi.
İnce'nin CHP'den cumhurbaşkanı adayı olmak için irade beyan etmesi de hafızalardaki yerini koruyor.
İnce, Nisan 2026'da Hamburg'da katıldığı bir etkinlikte gelecek hedeflerine ilişkin bir soruya "Cumhurbaşkanı adayı olmak da hizmettir, abilik yapmak da hizmettir. Partim uygun görürse neden olmasın" diye yanıt vermiş, adaylığa açık kapı bırakmıştı.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN "ADAY" TARİFİ... TARİH VERDİLER
Tüm bu yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu cephesinden "aday profili" tarifi geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kurultayda açıklanacağı ifade edildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek, çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek. Bugünkü yeni Türkiye'ye, Orta Doğu'suna, Asya'sına, Afrika'sına vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Sayın Genel Başkan'ın aklında" dedi.
Bu sözler CHP ve Yeni Parti arasında kararsız kalan Mansur Yavaş'a da verilen net bir mesaj olarak değerlendiriliyor.
CHP YAVAŞ'A KAPILARI KAPATTI MI?
CHP'den Yavaş'a "Bizimle değilsen, aday değilsin" mesajı verilirken, yapılan aday profili tarifi Yavaş'a kapıların kapatıldığını gösteriyor.
Bilindiği üzere CHP ve Yeni Parti bir süredir Mansur Yavaş üzerinden kavga ediyor. Siyasi geleceği için kartlarını kapalı tutarak muhalif seçmen nezdinde kendi dengesini kurmaya çalışan Yavaş, ne CHP'de kalmak istiyor ne de Yeni Parti'ye geçiyor.
ABB Başkanı, "yüz yüze görüşme" iddiaları üzerinden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i yalanladı.
Yavaş kendisi için "CHP'de kalmak istiyor" diyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarını da anında boşa düşürdü. Yavaş'ın çektiği bu "restler" muhalefet cephesindeki kilitlenmeyi iyice gün yüzüne çıkardı.
"TRUVA ATININ EN BÜYÜĞÜ ANKARA'DA DURUYOR"
CHP kimliğini taşıyıp siyasi geleceğini masada tutan Yavaş için "Truva atının en büyüğü Ankara'da duruyor" yorumları yapılıyor.
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